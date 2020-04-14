Обзор Haier HRF-521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайс

В России долгие годы сегмент двухкамерных холодильников оставался незаслуженно недооцененным. Однако, в последнее время ситуация в корне меняется и покупатели начали понимать всю прелесть от обладания вместительных холодильников типа Side-by-Side. На этой волне мы решили собственноручно произвести подробное тестирование подобной модели, а именно Haier HRF-521DM6RU.

Комплектация

Haier HRF-521DM6RU поставляется в коробке из транспортировочного картона. Все полки внутри зафиксированы скотчем и пенопластом. Холодильник идет вместе с двумя массивными формочками для льда, подставками для яиц, ключом для снятия дверей, инструкцией по эксплуатации и гарантийным талоном.

Haier HRF-521DM6RU обзор

Внешний вид

Бренд Haier начал свое развитие с производства холодильников еще в 1920-х годах. На данный момент они больше всего известны в мире благодаря своим двухкамерным моделям, которые в особенности пользуются популярностью в Америке.

Говоря о нашей модели, то среди всей линейки двухкамерных холодильников от Haier, она является самой доступной. HRF-521DM6RU целиком выполнен из стали, а на его лицевой стороне нанесен дополнительный защитный слой стилизованный под металл. Сама поверхность глянцевая, но любые разводы с легкостью удаляются тряпкой.

Глубина холодильника составляется 65,5 см, и это значит, что он сможет встать в один уровень с любым стандартным кухонным гарнитуром.

Ручки холодильника интегрированы в сами дверцы. Такое решение придает современный и аккуратный внешний вид.

Открыв левую дверцы мы попадаем в морозильную камеру объемом 177 литров. Здесь имеются 5 полок, два больших ящика снизу, а также три полки на самой дверце.

Справа находится холодильная камера с общим объемом в 341 литр. По количеству полок и ящиков ситуация ровно такая же, что и в морозильной камере.

В обоих камерах имеется яркое равномерное LED-освещение, обеспечивающее качественный обзор.

Общий объем Haier HRF-521DM6RU составляет 518 литров, что примерно в полтора раза больше обычного холодильника.

Габариты Haier HRF-521DM6RU составляют 90.50х179х65.50 см, а вес равен 100 кг. Благо в конструкции предусмотрено два колесика, что значительно облегчает установку холодильника дома.

Управление

Все управление осуществляется при помощи LED-дисплея. Она находится на внешней стороне дверцы, так что для внесения изменений в системе не придется лишний раз открывать холодильник.

По умолчанию панель управления заблокирована, и для внесения изменений в систему необходимо на 3 секунды зажать клавишу «Unlock». Здесь можно отрегулировать температуру холодильного отделения в диапазоне от 1 до 9 °C и для морозильной камеры от -14 до -28°C.

Режим «SMART»

Режим «Отпуск»

Функция «Power Cool» («Активное охлаждение»)

Функция «Power Freeze» («Активное замораживание»)

Данный режим позволяет в автоматическом режиме регулировать уровень температуры внутри холодильника в зависимости от температуры окружающей среды.Многие знают, что если на время отъезда из дома полностью выключить холодильник, предварительно освободив его от продуктов, то по приезде образуется неприятный запах внутри. Именно для таких случаев был создан режим работы «Отпуск» , который выставляет в холодильной камере постоянный уровень температуры в 17 °C. Такое решение не энергозатратно и при этом сохраняет циркуляцию воздуха внутри камеры.Данная функция создана специально для тех сценариев использования, когда требуется поместить в холодильное большое количество продуктов. Она позволяет значительно ускорить процесс охлаждения. Функция автоматически отключается через 3 часа.Чтобы продукты как можно лучше сохранили свою свежесть и не кристаллизовались, их необходимо как можно скорее заморозить. Функция «Power Freeze» ускоряет время полной заморозки, и для этого выставляет низкую температуру в -24°C на протяжении 50 часов.

Настоящий Total NoFrost

Технология No Frost обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в обоих отделениях, благодаря этому в холодильнике не образуется зон с сильными перепадами температуры, которые со временем превращаются в большие корки льда. По этой причине холодильник не приходится размораживать.

Конкретно в Haier HRF-521DM6RU установлена своя наработка технологии No Frost — Total NoFrost. Она отлично справляется с циркуляцией воздуха, как в холодильной, так и в морозильной камере.

Как себя ведет в жизни

Haier HRF-521DM6RU работает на инверторном компрессоре, на который действует гарантия в 12 лет. Класс энергопотребления соответствует значению A+, что в нашем случае на цифрах составляет 435 кВтч/год или 1.19 кВтч в сутки.Для тестирования холодильника мы произвели контрольную закупку продуктов, чтобы на деле оценить его вместимость. Саму загрузку облегчает тот факт, что обе дверцы способны открываться на 90 градусов.

Одним из главных показателей качества работы холодильника является то, насколько долго ему удается сохранять овощи и фрукты в свежем виде. Для данной проверки мы поместили около 15 кг продуктов в два нижних вместимых ящика. После недели их состояние было более чем приемлемым. Общий объем ящиков составляет 51 литр.

В основной зоне имеются пять полок, три из которых можно регулировать по высоте. Они достаточно широкие (44 см), поэтому можно без проблем поставить габаритную кастрюлю или сковородку. Кстати глубина полок составляет 38 см.

На дверцах расположены три полки, которые выполнены из толстого пластика, внушающий доверие. На них можно без проблем разместить массивные бутылки, пакеты с молоком, соусницы и тд.

Теперь перейдем к морозильной камере. По сравнению с холодильной камерой она имеет те же параметры и с тем же количеством полок, за исключением меньшей ширины равной 30 см. После погрузки продуктов в морозильную камеры мы воспользовались функцией «Power Freeze» для более быстрой заморозки. За сутки холодильник способен заморозить 12 кг продуктов, начиная от комнатной температуры до полного охлаждения (-18 °С).

Итоги

За все время тестирования Haier HRF-521DM6RU произвел впечатление, крайне добротного продукта со всем необходимым спектром функционала для современного холодильника. К его плюсам мы отнесли: приятный внешний вид, большой внутренний объем, стабильно работающая технология No Frost, понятное управление, удобная система полок и высокий класс энергопотребления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».