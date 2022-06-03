Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5

Начался дачный сезон, но даже в далеке от суеты мегаполиса обойтись без интернета бывает сложно. Это как вечерний досуг с просмотром любимых фильмов и сериалов, так и возможность развернуть систему безопасности с видеонаблюдением, автополивом или управлением электроприборов. Обеспечить доступ в сеть могут роутеры с поддержкой 4G-модемы, мы в свою очередь подобрали оптимальные варианты из протестированных ранее и на основе данных отзывов реальных пользователей.

Keenetic 4G (KN-1211)

Keenetic 4G (KN-1211)

Недорогой и проверенный временем Wi-Fi роутер от Keenetic. Линейка претерпела визуальные улучшения, а также получила обновленную платформу. Это недорогой и надежный роутер с поддержкой 4G-модемов разных операторов. Простая настройка, русскоязычный интерфейс веб-панели и приложения. Устройство оснащено тремя проводными LAN и одним WAN. Помимо мобильного интернета может использоваться и дома с кабельными провайдерами.

netis N5

Еще один недорогой роутер с большим количеством положительных отзывов на Яндексе.Маркет. Он дешевле, чем отмеченная выше модель, но при этом еще и поддерживает Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Будет актуально при наличии современных устройств, обеспечив высокие скорости обмена данными внутри сети. netis N5 поддерживает режим повторителя и также может использоваться в квартире с обычными провайдерами. Нами была проверена технология автоматического переключения между 4G и кабельным провайдерами, актуально при развертывании доступа для системы видеонаблюдения, так будет сохранен доступ с облака и при обрыве кабеля в подъезде.

netis N5

Tenda 4G630

Еще одна недорогая модель, но уже с базовыми возможностями. Простые настройки, аккуратный внешний вид. Поддержка всех актуальных мобильных операторов и помощник на этапе настройки сети. Подойдет для одноэтажного домика. Из ограничений – невысокая мощность передатчика.

Tenda 4G630

TP-LINK Archer C7

Роутер TP-LINK Archer C7 относится к категории продвинутых моделей в среднем ценовом сегменте. Поддерживает актуальный набор технологий связи и дает высокие скорости обмена данными по воздуху и проводу. Такой роутер можно выбирать в многоэтажный дачный дом или в частный дом с постоянным проживанием.

TP-LINK Archer C7

ASUS RT-AC59U

Близкий по духу к нему ASUS RT-AC59U. Он также оснащен гигабитными разъемами и двухдиапазонным Wi-Fi модулем. Роутер можно рассматривать в режиме «дом-дача». Брать с собой во время отдыха на даче, устанавливая модем, а дома USB уже используется для подключения внешнего диска или флешки, с организацией домашнего облака под хранение данных. Есть несколько технологий для уменьшения пинга в сетевых играх, на свежем воздухе и результативность выше.

ASUS RT-AC59U

ПараметрKeenetic 4G (KN-1211)netis N5Tenda 4G630TP-LINK Archer C7ASUS RT-AC59U
Wi-Fi2.4 ГГц2.4 / 5 ГГц2.4 ГГц2.4 / 5 ГГц2.4 / 5 ГГц
Макс скорость Wi-Fi300 Мбит/с1167 Мбит/с300 Мбит/с1467 Мбит/с1750 Мбит/с
Количество LAN42344
Скорость LAN100 Мбит/с100 Мбит/с100 Мбит/с1 Гбит/с1 Гбит/с
Средняя стоимость26991730240040004350
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