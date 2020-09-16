Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959

Парогенератор Kitfort KT-959

Разгладить складки на одежде из деликатной ткани, которую обычный утюг испортит, поможет парогенератор для дома. Сегодня наша редакция составила рейтинг лучших парогенераторов для дома 2020.

Паровая станция Kitfort КТ-959 – это современное устройство для глажки, заменяющее утюг и отпариватель. Прибор состоит из утюга и корпуса со съёмным резервуаром для воды, где происходит её нагрев. С глажкой рубашки и брюк прибор справится за 5 минут.Благодаря силе пара и алюминиевой подошве с керамическим покрытием можно гладить постельное бельё, полотенца, сложенные в несколько слоёв, вещи со сложной структурой. Также паровая станция отпарит матрасы, шубы, дублёнки, освежит вещи к сезону.

С помощью паровой станции вы можете отпаривать шторы, занавески, не снимая их, а также одежду, висящую на сушилке для белья или на плечиках. При этом вы не только разгладите складки, но и продезинфицируете вещи мощной струёй горячего пара.

В отличие от обычных утюгов, паровая станция имеет бойлер для предварительного нагрева воды и образования пара. Пар по шлангу поступает в утюг и выходит из отверстий на подошве утюга. Поэтому количество влаги и воды, которое попадает на вещи, минимально.

Паровая станция имеет 5 температурных режимов для различных типов тканей. На панели управления можно выбрать 1 из 2 режимов подачи пара. Индикатор накипи на панели сигнализирует о необходимости произвести очистку бойлера.

Отличительной особенностью паровой станции является вместительный резервуар для воды ёмкостью 1,5 л. Такого объёма хватит, чтобы погладить все вещи! Резервуар легко вынимается, наполняется водой и моется после использования.

У парогенератора КТ-959 небольшой корпус, выполненный в стильном цветовом решении. Паровая станция не займёт много места во время работы и при хранении. Сам утюг имеет небольшой вес и керамическую подошву, которая отлично скользит и легко очищается.

Парогенератор Braun IS 3022 WH CareStyle 3

Утюг с парогенератором Braun IS 3022 WH CareStyle 3 оснащен инновационной подошвой 3D Exolar из алюминия. Основание отличают особая прочность, эффективное скольжение по полотну, а также устойчивость к механическим повреждениям, царапинам и окислению.Модель легко и безопасно разглаживает тонкие деликатные материалы и кружева, поскольку воздействие происходит за счет потоков горячего пара. Мощность 2400 Вт способствует моментальному нагреву устройства, а рабочее давление 5,5 бар позволяет справиться с глубокими складками и заломами на одежде, плотных тканях, портьерах. Мощные струи пара также освежают обивку мягкой мебели, очищая ее от пыли и неприятных запахов.

Для удобства в утюге Braun IS 3022 WH CareStyle 3 предусмотрены возможность вертикальной обработки предметов гардероба, штор и функция парового удара со скоростью 330 г/мин, что способствует устранению сложных жестких складок.

Резервуар объемом 2 л обеспечивает продолжительную работу без необходимости добавления воды, система защиты от накипи значительно продлевает срок службы устройства.

Система оборудована съемным резервуаром для воды объемом 2000мл, что позволяет не беспокоиться о запасе воды, а также делает гораздо легче сам утюг.

Braun CareStyle 3 IS3022 WH выполнена в удобном компактном дизайне. Вы можете без труда уместить ее на полке в шкафу и не беспокоиться о занятом пространстве.

Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus

Эргономичный современный дизайн и приятный глазу голубой цвет паровой станции PHILIPS GC7920/20 будет прекрасно сочетаться с любой отделкой помещения.Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus имеет компактные размеры, но при этом внушительное давление пара 6.5 бар и подачу 120 г/мин при мощности 2400 Вт.

Функция Сarry Lock позволит легко переносить устройство без риска повредить его. Аппарат прекрасно справляется с самыми сложными видами тканей и глубокими заломами благодаря сверхмощному паровому удару.

Паровая станция PHILIPS GC7920/20 имеет в комплекте дополнительный контейнер Calk-Clean, что позволяет производить очистку от накипи без картриджей и лишних затрат.

Функция вертикального отпаривания позволяет не снимать одежду с вешалки и не портит волокна тканей. Опция автоотключения позволит не беспокоиться о том, выключен ли утюг или нет. Все вещи останутся целыми и невредимыми.

Парогенератор Tefal GV7810 PRO EXPRESS

Утюг с парогенератором Tefal GV7810E0 предназначен для разглаживания складок на тканях различных типов, например, натуральных, синтетических или деликатных.Чтобы освежить шторы на окнах, расправить воланы на пышном платье или оформить стрелки на деловом костюме предусмотрена возможность вертикальной обработки и мощный паровой удар.

Подошва утюга, изготовленная по технологии Durilium Airglide Autoclean, обладает стойкостью к появлению царапин и пятен, а также обеспечивает мягкое скольжение во всех направлениях.

В съемную емкость объемом 1,6 л можно заливать нефильтрованную воду, система очистки и стержень-коллектор способствуют очищению камеры от накипи.

Выбрать оптимальное сочетание подачи пара и температуры нагрева можно с помощью панели управления на корпусе бойлера и переключателя на утюге.

По окончании работы модель Tefal GV7810E0 надежно устанавливается на базовой станции и крепится фиксатором, что обеспечивает безопасность хранения и транспортировки.

Парогенератор Hoover PRB2500B 011

Энергосберегающий режим позволяет экономить электроэнергию, снижая выработку пара.

Парогенератор Hoover PRB2500B 011 - ваш надежный помощник в вопросе глажения белья. Представленная модель безупречно справляется даже с самыми стойкими складками, ее также не испугает сильно мятая одежда - одно движение утюжком, и ткань становится идеально гладкой без единого намека на мятость.Устройство имеет функцию парового удара, скорость которого достигает 110 г/мин: с ее помощью вы сможете гладить сложенные в несколько раз вещи, например, громоздкие пододеяльники или простыни.

Утюг безупречно скользит в любом направлении благодаря идеально гладкой поверхности керамической подошвы.

Парогенератор Hoover PRB2500B 011 оснащен вместительной емкостью для воды, рассчитанной на два литра. Теперь в процессе длительной глажки вам не придется тратить ваше время и силы на долив воды.

Устройство получило компактную систему хранения шнура, небольшой вес и удобную рукоятку, которые обеспечивают максимальное удобство при его использовании.

За счет минималистичного дизайна и лаконичной серой расцветки данная модель гармонично впишется в любой интерьер.