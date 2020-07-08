Лучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact

Мойка высокого давления KARCHER K 7 Compact

На современном рынке можно найти сотни моделей минимоек, для любого бюджета и разных задач. Для того, чтобы помочь нашим читателям определиться с выбором лучший минимойки для дома, мы составили список лучших минимоек. Минимойка — универсальный моющий аппарат высокого давления, который облегчит вам работу по очищению загрязненных поверхностей разного типа.

Мини-мойки Karcher серии K7 — оборудование максимального уровня. Оно предназначается для частого использования и рассчитано работать в интенсивном режиме, может применяться для решения любых клининговых задач, включая наиболее сложные и масштабные.Особенность мини-автомоек Karcher 7-ой серии заключается в том, что они, действительно, универсальны. Эти устройства рассчитаны устранять самые серьезные загрязнения с больших поверхностей, а также могут быть задействованы на локальных участках.

Мини-мойки Karcher К 7 — наиболее производительные, эффективные и надежные приборы во всей линейке бренда. Это лучший выбор для частного дома с большой территорией, бассейном, гаражом. Даже при частом и интенсивном использовании мойка 7-ой серии не подведет. Оборудование отличается повышенной мощностью — 3000 Ватт. Такая мини-мойка способна нагнетать серьезное давление — до 180 бар. За 1 час работы один аппарат в состоянии обслуживать до 60 м2 площади. При этом, расходуется до 600 литров воды.

Мощные мини-автомойки обладают солидными габаритами и приличным весом 17-20 кг. Однако, при необходимости, прибор можно уместить в багажнике автомобиля.

Для транспортировки по территории предусмотрены крупные колеса на корпусе мойки.

Аппараты 7-ой серии выпускаются в ударопрочном корпусе и снабжаются инновационным двигателем с водяным охлаждением. В конструкции используется не пластиковая, а металлическая помпа, рассчитанная на максимально интенсивную эксплуатацию. Также в комплектацию входит шланг длиной до 10 метров, удобный пистолет с системой Quick Connect, система подачи чистящего средства Plug-n-Clean, фильтр тонкой очистки, струйная трубка Vario Power, грязевая фреза и сопутствующие аксессуары.

Мойка высокого давления Lavor Pro Vertigo 28

Минимойка высокого давления Lavor Vertigo 28 ― прекрасный помощник в домашнем хозяйстве, который поможет Вам заботится о чистоте. Мощная высокопроизводительная мойка предназначена для удаления стойких загрязнений на площади до 100м2 и более.Прекрасно подходит для чистки бассейнов, дорожек, водостоков, оконных рам, авто-и мототехники. Может использоваться для прочистки канализационных труб. Данная модель рассчитана на частое и длительное использование. Минимойка высокого давления Lavor Vertigo 28 оборудована мощным индукционным двигателем и силуминовой аксиальной помпой, оснащенной 3 стальными поршнями. Благодаря такой конструкции помпа устойчива к коррозии во влажной атмосфере, обладает большой прочностью и износоустойчивостью.

Минимойка Lavor Vertigo 28 оснащена автоматической системой остановки двигателя, которая в течение 5 секунд после отпускания курка на пистолете останавливает электродвигатель и запускает его сразу же после нажатия на курок. Минимойка Lavor Vertigo 28 может эксплуатироваться в местах не оборудованных водопроводом и оборудована фильтром тонкой очистки воды. Мойка также оснащена встроенной системой подачи моющего средства.

Для удобства передвижения минимойка Lavor Vertigo 28 оборудована колесами и ручкой, выполненными из прочного пластика. В ручку интегрирован барабан для сматывания шланга, что позволяет легко сматывать и разматывать шланг высокого давления для удобства хранения. Мойка также оборудована держателем для пистолета.

В комплектацию с мойкой высокого давления входит: водяной пистолет с быстрым соединением, шланг высокого давления 8 м., стальное копье с 4 сменными форсунками, турбо-сопло, фиксированная щетка и вращающаяся щетка.

Мойка высокого давления BOSCH GHP 5-65

Bosch GHP 5-65 — мощная и легкая в транспортировке мойка. Так же, как и все модели универсальных моек Bosch, она оснащена системой самовсасывания и технологией автостопа, которая изолирует двигатель и насос при отсоединенном триггере.Мойка Bosch GHP 5-65 предназначается для устранения различных загрязнений и для очистки сложных поверхностей. Принцип заключается в том, что нагретая вода подается под давлением в виде струя, что позволяет удалять даже стойкие загрязнения.

Мощный электродвигатель обеспечивает высокую производительность. Данная модель аппарата высокого давления от компании BOSCH подходит для каждодневного использования. Надежная конструкция способна выдерживать даже высокие нагрузки в течение длительного времени.

Мойка оборудована электрическим двигателем мощностью 2400 Вт, регулятором давления, емкостью для моющего средства и стальными поршнями, повышающими срок службы аппарата. Производительность составляет 520 л/ч. Универсальность: работа в вертикальном и горизонтальном положении. Функция автоматического всасывания. Насос из анодированного алюминия, поршень из нержавеющей стали.

Мойка высокого давления STIHL RE 143

Мойка высокого давления RE 143 является мощной и компактной мойкой высокого давления, предназначенной для подачи холодной воды.Для удобства перемещения устройство оснащено большими колесами и телескопической ручкой.

Прибор оборудован роторной насадкой, струйным соплом с регулировкой ширины распыления и баллончиком с дозатором, для распыления моющих веществ, а также шлангом высокого давления. Конструкция агрегата представляет собой помпу с алюминиевым корпусом высокого качества, стальными поршнями и бесшумным индукционным двигателем.

Мойка спокойно справляется с любыми загрязнениями на любых поверхностях. Вы можете спокойно помыть фасад дома , автомобиль, всевозможный садовый инструмент, дорожки и площадки из плитки или других материалов. Минимойка RE 143 может работать как от водопровода , так и сама забирать воду из различных емкостей.

Для удобства транспортировки и, в частности, для экономии места при хранении практичную и очень легкую алюминиевую телескопическую ручку можно задвинуть внутрь корпуса.

Установленный под передней крышкой держатель предназначен для надежного хранения роторной и плоскоструйной насадок. Обе насадки быстро укладываются. Насадки хорошо защищены от загрязнений.

Мойка высокого давления STIGA HPS 650 RG 2.8

Мойка высокого давления Stiga HPS 650 RG - это топовая модель мойки высокого давления с латунным корпусом насоса и регулировкой давления для требовательных пользователей. Мойки высокого давления Stiga предназначены для простого удаления грязи и пыли с различных поверхностей, включая садовый инвентарь, террасы, дворы и ступени, велосипеды, мотоциклы, автомобили и дорожки, струей холодной воды.Эта мойка высокого давления рассчитана на подачу холодной воды, она оснащена асинхронным электродвигателем мощностью 2800 Вт, обеспечивающим максимальное давление 150 бар и расход 550 л/ч. Новая дополнительная рукоятка Stiga и рукоятка регулировки давления гарантируют максимальный комфорт.

Подача моющего средства выполняется автоматически через штангу с регулируемой головкой. Для управления дозировкой на передней части машины предусмотрена специальная ручка. Большие прорезиненные колеса и телескопическая рукоятка облегчают маневрирование и обеспечивают хорошую устойчивость машины. Органы управления удобно расположены на видном месте.

Электромойку для машины Stiga HPS650 RG не составляет труда перемещать к нужному месту, поскольку она имеет большие колеса и эргономичную телескопическую рукоятку. Шланг высокого давления имеет длину 12 метров, что позволяет свободно перемещаться вокруг аппарата во время работы.