Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go

Philips GC361/20 Steam&Go

Отпариватель для одежды – относительно новая на рынке вещь, которая успела заменить обычные утюги. Это универсальный помощник, способный мгновенно разгладить любые складки и привести вещи в надлежащий вид с минимальными трудовыми затратами, ведь отпариватель пользуется большой популярностью и поэтому стоить задуматься над приобретением этой бытовой техникой.

Philips GC361/20 – ручной отпариватель, который поможет быстро привести одежду в порядок, не боясь повредить ткань.Он оснащён подошвой SmartFlow, нагревающейся за короткое время и легко скользящей по ткани. Благодаря компактным размерам и небольшому весу прибором удобно пользоваться.

Встроенный электронасос обеспечивает постоянную подачу пара, который проникает глубоко в материал, увлажняет его. Это способствует быстрому разглаживанию складок и заломов.

Конструкция щётки разработана так, чтобы немного приподнимать волокна, это особенно удобно при уходе за одеждой из шерсти, твида, сукна, драпа.

За счёт постоянной подачи горячего пара эффективно удаляются неприятные запахи, а также бактерии и другие микроорганизмы.

Благодаря технологии SmartFlow подошва нагревается до оптимальной температуры, безопасной для любых типов тканей, и предотвращает образование мокрых пятен. Нагретая подошва позволяет эффективно отпаривать ткань при горизонтальном использовании и обеспечивает великолепный результат.

Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

Kitfort КТ-947

При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.

Лёгкий и компактный ручной отпариватель Kitfort КТ-947 выглядит современно и красиво. Его удобно брать с собой в поездки, ручной отпариватель незаменим для быстрого приведения одежды в порядок.Резервуар для воды у отпаривателя встроенный. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой. Использование помпы позволяет точно дозировать количество подаваемой в бойлер воды и получать устойчивую подачу пара.

Вы можете не только вертикально отпаривать, но и гладить вещи как обычным утюгом в режиме сухой глажки. Для более стойких загрязнений в наборе есть ворсовая щётка.

Шерсть прилипает к одежде из-за статического электричества, и её довольно проблематично счистить. Пар снимает у шерсти электрический заряд, и она легко счищается ворсовой щёткой.

В режиме сухой глажки вы можете гладить вещи рабочей поверхностью отпаривателя как обычным утюгом. Температура рабочей поверхности отпаривателя достигает 100-120 градусов, а температура пара 98-140 градусов.

Для вашего удобство в комплекте есть не только дополнительная насадка, но и мерный стаканчик. А для вашей безопасности - защитная варежка, чтобы вы не смогли обжечься во время отпаривания.

Tefal DT8100 Access Steam+

Придайте вашей одежде безупречный вид без единой складки с простым и ультрабыстрым ручным отпаривателем Tefal Access Steam+, который подойдет любым тканям.Благодаря мощности 1600 Вт и подаче пара в нужный момент устройство гарантирует исключительные результаты: в деликатном режиме подается пар мощностью до 20 г/мин, в режиме Super Turbo – до 26 г/мин.

Нагревающаяся подошва из литого алюминия с керамическим покрытием обеспечивает лучшее разглаживание, а быстрый нагрев за 40 секунд позволит использовать Access Steam+ в любое время.

Революционный дизайн отпаривателя и нагреваемая подошва помогут удалить любые складки всего одним вертикальным движением и без использования гладильной доски – идеально для тщательного отпаривания или придания одежде свежего вида перед выходом.

Съемный резервуар для воды объемом 190 мл подойдет для длительного использования, и его удобно наполнять водой.

Длинный шнур питания – 3 м – и функция постоянной подачи пара подарят абсолютную свободу движения. В комплект входят три аксессуара для максимального комфорта: щетка для плотной ткани, насадка для отпаривания деликатных тканей и крючок для подвешивания на двери.

RUNZEL VAG-160 Plantag

Новый ручной отпариватель для дома и поездок RUNZEL VAG-160 Plantag отличается лаконичным и стильным дизайном.Это супер мощное инновационное устройство с максимальным давлением пара до 3,5 Бар.

Имеется функция антикапля Drip-Stopper - подогрев парового утюжка и функция автоотключения Auto-Off. Возможность использования отпаривателя в любом положении делает его лидером среди ручных отпаривателей.

Эргономичная конструкция устройства превратит рутинный и монотонный процесс в истинное удовольствие.

Устройство имеет 2 положения для подачи пара, автоматически выключается, если Вы вдруг забыли его включенным в розетку - безопасен, защищен от перегрева. Цикл работы составляет около 12 минут без остановочной подачи пара, которых более, чем достаточно для приведения в порядок необходимых вещей.

MIE Graze

Мощный поток горячего пара разгладит любые текстильные изделия, восстановит первоначальную форму вещей, вернет одежде товарный вид. Отпариватель гарантированно вызовет восторг, ведь на ваших глазах вещи обретут второе дыхание. Порадуйте себя практичной и стоящей покупкой, ведь отпариватель для дома RUNZEL VAG-160 PlanTag – достойное решение для современного потребителя.

Ручной отпариватель для одежды MIE Graze компактен и удобен в транспортировке. Его запросто можно взять с собой в путешествие, не переживая, что он займет много места в багаже.Компания MIE позиционирует этот прибор, как специализированный отпариватель для путешествий. Он попросту незаменим в пути, когда возможность привести свою одежду в опрятный вид отсутствует. Просто возьмите с собой MIE Graze, и он справится с этой задачей. А вы всегда будете выглядеть элегантно и опрятно.

Отличительная особенность MIE Graze – бойлерная система подачи пара. В отличие от большинства других моделей ручных отпаривателей, MIE Graze действует не по принципу электрического чайника, а имеет внутри себя хоть и небольшой, но бойлер, то есть, паровой котел. Благодаря этому, вода не польется из отпаривателя при неосторожном наклоне, а работа с ним приобретет большую маневренность и комфортность.

Отпариватель для одежды MIE Graze прекрасно отпаривает шелковые, синтетические ткани, хлопок, материалы из смешанных волокон, и при этом не повреждает ткань. В комплект прибора входят: щетка-антистатик для одежды и специальная щетка для брюк.

Управление прибором – простое и удобное. Между резервуаром для воды и утюжком отпаривателя находится удобная ручка для держания прибора. На лицевой части корпуса расположена кнопка подачи пара, как раз в том месте, где должен находиться указательный палец того, кто использует прибор. Кнопка снабжена фиксатором для постоянной подачи пара.

Ручной портативный отпариватель для одежды MIE Graze – ваш лучший помощник дома и в путешествии.