Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 1800 LI-2 1.5Ah x2 Case

В арсенале каждого хозяйственного мужчины есть инструменты, которые предназначены для проведения домашних строительных работ. Одним из таких считается шуруповерт, который еще способен выполнять такие функций как: прикрутить, отвинтить шурупы, просверлить, затянуть различные крепления. Среди шуруповертов наиболее популярны аккумуляторные модели, они не зависят от розетки, достаточно функциональны и имеют разную величину крутящего момента. Выбрать лучшую модель, не потратив лишних средств, поможет наш рейтинг лучших аккумуляторных шуруповертов.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1800 LI-2 разработана для быстрого и легкого завинчивания/отвинчивания крепежных элементов, а также сверления отверстий в различных материалах.

Модель оборудована быстрозажимным патроном с фиксатором Auto-Lock, который обеспечивает удобную и быструю смену насадок. Инструмент очень удобен в эксплуатации благодаря мягким прорезиненным накладкам на рукоятке и малому весу.

Bosch PSR 1800 LI-2 работает от литий-ионного аккумулятора, в котором отсутствуют эффекты саморазрядки и памяти. Мощный редуктор обеспечивает длительный срок службы инструмента, оптимальную передачу усилия, плавность хода.

Частота вращения от ноля до максимальной регулируется нажатием одной кнопки. Благодаря встроенной светодиодной системе подсветки рабочая поверхность всегда будет хорошо освещена. Многоступенчатая система регулировки крутящего момента позволяет найти оптимальную мощность для аккуратной и эффективной работы с любым материалом.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD785C2

Шуруповерт DeWalt DCD785C2 оснащен ударным механизмом, который обеспечивает модели повышенную производительность. В оснащение модели входит быстрозажимной патрон: смена оснащения будет занимать минимум времени.Шуруповерт характеризуется максимальным крутящим моментом, составляющим 60 Н·м. Пользователю доступны 16 ступеней регулировки крутящего момента. Есть и возможность выбирать один из двух скоростных режимов.

Шуруповерт DeWalt DCD785C2 имеет подсветку рабочей зоны, которая обеспечивает комфортность работы при любом уровне внешней освещенности. Электронная защита от перегрузок предотвращает повреждение механизма шуруповерта в случае заклинивания сверла. Для питания инструмента используется энергия, получаемая от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора.

Автономность шуруповерта позволяет использовать его в любых условиях, ведь подключение к сети не требуется. В комплект поставки входят 2 аккумулятора: используя один, второй вы сможете одновременно заряжать. Есть в комплекте и зарядное устройство.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RF Li-Ion 3 А·ч 18 В

Компактный аккумуляторный инструмент для работы с крепежом до М6 и сверления отверстий в стали до 13 мм. Поставка в кейсе с двумя литиевыми аккумуляторами 18 В и зарядным устройством.Эту модель компания Макита предложила потребителям в 2018 году. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE – классический пример инструмента своего класса, а основная её особенность – расширенная комплектация. В кейсе с агрегатом нашлось место для пары аккумуляторов и зарядного устройства.

Полезное свойство инструмента Makita DDF485RFE обусловлено его комплектацией. Пара аккумуляторов с ЗУ позволит работать без ожидания зарядки разрядившегося блока. Шуруповерт рассчитан на установку слайдеров BL18XX емкостью до 6 А-час, а в комплекте поставки предусмотрены блоки 3 А-час. Аккумуляторы надежно защищены как собственной электроникой, так и автоматикой дрели Makita DDF485RFE. Им не грозит перегрузка по току, перегрев или недопустимый разряд – привод при возникновении опасной для батареи ситуации отключится автоматически. Предусмотрена и временная защита – если держать курок выключателя нажатым в течение 6 минут. В некоторых моделях аккумуляторов возможно посмотреть уровень разряда по индикатору.

Управляется дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE традиционно – при увеличении давления на курок скорость возрастает от нуля до максимума. Предельное значение скорости устанавливается механическим переключателем в верхней части инструмента. Оно может составлять 500 или 1900 об/мин. Переключатель реверса – над рукояткой в виде рычага с двух сторон корпуса. Его можно использовать и для блокировки выключателя.

Управление режимом и величиной крутящего момента в инструменте Makita DDF485RFE совмещено в одном переключателе-кольце, находящимся в передней части. Диапазон изменения – в два раза от 25 до 50 Нм. Это важный показатель для качественной работы с крепежом, и особенностям его настройки в инструкции уделено особое внимание. Агрегат рассчитан на работу с винтами до М6 и с шурупами 6х75 мм.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 Q

Мощности привода достаточно для сверления отверстий в металле до 13 мм или в дереве до 38 мм. Из удобств этого агрегата можно отметить крючок для подвески и держатель для насадок длиной до 45 мм в нижней части рукоятки. Эти приспособления съемные, а крючок можно установить с любой стороны.Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 Q является универсальным решением для откручивания или закручивания крепежа, а также сверления отверстий в безударном режиме.Фирменная система Metabo Quick с быстрозажимным патроном гарантирует легкую смену держателя и оснастки. В данной модели реализованы 2 скоростных режима, многоступенчатая регулировка крутящего момента, регулировка глубины закручивания. Подсветка освещает рабочую зону для повышения продуктивности.

Автономная работа Metabo PowerMaxx BS 12 Q осуществляется от двух сменных аккумуляторных блоков. Индикаторы позволяют визуально контролировать уровень оставшегося заряда. Электронная защита гарантирует стабильную и надежную работу дрели-шуруповерта.

Помимо аккумуляторов, в комплекте поставляются клипса для крепления на поясе, зарядное устройство и кейс.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР DL-20 A5 Li-Ion 1.5 А·ч 20 В х2

Дрель-шуруповерт Зубр DL-20 A5 станет незаменимым инструментом, как для профессионала, так и для домашнего мастера.Модель представлена в эргономичном корпусе весом 1.2 кг и оснащена прорезиненными вставками, исключающими скольжение руки. В комплекте предусмотрены аккумуляторы Li-Ion и Li-HD емкостью 1.5 А·ч, которые инструмент использует поочередно для питания, исключая простои.

Особенность дрели в поддержке единой аккумуляторной платформы для большого количества инструмента, что обеспечивает максимальную ее гибкость.

Дрель помещена в кейс, в котором она надежно зафиксирована и который обеспечивает безопасное хранение и транспортировку.

Зубр DL-20 A5 подходит для работы с самыми сложными крепежами, когда вам необходимо вкрутить шуруп в твердое дерево. Крутящий момент составляет 50 Н/м, а максимальная скорость вращения оснастки соответствует 1350 об/мин.

Благодаря регулировке крутящего момента и скорости вращения пользователь сможет подобрать оптимальный режим работы для определенной работы.