Лучшие электрические духовые шкафы. Candy FCP 615 NXL

Электрический духовой шкаф Candy FCP 615 NXL

С ростом популярности встраиваемой техники электрические духовые шкафы стали весьма актуальны. Кроме компактности, стильного внешнего вида, заточенного под современные интерьеры, они обладают высокой степенью безопасности. Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг встраиваемых электрических духовых шкафов, которые получили идеальное соотношение цена-качество.

Встраиваемая электрическая духовка Candy FCP 615 NXL использует комбинированную систему управления – поворотные регуляторы соседствуют с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем. Она позволяет быстро выбирать подходящие настройки – в том числе устанавливать таймер с отключением питания или звуковым сигналом. Её можно заблокировать, чтобы сделать недоступной для детей.Устройство готовит мясо, сладкую выпечку, жаркое, пиццу и многое другое. Оно снабжено мощным грилем и конвектором для равномерного распределения горячего воздуха.

В моделях Pop Evo эффектно сочетаются гармоничный дизайн и внимание к деталям. Духовой шкаф подойдет под самые разные стили кухни, благодаря различным комбинациям цветов и огромному выбору функций. Серия Pop Evo оптимально сочетают элегантность и самые продвинутые технологии Candy.

Режимом паровой очистки AquActiva идеально подойдёт для ежедневного ухода за вашим духовым шкафом. AquActiva - простой, экономичный, быстрый и экологичный способ очистки внутреннего пространства духового шкафа паром, не требующий абсолютно никаких моющих средств.

Как дверца, так и панель управления покрыты специальным составом для защиты от отпечатков пальцев. Он также помогает быстро удалять пыль и грязь.

Духовой шкаф Candy FCP 615 NXL имеет вместительную камеру, потому он станет выгодным решением для большой семьи. С его помощью вы сможете накормить своих близких вкусным обедом или ужином, одновременно приготовив сразу несколько блюд. Удобная система управления и широкие функциональные возможности превратят повседневные хлопоты в настоящее удовольствие.

Электрический духовой шкаф Weissgauff EOY 451 PDB

Компактный электрический духовой шкаф от Weissgauff шириной всего 45 см, выполненный в чёрном цвете, оснащён чувствительным сенсорным управлением, утапливаемыми рукоятками PIPO и 8 режимами, сочетая в себе одновременно удобство и функциональность.Ширина 45 см делает данный духовой шкаф по-настоящему компактным, ведь мы в Weissgauff знаем, как важна в бытовой технике не только функциональность, но и удобство её размещения в доме. Ширина 45 см позволит с легкостью разместить эту модель даже в самой небольшой квартире.

Удобный сенсорный дисплей с крупной индикацией - это настоящая гордость Weissgauff, ведь он не только является интуитивно понятным, но и великолепно реагирует на прикосновения с первого нажатия даже в том случае, если руки влажные или прохладные.

Утапливаемые рукоятки PIPO - это эффективная защита элементов управления от случайных переключений и жировых испарений в процессе приготовления еды, а также дополнительное удобство при работе с духовым шкафом, дополняющее его технологическое совершенство. 8 функций духового шкафа, предлагающих самые необходимые и наиболее востребованные режимы: верхний и нижний нагрев (традиционное приготовление), размораживание, нижний нагрев, двойной гриль, гриль + конвекция, верхний и нижний нагрев + конвекция, турбоконвекция, предварительный нагрев.

Объем 50 литров дает вам полную уверенность в том, что приобретая этот духовой шкаф, вы сможете разместить в нем сразу весь необходимый объем пищи, и даже профессионально работать на нескольких уровнях одновременно, порадовав себя и своих близких настоящим пиром, приготовленным в духовом шкафу Weissgauff на действительно ресторанном уровне.

Эмаль SMART CLEAN - это особое покрытие духового шкафа, призванное сделать процесс ухода за ним еще более простым и удобным. Благодаря эмали, изготовленной и нанесенной с применением сразу ряда инновационных технологий, ваш духовой шкаф будет оснащен самым настоящим высокоэффективным щитом, препятствующим накоплению жира, запаха и загрязнений, образующихся вследствие многократного приготовления еды.

Съемные стекла дверцы, делают процесс очистки духовки гораздо более удобным и простым: всего лишь разберите дверцу за считанные минуты, чтобы совершить чистку всех труднодоступных мест, вернув облику вашего духового шкафа первозданную чистоту. Комплектация, включающая в себя универсальный противень и решетку для гриля, обеспечивает вас всем необходимым для приготовления по-настоящему вкусной еды без необходимости докупать дополнительные комплектующие.

Электрический духовой шкаф Krona SONATA 45 BL

Класс энергопотребления А+ позволит вам еще раз убедиться в том, что Weissgauff способны создавать по-настоящему эффективные устройства, не расходующие при этом больше электричества, чем необходимо. Наслаждайтесь настоящими кулинарными шедеврами, приготовленными в нашем духовом шкафе, и при этом не тратьте лишние деньги на счета за электроэнергию - вот воплощение истинного немецкого подхода к созданию эффективной бытовой техники.

Электрический духовой шкаф Krona SONATA 45 BL – готовьте любимые блюда для всей семьи. Благодаря большому объему вы сможете легко и просто приготовить для всей семьи или гостей.

