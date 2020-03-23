Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ

Sony PlayStation Classic

Nintendo Switch Lite

Начнем нашу статью с достаточно простой и, можно сказать, классической консоли Sony PlayStation Classic. Это, естественно, просто реинкарнация оригинальной консоли, которая когда-то очень давно была чем-то нереальным. Игроки получили возможность играть в классные игры, сохранять прогресс и потом проходить игру с того же момента даже после выключения консоли. Теперь производитель решил выпустить в продажу новую консоль Sony PlayStation Classic, которая выполнена в том же стиле, только обладает современной начинкой и возможностью запускать классические игры того времени.Да, стоит понимать, что вставить сюда картридж или диск не выйдет, так что играть можно исключительно в те игры, которые уже установлены на данный накопитель. Всего игр двадцать, среди них есть классные релизы довольно высокого уровня, которые при этом еще и радуют глаз более привлекательным разрешением. Это отличная возможность поиграть в классические проекты, но уже в современном исполнении, плюс консоль стоит крайне дешево при таком наборе преимуществ. Лучший вариант на тот случай, если вы фанат старых игр, но не хотите ставить эмуляторы на компьютер.

Microsoft Xbox One S 1 ТБ S All Digital

Естественно, обязательно рекомендуем попробовать консоль Nintendo Switch Lite, которая отличается от оригинала более привлекательной стоимостью, отсутствием док-станции и отсутствием возможности снять контроллеры. Собственно, на этом недостатки продукта заканчиваются, так что можно совершенно спокойно брать и играть в любимые игры или постигать что-то новое. Преимущество Nintendo Switch Lite в том, что вы можете сейчас сидеть дома и с комфортом играть в игры лежа на диване, а потом, когда карантин будет окончен и все пойдут по своим делам и работам, можно будет брать консоль хоть в метро, хоть на учебу.Это тоже достаточно заметное преимущество, которое позволяет сразу обратить внимание на плюсы мобильного гейминга. Игры, которые выходят на Nintendo Switch Lite, мы привыкли запускать на стационарных консолях или на компьютере, а тут у нас есть возможность поиграть в ту же FIFA или Ведьмака вдалеке от розетки. Да, в техническом плане консоль не впечатляет, так что ждать невероятной картинки точно не стоит, но если вы большой фанат игр и хотите попробовать нечто уникальное, то стоит обратить внимание на новинку. Она в этом плане отлично справляется с поставленной задачей и стоит при этом вполне адекватных денег, проблем точно нет.

Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ

К сожалению, текущее поколение консолей полностью выиграно компанией Sony, так как ее приставка продается в разы лучше основного конкурента и эксклюзивных игр там априори больше раз в десять. Тем не менее многим геймерам не так уж интересны эксклюзивные игры — кому-то достаточно купить Mortal Kombat 11 и играть с товарищем или подругой на одном диване. Для таких целей просто идеально подходит консоль Xbox One S, которая не только стоит дешево, но и при этом обладает хорошим набором преимуществ и бонусов. Чего только стоит геймпад, который можно еще и к ПК подключать, дабы играть в современные игровые проекты.Также стоит похвалить консоль за довольно качественное охлаждение, которое издает минимум шума, при этом процессор не перегревается и нет проблем с излишне высокой температурой внутри корпуса. Это приятный бонус для тех, кто хочет играть много и постоянно. Кроме того, игр на Xbox One S достаточно много, они стоят не очень дорого, плюс вы можете купить подписку на Game Pass, получив доступ к морю игр за довольно смешную сумму денег. Думаю, для многих геймеров, которые ранее в консольные игры не играли и не пробовали игровые приставки, данная модель будет идеальным приобретением.

Microsoft Xbox One X

Конечно, не посоветовать PlayStation 4 я просто не могу, так как это самая лучшая на текущий момент консоль в плане контента — может приставка Sony и пригревает прямому конкуренту в плане охлаждения и некоторых мелочей, но это не так уж заметно на самом деле. Зато в плане игр геймер получает полную свободу и может поиграть в любую игру, которая в целом вышла на консолях. Дело в том, что компания Sony вложила весьма приличное количество денег в разработку уникальных игр, которые вышли только на PlayStation 4 и нигде больше, из-за чего геймерам так понравилась данная консоль. Фактически, пользователь получает возможность играть на PlayStation 4 в те игры, которые всем остальным будут недоступны.Кроме того, приставка может похвастаться достаточно удобным геймпадом, который отлично подходит для сетевых баталий или для прохождения одиночных игр. Главным преимуществом данного геймпада лично я считаю аккумулятор, который позволяет не переживать о том, что батарея рано или поздно сядет. Никаких батареек — просто подключаете кабель и ставите свой геймпад на зарядку, после чего можете спокойно сражаться в сети с различными виртуальными врагами. Отличная консоль, плюс стоит вполне адекватных денег на текущий момент.

Sony PlayStation 4 Pro

На текущий момент самой производительной консолью компании Microsoft является именно приставка Microsoft Xbox One X, которая в плане охлаждения и производительности может похвастаться действительно невероятными высотами. Это единственная на текущий момент приставка, которая способна выдавать родное 4К-разрешение, да еще и на 60 кадрах в секунду. Ни одна другая консоль не может похвастаться ничем подобным, так что если вы являетесь большим фанатом современных технологий и у вас уже есть телевизор или монитор с разрешением 4К, то обязательно стоит брать именно эту консоль и ничего другого.В комплекте с консолью поставляется довольно качественный геймпад, он работает на одном заряде достаточно долго, плюс играть в игры на нем очень легко, даже если вы ранее никогда этого не делали именно на геймпаде. Добавляем сюда стильный корпус с хорошей вентиляцией, приличную библиотеку игр и получаем продукт, который отлично справляется с поставленными задачами за свои деньги. Минус только в том, что некоторые эксклюзивы от Sony будут недоступны, но если вы предпочитаете мультиплеер или спортивные симуляторы, то никаких проблем точно не будет. На этой консоли очень много игр.

Не посоветовать Sony PlayStation 4 Pro тоже нельзя, но на текущий момент, конечно, именно эта модель не является лучшим выбором. Дело в том, что консоль не выдает 4К-разрешение, так что играть вы будете с апскейлом, плюс приставка продается исключительно с накопителем на 1 ТБ, меньше взять нельзя. Из-за этого цена продукта достаточно высокая, а буквально через полгода можно уже будет купить PS5. В связи с этим я могу порекомендовать консоль Sony PlayStation 4 Pro только в том случае, если вы очень хотите поиграть в крутые эксклюзивы, но при этом не хотите играть на Slim-версии, которая заметно слабее в плане производительности.Консоль довольно производительная, у неё нет проблем с запуском тяжелых современных игр в высоком разрешении, но издает шума на максимальной нагрузке приставка довольно много. С другой стороны, для столь компактного решения это вполне нормально.