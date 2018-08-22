Лучшая соковыжималка. Philips HR1837 Viva Collection

Braun J300 Multiquick 3

Kitfort KT-1102

Модель Braun J300 Multiquick 3 представляет собой центробежную соковыжималку с мощностью в 800 Вт. Этого предостаточно, чтобы вы получали свежие соки за довольно короткое время. Корпус выполнен из черного глянцевого пластика, выглядит это довольно привлекательно и на любой кухне подобный дизайн будет выглядеть гармонично. В верхней части находится отверстие для подачи фруктов, там же имеется пластиковое приспособление для проталкивания продукта внутрь. В принципе, ничего нового в дизайне или внешнем виде нет, просто производитель реализовал все максимально привлекательно.Теперь про сам процесс получения сока. Данная соковыжималка умеет отсекать пену у сока, плюс автоматически выбрасывать мякоть. Это полезная функция, если вы хотите получить чистый сок, без разнообразных примесей, получаемых в ходе добычи напитка. Стакан для сока идет в комплекте, подача жидкости происходит напрямую в стакан. Это тоже полезная мелочь, так как получаемый сок не проходит по дополнительным отсекам устройства. И, конечно же, сюда можно загружать целые плоды. Нужно, правда, аккуратно относиться к фруктам с жесткими сердцевинами вроде персика.

REDMOND RJ-930S

Данный продукт работает немного по иному принципу. Соковыжималка Kitfort KT-1102 — вертикальная шнековая, то есть процесс добычи напитка немного отличается от предыдущей модели. Эту модель вы устанавливаете на стол, сверху забрасываете плоды, а механизм измельчает продукт и выдавливает сок. Стоит отметить, что в данной ситуации сок выходит в одну емкость, а мякоть — в другую. Они отделяются достаточно хорошо и напиток получается чистым, без примесей. Это очень важно, если вы или ваш ребенок не любите употреблять сок с мякотью внутри, пусть она и полезна для организма.Мощность соковыжималки составляет 150 Вт, но не нужно сравнивать эти две модели по производительности. У центробежных и вертикальных соковыжималок совершенно разные необходимые мощности. Из преимуществ данной модели можно назвать более процесс эксплуатации и возможность без труда промыть любую из емкостей, так как «движок» подключается лишь коннектором. Вы просто снимаете емкость, пропускаете через нее воду и получаете идеально чистый девайс. Неплохой вариант на тот случай, если вам нужно постоянно пользоваться соковыжималкой с большими объемами.

Philips HR1837 Viva Collection

Модель REDMOND RJ-930S тоже является вертикальной, только здесь дали мощности с большим запасом — 400 Вт. Этого достаточно, чтобы быстро превращать мякоть фруктов или овощей в сок. Конструкция очень похожа на то, что реализовано в предыдущей модели. У нас сверху есть небольшой тоннель, куда вы забрасываете фрукты, а на выходе имеется два отверстия — одно для мякоти, второе для сока. Конструкция простая и проверенная годами. Стоит отметить, что отверстия находятся на приличном расстоянии друг от друга и это позволяет не попадать мякоти в другой стакан с жидкостью.Очень понравился дизайн соковыжималки, который смотрится более современно и стильно. Для многих пользователей, которые выбирают себе бытовую технику для кухни, внешний вид продукции тоже важен, ведь вы будете пользоваться устройством каждый день. В этом плане производитель всегда радовал приятным внешним видом и дорогими материалами корпуса. Отметим, что здесь тоже все стаканы идут в комплекте и сок подается напрямую в емкость, без дополнительных секций. Это способствует чистоте получаемого напитка. Очень интересная модель получилась, особенно если у вас уже есть товары этого бренда на кухне.

Bosch MES3500

Это не просто соковыжималка, это настоящее произведение искусства. Про начинку устройства поговорим потом, сейчас же давайте посмотрим на дизайн Philips HR1837 Viva Collection. Корпус выполнен из алюминия, что очень большая редкость в этом сегменте и обычно конкуренты поставляю свои продукты из пластика. Естественно, алюминий более прочен и выглядит в разы привлекательней. Все элементы управления выполнены из черного глянцевого пластика, некоторые панели тоже в этом же стиле, форма овальная с правильными изгибами.Помимо своей невероятной красоты, хотя это тоже важный элемент любой бытовой техники, продукт весьма хорошо оснащен технически. Продукт центробежный, как вы уже догадались, мощность достигает 500 Вт. В комплекте, конечно же, есть стакан для сока, подача жидкости работает напрямую в стакан, то есть никаких дополнительных секций не проходит и это хорошо. Имеется противокапельная система, защита автоматического сброса мякоти и прочие необходимые в быту возможности. Вы просто забрасываете внутрь плод, включаете устройство и получаете чистый свежий сок из стильного корпуса.

BBK JC060-H02

Эта модель рассчитана на производство больших объемов сока. Собственно, если у вас большая семья и утром вы любите выпить по стакану свежего сока, то именно такая модель и нужна, ведь она при мощности в 700 Вт выдает достаточно жидкости для небольшой семьи за очень короткие срок. Соковыжималка центробежная, в верхней части корпуса имеется тоннель для подачи фруктов, а в носовой части имеется отверстие, через которое проходит жидкость. Технология максимально простая и используется большинством производителей вот уже не первый год, так что сомневаться в ней не стоит.Отдельно стоит похвалить стакан, который идет в комплекте. Обычно производители добавляют в комплект весьма простенький стакан овальной формы, который подходит для добычи жидкости на один-два обычных стакана, которыми вы пользуетесь в быту. Здесь же нам дают настоящий кувшин, у которого на передней стороне есть специальный носик. Вы добываете сок, потом снимаете стакан с соковыжималки и разливаете напиток по нужным вам емкостям. Очень круто это все реализовано и продумано, так что если вы планируете потреблять большое напитка, то обязательно посмотрите именно на эту модель.

Модель под названием BBK JC060-H02 я приведу просто для того, чтобы вы понимали, что соковыжималки могут быть доступными и при этом обладать всеми необходимыми характеристиками и возможностями. Данная модель стоит 1600 рублей, это самый доступный вариант из всех, что мы можем посоветовать к приобретению. Более дешевые варианты от неизвестных компаний могут оказаться не очень качественными. Здесь же уровень сборки довольно достойный, пластик качественный и нигде ничего не трещит, не скрипит даже во время работы с самыми жесткими фруктами.Мощность продукта составляет 600 Вт, этого предостаточно для добычи вкусного свежего сока. В комплекте идет стакан, он небольшой, но его достаточно для одного человека. Это значит, что после добычи напитка вы просто переливаете его из фирменного стакана в другую емкость, либо сразу подставляете свой собственный стакан. Здесь нет жесткой фиксации, он просто подставляется под краник. Есть три вида дизайна корпуса с тремя цветовыми вариантами, так что можно подобрать интересную модель себе на кухню. BBK JC060-H02 является билетом в мир соковыжималок, отличный способ попробовать что-то новое.