Красивый дизайн поможет духовому шкафу вписаться в любой интерьер. Класс энергопотребления А позволяет расходовать меньше электроэнергии, что экономит ваш бюджет.Удобные поворотные переключатели позволят вам с легкостью пользоваться этим духовым шкафом. На дисплее отображаются необходимые настройки. Подсветка камеры и часы позволят полностью контролировать процесс приготовления.

Наличие 9 режимов нагрева позволит вам без труда подобрать наиболее оптимальный вариант для приготовления любого блюда. Конвекция обеспечивает равномерное приготовление различных блюд на всех уровнях. Гриль поможет приготовить блюдо с поджаристой и румяной корочкой. Размораживание поможет вам подготовить продукты для дальнейшего приготовления.

Функция Таймера позволит запрограммировать работу прибора на определенное время, после чего произойдет отключение. Вентилятор охлаждения начинает работу автоматически при включении и выводит лишний пар, тем самым охлаждая дверцу шкафа.

Электрический духовой шкаф LEX EDM 070 WH

Встраиваемый духовой шкаф Lex EDM 070 WH – простое и удобное решение для вашей кухни.

Наличие 7 режимов нагрева позволит вам без труда подобрать наиболее оптимальный вариант для приготовления любого блюда. Гриль поможет приготовить блюдо с поджаристой и румяной корочкой. Конвекция обеспечивает равномерное приготовление блюда в любом месте внутри духового шкафа. Функция размораживания поможет вам подготовить необходимые продукты для дальнейшего приготовления.Благодаря большому объему вы сможете легко и просто приготовить для всей семьи или гостей. Класс энергопотребления А позволяет сократить расход электроэнергии. Красивый дизайн поможет духовому шкафу вписаться в любой интерьер.

Удобные поворотные переключатели позволят вам с легкостью пользоваться этим духовым шкафом. Подсветка камеры и часы позволят полностью контролировать процесс приготовления. Функция Таймера позволит запрограммировать работу прибора на определенное время, после чего произойдет отключение.

Для безопасной работы духового шкафа предусмотрено защитное отключение. Вентилятор охлаждения начинает работу автоматически при включении духового шкафа и позволяет охлаждать внутреннее пространство.

Вентилятор охлаждения защищает устройство от перегрева и преждевременного износа. Таймер настраивается в двух режимах – отсчет времени со звуковым сигналом в конце и окончание приготовления. Объем духовки 60 л. В съемной двери духовки – тройное защитное стекло, температура поверхности двери не больше 44 С.

Электрический духовой шкаф MAUNFELD EOEM.769B2

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.769B2 откроет перед вами широкий простор для кулинарных экспериментов. Десять режимов работы, электронный таймер, продуманное внутреннее оснащение – всё для удобного приготовления разнообразных блюд.Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.769B2 независимого типа экономит затраты на коммунальные услуги, так как относится к классу А. Специальная система охлаждения предотвращает перегревание стенок модели и защищает кухонную мебель от тепловых повреждений. Панель управления устройства представлена двумя поворотными утапливаемыми переключателями и электронным программатором для установки таймера.

В функционале духового шкафа Maunfeld EOEM.769B2 10 режимов работы, с помощью которых можно создавать кулинарные шедевры по рецептам разной сложности. Предусмотренная в устройстве конвекция способствует равномерному и качественному пропеканию блюд, а гриль позволяет готовить продукты с румяной корочкой. Визуально отслеживать процессы в камере помогает внутреннее освещение.

Электрический духовой шкаф Maunfeld EOEM.769B2 вместительным объемом 76 л имеет шесть уровней, на которых можно размещать сразу несколько блюд для экономии времени и электроэнергии. Откидная дверца оснащена прочным тройным стеклом, фронтальная поверхность которого не нагревается при работе модели, обеспечивая безопасность эксплуатации.

Электрический духовой шкаф Hotpoint-Ariston FID 834 H ICE

На двух из шести уровней приготовления находятся телескопические направляющие. Они освободят ваши руки: если вам потребуется, например, посыпать запеканку сыром, не придётся придерживать противень. В комплект входят металлическая решётка для жарки и два глубоких противня.

Электрический духовой шкаф Hotpoint-Ariston FID 834 H ICE – поможет приготовить вкусные и полезные блюда. Наличие 7 режимов нагрева позволит вам без труда подобрать наиболее оптимальный вариант для приготовления любого блюда. Гриль поможет приготовить блюдо с поджаристой и румяной корочкой. Конвекция обеспечивает равномерное приготовление блюда в любом месте внутри духового шкафа.Благодаря большому объему вы сможете легко и просто приготовить для всей семьи или гостей. Красивый дизайн поможет духовому шкафу вписаться в любой интерьер. Класс энергопотребления А позволяет расходовать меньше электроэнергии, что экономит ваш бюджет.

Функция Таймера позволит запрограммировать работу прибора на определенное время, после чего произойдет отключение. Для безопасной работы духового шкафа предусмотрено защитное отключение. Вентилятор охлаждения начинает работу автоматически при включении духового шкафа и позволяет охлаждать внутреннее пространство.

Удобные поворотные переключатели позволят вам с легкостью пользоваться этим духовым шкафом. Подсветка камеры и часы позволят полностью контролировать процесс приготовления.