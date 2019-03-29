Лучшие климатические комплексы для дома

2019-03-29, Автор - Ganibal; Продукт - Panasonic F-VXH50; [110]
Климатические комплексы, стали универсальным вариантом для улучшения микроклимата отдельной комнаты или квартиры. Они способны не только увлажнить воздух, но и очистить его от вредных элементов вроде пыли и шерсти животных. Встречаются климатические комплексы холодного и горячего типов. Первые увлажняют комнату, не нагревая залитую в них воду. Они полностью безопасны даже для маленьких детей. Вторые разогревают воду, и она начинает испаряться. Стоит помнить, что самые обычные и простые увлажнители воздуха неспособны, чаще всего, очистить воздух от пыли, шерсти и прочей гадости. Они просто нагнетают влагу в помещении, иногда перебарщивая с этим. Для очищения нужно нечто большее. И климатический комплекс – это то, что необходимо. Он представляет собой сочетание очистителя воздуха и увлажнителя в одном корпусе. Поэтому мы подготовили подборку лучших климатических комплексов для дома, по мнению МегаОбзор.

Panasonic F-VXH50

Климатический комплекс Panasonic F-VXH50 - является увлажнителем и очистителем воздуха одновременно. В приборе реализована уникальная нанотехнология, уничтожающая аллергены, бактерии и вирусы. С ее помощью можно дезодорировать помещение. Высокая мощь и эффективность – сильные стороны устройства. Прибор всасывает до 5.1 кубических метров воздуха в минуту, при этом охватывает пространство от пола до потолка. Panasonic F-VXH50 потребляет 45 ватт, при этом максимальный уровень шума составляет 51 дБ. Предусмотрен индикатор фильтров, среди которых дезодорирующий, увлажняющий, композитный. Размеры устройства 560х360х240 мм. При этом весит оно 8.6 килограмм.

Winia AWX-70

Климатический комплекс Winia AWX-70 - производит эффективное очищение и увлажнение воздушной среды, посредством втягивания загрязненного сухого воздуха и обработки его водой. Мойка оснащена экологически чистой системой дезинфекции, содержащей биофильтр с посеребренными шариками, которая уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии в водяном баке. Помимо посторонних запахов и пыли, вода поглощает также формальдегиды, вызывающие аллергические реакции.

Sharp KC-D51RW

Климатический комплекс Sharp KC-D51RW - разработан для использования в бытовых условиях. Тщательная очистка воздуха осуществляется в несколько этапов. Вначале воздух проходит через фильтр предварительной очистки и фильтр НЕРА. Здесь механически задерживаются крупный сор и пыль. Затем воздух попадает в водяной фильтр и ионизатор, где из него удаляются химические примеси и микроорганизмы. В конечном счете климатический комплекс выдает чистый, увлажненный и обогащенный ионами воздух, полезный для каждого. Модель Sharp KC-D51RW оснащена системой сенсоров, контролирующих чистоту поступающего и исходящего воздуха. Также установлены индикаторы, напоминающие о необходимости замены фильтров и пополнении воды в резервуаре. Среди пяти программ есть энергосберегающая, интенсивная, ночная и другие. Пользователь сможет подобрать тот режим работы, который ему нужен в данный момент, или установить автоматический режим и доверить домашнюю атмосферу электронике.

Philips AC3821

Климатический комплекс Philips AC3821 - этот климатический комплекс оборудован инновационной технологией VitaShield IPS, которая позволяет удалять 99,97% частиц размером в 800 раз меньше, чем частицы PM2.5. Вирусы, бактерии, пыль, пыльца, аллергены, содержащиеся в коже домашних животных — климатический комплекс справится практически со всеми вредными частицами и сделает воздух в помещении по-настоящему чистым. С оптимизированной функцией очищения прибор распознает и удаляет даже вирус гриппа H1N1. Благодаря высокой скорости подачи очищенного воздуха — 310 м3/ч — AC3821 способен очистить воздух в помещении до 20м2 всего за 7 минут.

Panasonic F-VXF35

Климатический комплекс Panasonic F-VXF35 - передовой прибор по созданию домашнего микроклимата. В устройстве реализованы революционные технологии увлажнения Nanoe и захвата пыли Super Allerubuster. С их помощью очистка помещения в 26 м² осуществляется эффективно, а энергозатраты при этом составляют всего 41 Вт. Принцип работы комплекса заключается в пропускании воздуха через композитный фильтр. Здесь оседает большинство частиц пыли и прочих загрязнителей. Очищенный воздух проходит насыщение nanoe-частицами. Они значительно меньше частиц пара, но способны нести и сохранять в 1000 раз больше влаги, чем при традиционной ионизации и увлажнении. Таким образом, в помещении достигается оптимальный уровень влажности при расходе воды 350 мл в час. Управление Panasonic F-VXF35R-S электронное. В наличии таймер, индикатор загрязнения фильтра и крупный дисплей. Также очищенный воздух можно ароматизировать, добавив свежести в атмосфере.

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