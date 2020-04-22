Лучшие модели холодильников в 2020 году. Haier C3F532CMSG

Холодильник является наиважнейшим бытовым прибором на кухне, который приобретается далеко не на один год использования. Выбрать же подходящую модель среди тысяч представленных на рынке действительно не просто. Мы упростили вам задачу и составили подборку из пяти удачных моделей в наиболее популярных форм-факторах, которые однозначно стоит рассмотреть к покупке.

Однокамерный холодильник

Однокамерные холодильники пользуются наибольшим спросом в России. Оно и понятно, ведь они, как правило, имеют небольшой ценник и компактные размеры, что позволяет их устанавливать в любые даже самые миниатюрные кухни.

Haier C3F532CMSG при своих размерах в 59,5х179х65 см обладает всем спектром функционала современного холодильника. За счет тонких внутренних стенок удалось получить наибольшее количество полезной площади в 318 литров, что в полной мере должно хватить для семьи, состоящей из 3-4 человек.

Модель имеет систему охлаждения Total NoFrost, поэтому о толстых корках льда в морозильной камере и систематической разморозке холодильника можно забыть. Также на качество хранения продуктов положительно сказывается технология MultiFlow, которая равномерно распределяет воздушные потоки, не давая образоваться локальным температурным перепадам. Еще из интересных особенностей в Haier C3F532CMSG стоит отметить яркое LED освещение и наличие контейнера для медикаментов.

Встраиваемый холодильник

Данный вариант будет самым надежным для тех, кто боится что выбранный ими холодильник будет выбиваться из общего интерьера кухни. Чаще всего, данные модели обладают неплохой вместимостью благодаря своей высоте. Из других плюсов стоит выделить низкий уровень шума, обеспечивающийся при помощи дополнительной звукоизоляции за счет размещения в кухонном гарнитуре.

Candy CKBBS182FT имеет продуманные размеры 54х185,3х53,5 см, благодаря которым он точно поместится в короб кухонного гарнитура. Здесь установлен экономный компрессор, обеспечивающий энергоээфективность класса A+ (283 кВтч/год). Внутри холодильника имеется продуманная система полок, где нашлось места под специальные ниши для овощей, вина и косметики. Это позволяет использовать общий объем холодильника в 266 литров с максимальной пользой.

Двухкамерный холодильник

Если у вас на кухне достаточно свободного места, то лучше всего будет присмотреться к варианту в форм-факторе Side-by-Side. Они состоят из двух отдельных вертикальный камер, что позволяет удобно компоновать продукты.

Среди двухкамерных холодильников мы можем вам посоветовать Haier HRF-521DM6RU, которая совсем недавно участвовала в нашем тесте. Несмотря на свой относительно невысокий ценник, модель выполнена из качественных материалов, поддерживает систему охлаждения Total NoFrost и, при этом работает на тихом инверторном компрессоре, соответствующий классу энергоэффективности A+. Общий внутренний объем составляет 518 литров, так что запаса продуктов хватит даже для по-настоящему большой семьи.

Глубина холодильника составляет 65,5 см, поэтому он сможет аккуратно встать в один уровень с кухонным гарнитуром.

Холодильник типа French Door

Подобные модели обладают двухдверной нишей под холодильную камеру без перегородок, что позволяет размещать внутри продукты любого размера. Морозильная камера также имеет внушительный объем.

Главной особенностью Samsung RF9000 является наличие системы Triple Cooling, которая по отдельности следит за уровнем температуры и влажности во всех трех камерах одновременно. Это положительно сказывается на качестве хранения продуктов. Также есть возможность самостоятельно менять режим работы нижнего правого отделения из морозильника в холодильник.

Благодаря четырем независимым дверцам и общему объему в 611 литров, можно удобно компоновать расположение продуктов между собой. Внутри холодильника все освещается ярким LED-светом, обеспечивающий отличный обзор

Офисный холодильник

Стоимость за 1 квадратный метр в квартирах только растет, поэтому все большую популярность приобретают небольшие студии площадью до 25 метров.

Hansa FM1337.3HAA выполнен в небананальном ретро-дизайне 50-х годов. Модель доступна в 6 сочных цветах: бежевый, желтый, розовый, красный, белый и черный. При своих скромных габаритах 55х86х61,5 см он имеет внутренний объем в 106 литров, а значит в нем спокойной может поместиться запас продуктов на двух человек. Как это обычно бывает, морозильная камера здесь совсем небольшая, но несколько пачек пельменей и фарша должно влезть.

Сам холодильник работает на обычном компрессоре, который обеспечивает энергоэффективности класса А++.

Комментарии и отзывы Haier C3F532CMSG
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Лучшие модели холодильников в 2020 году. Haier C3F532CMSGЛучшие модели холодильников в 2020 году. Haier C3F532CMSG
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