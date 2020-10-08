Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112

Самое время поговорить о соковыжималках, которые позволяют потенциальному покупателю получать довольно качественный сок из натуральных продуктов, при этом стоят адекватных денег и не требуют от вас каких-то познаний в данной теме. Мы подобрали пять лучших решений на любой вкус и цвет, чтобы удовлетворить любые потребности.

Kitfort KT-1112

Начать стоит с довольно популярной соковыжималки Kitfort KT-1112, которая, как оказалось, свою популярность заслужила не зря. Данная модель может похвастаться перечнем важных для пользователя особенностей при вполне разумной стоимости — это главное, на что мы обращаем внимание. Например, стоит отметить, что мощность этой соковыжималки достигает 1100 Вт, чего предостаточно для продуктивной работы и выжимки сока. Кроме того, в комплекте с устройством идет ряд аксессуаров, среди которых стоит отметить стакан для сока — он достаточно ёмкий, при этом его удобно держать за ручку и пить полученный напиток. И, конечно, высота стакана идеально подобрана, чтобы сок из носика стекал четко в стакан.
Отдельно хотелось бы поговорить о качестве продукта — производитель представил устройство в корпусе из нержавеющей стали, который выглядит довольно привлекательно, при этом он прочный и не испортится со временем от активной эксплуатации. Добавляем сюда вполне понятный интерфейс управления соковыжималкой, и получаем отличное решение — за 6 тысяч рублей с копейками пользователь получает действительно качественное решение, которое вполне справляется с поставленной задачей. И, что самое приятное, не нужно переживать о том, что гаджет со временем испортится — качество сборки отличное.

LUMME LU-2015

Прямым конкурентом для предыдущей модели выступает соковыжималка LUMME LU-2015, которая обладает довольно приличной мощностью, стоит тоже вполне разумных денег и идеально подходит для тех пользователей, которые хотят получить качественный продукт. Начнем с того, что мощность данной модели составляет 1200 Вт — этого с головой хватит, чтобы вы могли выжимать сок из фруктов быстро и эффективно. При этом в комплекте тоже идет специальная пластиковая чаша, которая подставляется под носик соковыжималки для сбора жидкости. Особенно это полезно в том случае, если вы не располагаете дополнительной посудой для сбора сока, но и использовать стаканы или что-то в таком духе не совсем комфортно.
Также модель порадовала возможностью загрузки целых плодов — это довольно удобно в некоторых случаях, но стоит понимать, что некоторые виды фруктов все же стоит чистить перед отжимом сока во избежание горечи. Но, конечно, это уже вкусовые моменты — кому-то нравится так, кому-то — иначе. Главное, что при такой мощности, большой чаше и большому отсеку для отходов пользователь может делать море сока, получая от этого исключительно положительные эмоции. Главное в этом деле понимать, что мощность не всегда является основным показателем и стоит уделять внимание еще и прочности корпуса.

Scarlett SC-JE50S43

Довольно интересной соковыжималкой, которая отлично справляется со своей основной задачей, является компактная модель Scarlett SC-JE50S43. Стоит сказать, что это довольно маленькая модель с малой мощностью — всего 200 Вт. Тем не менее, устройства вполне достаточно, чтобы вы могли выжимать из фруктов сок, получать удовольствие от качественного продукта и при этом не думать о том, куда бы деть довольно большое устройство. Дело в том, что если предыдущие модели нужно было располагать на столе или рабочем пространстве, то с этой моделью все гораздо проще и легче — Scarlett SC-JE50S43 можно легко спрятать на полку. Для небольшой кухни или пользователей, которые не планируют выжимать сок литрами, это идеальный вариант.
Нужно также понимать, что у данной соковыжималки имеется ограничение в плане фруктов — целые плоды класть нельзя, они банально не пролезут. Пользователю нужно брать и резать фрукты, чтобы потом просовывать их в желоб и потом выдавливать сок. Для одного человека или небольшой семьи этого вполне достаточно — вы можете утром проснуться, выжать сок из яблока или апельсина, а потом пойти на работу. При этом стоимость у Scarlett SC-JE50S43 довольно низкая, качество сборки отменное, чистится и моется устройство очень быстро и удобно. За свои деньги это просто лучшее из того, что может быть.

Kitfort KT-1115

Это наиболее компактный вариант из всех, что представлены в этой статье, но это вовсе не значит, что устройство плохое. Нет, просто у него другой стиль использования — тут всего 50 Вт мощности, очень небольшие размеры, но сок при этом получается точно таким же, как и в случае с предыдущими устройствами. Только, к примеру, пользователь должен будет взять фрукт, разрезать его пополам, после чего насадить сверху на насадку и получить стакан свежевыжатого сока. Да, большие объемы сока получать с таким устройством будет проблематично — нужно будет много возиться с отходами, резать фрукты и так далее. Но для одного человека этого вполне достаточно.
Более того, стоит отметить, что это очень практичная в использовании штука — пользователь может разобрать буквально весь корпус, промыть его под сточной водой, после чего высушить и убрать на полку. Благодаря компактным размерам можно не переживать о том, что вам нужно много места, плюс не нужно переживать о большом потреблении электроэнергии, что тоже довольно важно. Да, имеется недостаток в том, что это, фактически, соковыжималка на одного-двух человек, а не на всю семью или на большие объёмы сока, но если это не проблема, то берите смело и не пожалеете. Особенно рекомендуем тем, кто впервые берет соковыжималку и не совсем понимает, насколько она ему нужна.

Garlyn J-500

Завершать статью будет соковыжималка Garlyn J-500, которая, как нам кажется, обладает наибольшим количеством преимуществ по сравнению с потенциальными конкурентами. Да, стоит сразу отметить, что производитель решил сделать ставку на мощности, так что и габариты здесь заметно больше. Например, для такого устройства явно нужно будет иметь много места на столе, это не тот случай, когда вы можете просто спрятать устройство в ящике. Более того, при мощности в 1200 Вт потребление энергии, что неудивительно, в разы выше, чем если бы вы использовали вариант на 50 или 200 Вт. Но, с другой стороны, в этом есть и преимущества, которые тоже крайне важны для пользователя в том случае, если он делает много свежевыжатого сока.
Естественно, корпус тоже выполнен из нержавеющей стали, он довольно крепкий и надежный, проживет не один год, имеется большой отсек для сбора отходов, плюс информативный дисплей. Все это нужно для того, чтобы пользователь мог с комфортом производить сок и не думать о недостающей мощности. Но, конечно, стоит отметить, что это вариант либо для больших масштабов вроде магазинов со свежевыжатым соком, либо для дома, но для большой семьи. Для одного-двух человек, пожалуй, такого устройства будет с избытком.
Комментарии и отзывы Kitfort KT-1112
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