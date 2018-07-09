Лучшие отдельно стоящие посудомойки 2018 года. Candy CDP 2D1149X

2018-07-09, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Candy CDP 2D1149X; [105]
На сегодняшний день посудомоечная машина является неотъемлемой частью повседневной жизни, так как она заменяет необходимость заниматься мытьем посуды в свое свободное время. Это особенно будет заметно, если у вас практически нету времени заниматься уборкой и большую часть времени вы проводите вне дома. Посудомоечные машины являются отличным помощником в мытье даже самой грязной посуды.
В зависимости от фирмы, цены или других критериев посудомойки могут кардинально различаться. Они бывают встраиваемые или напольный, узкие или широкие и имеют разные программы очистки. Можно выделить несколько основных параметров, по которым можно выбрать посудомойку: мощность, функции, программы очистки, экономия воды и электроэнергии.

Ниже приведен список лучших напольных посудомоечных машин, которые были выбраны, основываясь на оценках экспертов и отзывов реальных пользователей.

1. Candy CDP 2D1149X

Посудомоечная машина Candy CDP 2D1149X-07 быстро и качественно отмоет ваши тарелки, чашки или кастрюли. В ней поместится до 11 комплектов, поэтому она хорошо подходит для семейного использования. Эта модель экономно расходует воду и электроэнергию, работает с низким уровнем шума. Они имеет 7 программ для отчистки посуды, вы сможете выбрать режим в соответствии с типом посуды или степенью её загрязнения. После загрузки посудомойки вы можете выбрать нужный режим и сделать отсрочку старта мойки. Главной особенностью является также то, что имеется защита от детей, с её помощью вы можете заблокировать панель управления и не переживать о своих детях.

2. Bosch Serie 2 SPS25FW10R

Bosch SilencePlus SPS25FW10R – посудомоечная машина, рассчитанная на 10 комплектов. Она оборудована эффективным инверторным двигателем EcoSilence Drive, работающим с низким уровнем шума. Многоуровневая циркуляция воды и точный расчёт направления струй, проникающих во все уголки камеры, обеспечивают особенно высокое качество мытья. Она имеет 5 программ отчистки, благодаря которым не нужно думать о времени и температуре мойки. Она имеет специальные датчики, с помощью которых распознается степень загрязнения посуды, после чего регулирует скорость подачи воды и его давление. Также имеется специальный резервуар, который оберегает посуду из фарфора или бокалы, которые имеют тонкие стенки. И конечно же имеется защита от детей, с помощью которой вы сможете заблокировать дверь и панель управления посудомойки.

3. Hanza ZWM 416

Hanza ZWM 416 рассчитана на одновременную загрузку 9 комплектов посуды, в процессе мойки тратится не более 9 литров воды, а в течение одного цикла потребляется 0,7 кВт энергии. Сушка посуды происходит с помощью конденсационного процесса. При окончании процесса мойки, посуда ополаскивается с помощью горячей воды, в результате чего происходит очищение посуды от остатков моющего средства. Данная посудомойка имеет надежную защиту от протечек, можно использовать такие средства отчистки как соль, ополаскиватель и специальные таблетки для мыться посуды. Она имеет шесть программ работы и пять температурных режимов.

4. Beko DFS 05010

Она имеет огромное количество возможностей. Расширенный функционал способствует настройке для эффективного мытья посуды, выполненной из различных материалов. Прежде всего, здесь предусмотрен датчик контроля жесткости. Фильтр способен очищаться самостоятельно, поэтому за ним практически не приходится ухаживать. Для его промывки применяется специальный насос, вымывающий грязь под большим давлением. Данная посудомойка является одной из лучших отдельно стоящих моделей. Она оснащена надежной системой защиты от протечек и работает намного тише чем другие аналоги. Также одной из особенностей является наличие подсветки и решим мыться детской посуды.

5. Siemens iQ100 SR 24E202

Siemens iQ100 SR 24E202 рассчитана на мойку до 9 комплектов посуды, за один цикл мойки расходуется до 9 литров воды. При работе уровень шума держится на достаточно низком уровне, всего 48дБ, так что она на много тише других аналогов. Всего она имеет 4 программы работы и 3 температурных режима, также его оснастили датчиком чистой воды, который позволяется корректировать работу воды, благодаря чему сокращается время мойки, расход воды и электричества. Сушка происходит посредством конденсационного процесса, а последний цикл ополаскивания воды производится с помощью горячей воды. Данная посудомойка оснащена полной защитой от протечек, защищены корпус устройства и шланг.

6. Gorenje GS52010S

Посудомоечная машина Gorenje GS52010S очень надёжна и удобна в использовании. Она снабжена прочным баком из нержавеющей стали и простой кнопочной системой управления, позволяющей быстро выбирать подходящую программу. Она рассчитана на 9 стандартных комплектов посуды и расходует всего 9 литров за весь цикл мойки. Данная модель иметь 5 режимов мойки, включая интенсивный, экономичный и ускоренный. Система AquaStop автоматический остановит подачу воды и опустошит бак при протечке или повреждении шланга. Её также оснастили функцией автоматической очистки фильтров, благодаря чему предотвращается их засор, а специальная система ополаскивания предупреждает о неполадках в их работе.


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