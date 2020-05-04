Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2

Indesit IWUB 4085

Тема бытовой техники довольно обширна и пользователи буквально каждый день выбирают различную технику для своего дома или квартиры, изучают статьи, советы и так далее. Мы решили отбросить в сторону различную шелуху, которая только путает пользователя, и отобрали пять лучших стальных машин, которые точно удовлетворят запросы пользователя. Именно об этих устройствах мы сегодня и поговорим, чтобы дать ответы на все вопросы. После прочтения статьи выбрать себе стиральную машину будет гораздо проще, даже если вы совершенно в этом не разбираетесь.

Candy CS4 1051D1/2

Стиральная машинка Indesit IWUB 4085 является самым доступным устройством в данной статье. Стоит сказать, что вы без труда сможете найти модель, которая стоит дешевле и при этом будет тоже от более-менее известного производителя. Однако именно Indesit IWUB 4085 мы считаем тем минимумом, ниже которого опускаться не стоит. Там уже более простые технологии, меньше надежности и так далее. Мы настоятельно рекомендуем данную модель, как яркий пример высокого качества при достаточно адекватной стоимости. У этой стиральной машинки есть абсолютно всё, что может понадобиться пользователя в процессе работы.Конечно, особое внимание стоит уделить качеству продукта и компонентам, ведь именно благодаря им пользователь получает продукт, который способен проработать в течение достаточно длительного срока без поломок и обращений в сервисный центр. В этом плане Indesit IWUB 4085 тоже нас порадовала, так как машинка имеет минимальный рейтинг отказов — пользователи, купившие эту стиральную машинку, во время гарантийного срока практически никогда не отправляются в ремонт, так как гаджет справляется с поставленной задачей на отлично. И, конечно, по завершению гарантийного срока проблем тоже нет.

Bosch WLG 20060

Естественно, если речь зашла про недорогие и качественные модели бытовой техники, то стоит упомянуть компанию Candy, которая на протяжении многих лет радует нас действительно качественными устройствами с разумной ценой. Это, пожалуй, серьезное преимущество, ведь при покупке посудомоечной машинки пользователи думают о своем бюджете и не желают переплачивать много денег за бренд или за дизайн. Главное, чтобы устройство хорошо работало и не требовало постоянных обращений в сервис. С моделью Candy CS4 1051D1/2 таких проблем нет — пользователи абсолютно довольны качеством того, что они покупают.Также стоит отметить весьма приятные бонусы вроде потребления энергии класса А+. Это довольно низкое потребление, которое говорит нам о том, что машинка Candy CS4 1051D1/2 потребляет крайне мало электроэнергии. Благодаря этому вы будете меньше тратить денег на оплату электроэнергии, что тоже приятно — более доступные модели потребляют уйму электричества и сэкономленные деньги пользователь потом утраивает расходами на коммунальные платежи. Мы рекомендуем данную стиральную машинку всем, кто хочет приобрести классный продукт и при этом не переплачивать за ненужные бонусы.

LG F-1096ND3

Достаточно весомым преимуществом стиральной машинки Bosch WLG 20060 является наличие довольно удобного аппаратного колеса прокрутки для настройки режимов. Многие пользователи при покупке стиральной машинки теряются в режимах и не могут разобраться в них даже при наличии инструкции, тогда как данная модель может похвастаться достаточно понятным меню. Также стоит отметить, что Bosch WLG 20060 обладает максимальной загрузкой в пять килограмм — у предыдущих двух моделей загрузка была на тот же вес. Этого с головой хватает небольшой семье для того, чтобы за раз или максимум за два раза (если есть цветные и белые вещи) постирать все нужные вещи.Естественно, в плане прочности конструкции и надежности компонентов данная стиральная машинка конкурентам тоже не проигрывает даже близко. Это весьма дорогой и надежный продукт, который проработает гораздо дольше гарантийного срока. Это большой плюс, ведь пользователь покупает стиральную машинку не на год или два, а на достаточно длительный срок. У некоторых пользователей машинка работает десять лет, а то и дольше. Все же технологии в стальных машинках развиваются не очень шустро, это не смартфоны, и даже спустя десять лет данная модель будет демонстрировать себя просто отлично.

Haier HW70-BP12969A

Конечно, на рынке бытовой техники компания LG тоже чувствует себя весьма хорошо — производитель на протяжении достаточно длительного времени выпускает весьма интересные решения, которые служат долго и надежно. Модель стиральной машинки LG F-1096ND3 в этом плане является наиболее привлекательным решением, которое смотрится достойно и за свои деньги вполне удовлетворит запросы потенциального покупателя. Также стоит отметить, что в плане параметров эта модель стиральной машинки даже слегка лучше, чем потенциальные конкуренты. Например, продукт позволяет загрузить сразу шесть килограмм одежды для стирки вместо пяти.Кому-то может показаться, что 1 килограмм одежды, а разница именно в этом весе, это не очень уж и заметно. Однако на деле это серьезный бонус, позволяющий стирать реже или делать все за один заход. Также стоит отметить наличие информационного дисплея, на который будет выводиться вся необходимая для пользователя информация о режиме или о времени стирки. Это тоже приятно, так как пользователю даже засекать ничего не нужно — вся информация уже будет показана на дисплее. Отличный вариант для тех, кто хочет купить технику именно от корейского производителя.

Самым дорогим устройством в данной статье выступит модель Haier HW70-BP12969A, которая стоит всего на несколько сотен рублей дороже того, что просят за стиралку от LG. Так что здесь вопрос скорее не стоимости, а предпочтений пользователя — обе модели при практически равной стоимости обладают достаточно приличным набором преимуществ и бонусов, отлично справляются с обработкой вещей и их очисткой, при этом гарантийный срок у продуктов тоже довольно длительный. К примеру, у Haier HW70-BP12969A срок гарантии составляет 5 лет — если в течение этого времени с устройством ничего плохого не произойдёт, то можно смело говорить и о том, что машинка проработает даже после исхода гарантийного срока.Также стоит похвалить дизайнеров продукта за то, что они представили достаточно привлекательный продукт. На лицевой стороне стиральной машинки расположены все аппаратные элементы управления, которые привлекают внимание и дают полный контроль над стиркой. Пользователю не нужно даже инструкцию открывать и искать что-то в интернете, так как все и так понятно. В плане дизайна Haier HW70-BP12969A действительно легко победит своих потенциальных конкурентов, хотя, конечно, это уже дело вкуса. Кроме того, главное, что машинка отлично справляется со стиркой, а дизайн пользователь уже сам будет выбирать на своё усмотрение.