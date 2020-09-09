Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2

Машинка для стрижки MOSER 1888-0051 Li+Pro2

Иметь машинку для стрижки волос дома удобно – можно стричься в любой момент, экономя при этом время и деньги на поход к парикмахеру. Единственная сложность – найти хорошую модель. Сегодня мы составили рейтинг популярных машинок для стрижки волос.

Машинка MOSER LI+PRO2 1888-0050/ 1888-0051 является новым поколением современных многофункциональных профессиональных машинок с улучшенным двигателем немецкого производства.Стильный дизайн выполнен в виде трубы, что существенно повышает комфорт использования. Легкий вес (265 грамм) и удобная эргономичная форма подойдет и профессионалам, работающим «на потоке» и в домашних условиях для стрижки детей.

Двигатель машинки MOSER LI+PRO2 1888-0050/ 1888-0051 представляет собой надежный и мощный роторный мотор постоянного тока с тремя режимами работы: тихий (4100 об/мин), средний (5200 об/мин) и максимальный (5800 об/мин). Кроме традиционной системы шумоподавления данная модель оснащена специальным микропроцессором, поддерживающим заданную скорость работы, вне зависимости от уровня заряда батареи CONSTANT SPEED.

Данная модель снабжена комбинированным питанием и включает, помимо работы от стандартной сети, литий – ионный аккумулятор последнего поколения, который позволяет работать автономно до 2 часов, а для полной зарядки ему необходимо не более часа.

Ножевой блок MAGIC BLADE 2 изготовлен из высококачественной легированной стали, и заточен с применением лазерной шлифовки. Закрытая конструкция предупреждает частое загрязнение лезвий. Блок легко снимается, ножи можно поменять буквально за несколько секунд. Система регулировки среза позволяет устанавливать лезвия на высоту от 0,7 до 3 мм.

Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отражается информация о состоянии батареи, ножевого блока и текущей скорости работы двигателя.

Машинка для стрижки Braun HC 5090

Комплектация включает в себя 6 дополнительных насадок, обязательный сетевой адаптер, зарядную подставку, щеточку для очистки и масло для ухода за деталями механизма.

Braun HC 5090 - универсальная машинка для стрижки волос. Лезвия машинки для стрижки волос Braun спроектированы для сохранения остроты надолго. Это обеспечивает необходимую точность для стрижки твоей мечты.Два регулируемых направляющих гребня позволяют создать прическу твоей мечты. Малый гребень охватывает длину от 3 до 24 мм, большой — от 14 до 35 мм.

Система Memory SafetyLock активно захватывает и запоминает последние использованные настройки длины даже после удаления насадки. Машинка Braun работает от двойного аккумулятора.

Два Ni-MH аккумулятора полностью заряжаются за 1 час, обеспечивая 50 минут беспроводной работы. Для непрерывной работы просто подключи ее в розетку.

Машинка способна работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, обеспечивающего до 40 минут автономной стрижки, поэтому её можно не только использовать дома, но и брать с собой в поездки. Она автоматически приспосабливается к любому напряжению в диапазоне от 100 до 240 Вт.

Машинка для стрижки Panasonic ER-GP80

Специально разработанные Х-образные лезвия аккуратно приподнимают и срезают те волоски, которые часто пропускаются при подравнивании коротких волос. Острое лезвие с углом заточки 45° обеспечивает точную, гладкую и эффективную стрижку.Система постоянного контроля, в которой применяется технология слежения с усовершенствованными датчиками, может определять плотность волос и автоматически регулировать скорость движения лезвия, чтобы обеспечить плавную, равномерную стрижку.

Благодаря передовой технологии контроля мощности, новый линейный двигатель компании Panasonic обеспечивает более мягкую стрижку и требует меньше усилий при использовании машинки, несмотря на меньший вес.

Поворотом диска можно выбирать длину стрижки от 0,8 до 2,0 мм с шагом 0,3 мм. Это устраняет необходимость в смене насадок и позволяет регулировать длину стрижки одной рукой. Мощный, долговечный и безопасный для окружающей среды литий-ионный аккумулятор. Чтобы зарядить аккумулятор, просто установите устройство на специальную подставку.

Красный индикатор указывает на разряд батареи, а зеленый передает состояние батареи во время зарядки.

В комплект входят насадки для шести различных длин стрижки (от 3 до 15 мм). Три комбинированные насадки позволяют получить шесть различных установок длины стрижки (от 3 до 15 мм). Насадки идут в комплекте со специальной подставкой для хранения.

Машинка для стрижки Philips HC7460 Series 7000

Машинка для стрижки волос Philips серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием.Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм).

Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм. В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1-7 мм, 7-24 мм и 24-42 мм.

Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми. Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки. Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку.

При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины. 120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа.

Машинка для стрижки Andis ORL

Беспроводной аккумуляторный триммер Andis Cordless T-OutLiner Li ORL представлен в ретро-стиле, но с работой без проводов. Машинку можно подключить к сети, если аккумулятор разрядился.Машинка снабжена широким Т-образным ножевым блоком с мелкими зубчиками из отполированной твердой углеродистой стали для точных контуров, сухого бритья (борода, усы, баки) и сведения (fading). Возможна настройка ножевого блока на нулевое прилегание Zero-gapped для минимального «бритвенного» среза от 0,05 мм.

Время непрерывной работы от встроенной аккумуляторной батареи составляет 100 минут. Полная зарядка занимает 1 час. Литий-ионный аккумулятор не проявляет эффекта «химической памяти» при частых или неполных зарядках.

Роторный двигатель с 7200 оборотами в минуту работает тихо уменьшенным уровнем вибрации и шума. Триммер справляется с волосом любой жесткости и густоты. Работу мотора Andis ORL контролирует чип Constant Speed — машинка работает на полную мощность, пока в батарее (арт. 74029) остается заряд — триммер не дергает волос и не останавливается.

Эргономичный легкий и прочный полимерный корпус из фактурного пластика удобно лежит руке, не выскальзывает, снижая риск падения инструмента.