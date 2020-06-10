Лучшая кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1509S

Kitfort КТ-731

На просторах интернета можно найти просто массу статей о том, как правильно выбрать себе кофеварку, какой она должна быть для той или иной ситуации, на что стоит обращать внимание при выборе и так далее. Конечно, кому-то эти статьи будут полезны, но если вы не особо разбираетесь в происходящем и не хотите тратить свое время на выбор подходящей модели, то обязательно присмотритесь к продуктам, о которых мы сейчас расскажем. За свои деньги это действительно лучшие варианты на рынке, за которые не жалко отдать свои деньги. Итак, давайте выберем себе кофеварку мечты.

Polaris PCM 4008AL

Начнем с достаточно доступной кофемашины Kitfort КТ-731, которая при своей низкой стоимости обладает всеми необходимыми для нас качествами. Это довольно важно, что продукт при адекватной стоимости предоставляет пользователю полный спектр возможностей без каких-либо урезаний. Также стоит отметить, что это кофемашина с капельной системой, которая предназначена для молотого кофе. Качество продукта напрямую зависит от зёрен и воды, естественно, тогда как само устройство отлично справляется с поставленной задачей. Кроме того, стоит отметить, что Kitfort КТ-731 весьма удобна в использовании.Дело в том, что у данного продукта имеется специальный монохромный дисплей и несколько аппаратных клавиш, которые позволяют пользователю выбирать режимы или вводить определенные настройки. Разобраться с управлением устройства можно даже в том случае, если ранее такими гаджетами вы не пользовались и инструкцию читать желания никакого нет. В конечном итоге эту модель мы можем смело назвать лучшим вариантом за свои деньги и идеальным выбором для тех, кто покупает кофемашину впервые. В этом случае брать сразу дорогущую модель нет никакого смысла.

Oursson CM0400G

Следующим устройством, которое мы можем смело посоветовать всем и каждому, выступает модель Polaris PCM 4008AL, которая собрана в металлическом корпусе и обладает давлением в 4 бара. Важно отметить, что при наличии более дорогих материалов корпуса устройство тоже можно назвать достаточно доступным решением, которое отлично справляется с приготовлением ароматного напитка. Все же мы понимаем, что если у пользователя бюджет ограничен, то он не будет приобретать себе устройство за пятьдесят тысяч рублей, а присмотрится к более доступному устройству. Благо, даже бюджетные варианты отлично справляются с поставленными задачами.Стоит сказать, что Polaris PCM 4008AL подходит для приготовления капучино, что достаточно большая редкость в бюджетном сегменте. С кофе, конечно же, тоже проблем никаких нет, ведь производитель выпускал в первую очередь кофеварку. Кстати, это кофеварка рожкового типа, которая тоже оборудована аппаратными элементами управления и отлично справляется с приготовлением напитка. При такой стоимости ожидать более высокого качества или каких-то дополнительных бонусов не стоит, так как и так гаджет шикарный за эту сумму. Да и не всегда есть смысл платить больше, если функции устраивают пользователя.

REDMOND SkyCoffee M1509S

Кофеварка привлекла наше внимание в первую очередь из-за своего довольно интересного и необычного дизайна. производитель, скорее всего, именно на это и делал ставку — пока все делают свои гаджеты более-менее одинаковыми в плане внешнего вида, Oursson CM0400G выглядит очень ярко и интересно. Здесь тоже используется капельная система, есть специальный отсек для установки ёмкости, в которую будет собираться ароматный напиток, есть все необходимые аппаратные элементы управления. То есть, при наличии столь яркого дизайна гаджет вполне может похвастаться довольно достойным набором различных преимуществ и бонусов.Отдельно хотелось бы похвалить Oursson CM0400G за наличие встроенной кофемолки, в которой даже есть функция регулировки степени помола. То есть, пользователь может пойти в магазин, купить зерна кофе, после чего дома измельчить их до нужной кондиции, а потом тут же сварить кофе. Это большое преимущество на самом деле, ведь иногда для этой цели пользователи просто покупают отдельные кофемолки, которые стоят немалых денег и занимают дополнительное место на кухне. В этом плане Oursson CM0400G побеждает потенциальных конкурентов, которые не обладают этим приятным преимуществом.

De'Longhi Dedica EC 685

Конечно, если речь зашла о доступных кофеварках, то стоит обязательно упомянуть модель REDMOND SkyCoffee M1509S, которая обладает довольно приличным набором различных преимуществ и при этом стоит лишь немного дороже потенциальных конкурентов. Например, здесь корпус тоже выполнен из металла, что делает устройство довольно привлекательным и, конечно же, прочным. Внешне гаджет уже более похож на классические кофеварки, которые пользователи привыкли видеть в фильмах или сериалах, плюс на корпусе расположены удобные и понятные аппаратные элементы управления, которые позволяют проще настраивать режимы или подбирать то, что вам нужно.Естественно, у REDMOND SkyCoffee M1509S тоже используется капельная система, которая используется практически во всех доступных кофеварках. Отдельно стоит уточнить, что у данной модели имеется заметное преимущество — можно контролировать уровень крепости кофе. Это приятный бонус для тех, кто уже разобрался в особенностях напитка и хочет получить более привлекательный для себя вариант. Конечно, есть здесь возможность делать капучино, так что фанатам этого напитка тоже будет, чем себя порадовать. И, конечно, это достаточно доступная модель, которая позволяет с полным наслаждением заказывать устройство, не переживая о сильном ударе по бюджету.

Заключительной моделью в данной статье выступит кофеварка De'Longhi Dedica EC 685, которая, конечно, стоит дороже, чем все вышеперечисленные модели вместе взятые. Благодаря этому можем с уверенностью заявить, что далеко не каждый пользователь решится покупать себе такое устройство, так что для новичков, только познающих мир кофе, этот продукт подходит крайне слабо. С другой стороны, стоит сказать, что если вы хотите один раз заплатить и получить крайне качественное решение, то обязательно присмотритесь к этому варианту, так как устройство действительно отлично справляется со всеми поставленными задачами.Среди преимуществ продукта стоит отметить давление в 15 бар, что действительно мощно по сравнению с предыдущими моделями в статье, имеется подача напитка сразу на две чашки, что удобно, если у вас дома или в офисе все любят пить качественный кофе. Добавим в список преимуществ весьма привлекательный классический дизайн кофемашины, возможность готовить капучино и так далее. Все это действительно круто, особенно если учитывать, что используется молотый кофе, что дает вам просто безграничные возможности для наслаждения ароматным напитком.