Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5…

Начался дачный сезон, но даже в далеке от суеты мегаполиса обойтись без интернета бывает сложно. Это как вечерний досуг с просмотром любимых фильмов и сериалов, так и возможность развернуть систему безопасности с видеонаблюдением, автополивом или управлением электроприборов. Обеспечить доступ в сеть могут роутеры с поддержкой 4G-модемы, мы в свою очередь подобрали оптимальные варианты из протестированных ранее и на основе данных отзывов реальных пользователей.
Keenetic 4G (KN-1211)
Недорогой и проверенный временем Wi-Fi роутер от Keenetic. Линейка претерпела визуальные улучшения, а также получила обновленную платформу. Это недорогой и надежный роутер с поддержкой 4G-модемов разных операторов. Простая настройка, русскоязычный интерфейс веб-панели и приложения. Устройство оснащено тремя проводными LAN и одним WAN. Помимо мобильного интернета может использоваться и дома с кабельными провайдерами.
netis N5
Еще один недорогой роутер с большим количеством положительных отзывов на Яндексе.Маркет. Он дешевле, чем отмеченная выше модель, но при этом еще и поддерживает Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Будет актуально при наличии современных устройств, обеспечив высокие скорости обмена данными внутри сети. netis N5 поддерживает режим повторителя и также может использоваться в квартире с обычными провайдерами. Нами была проверена технология автоматического переключения между 4G и кабельным провайдерами, актуально при развертывании доступа для системы видеонаблюдения, так будет сохранен доступ с облака и при обрыве кабеля в подъезде.
Tenda 4G630
Еще одна недорогая модель, но уже с базовыми возможностями. Простые настройки, аккуратный внешний вид. Поддержка всех актуальных мобильных операторов и помощник на этапе настройки сети. Подойдет для одноэтажного домика. Из ограничений – невысокая мощность передатчика.
TP-LINK Archer C7
Роутер TP-LINK Archer C7 относится к категории продвинутых моделей в среднем ценовом сегменте. Поддерживает актуальный набор технологий связи и дает высокие скорости обмена данными по воздуху и проводу. Такой роутер можно выбирать в многоэтажный дачный дом или в частный дом с постоянным проживанием.
ASUS RT-AC59U
Близкий по духу к нему ASUS RT-AC59U. Он также оснащен гигабитными разъемами и двухдиапазонным Wi-Fi модулем. Роутер можно рассматривать в режиме «дом-дача». Брать с собой во время отдыха на даче, устанавливая модем, а дома USB уже используется для подключения внешнего диска или флешки, с организацией домашнего облака под хранение данных. Есть несколько технологий для уменьшения пинга в сетевых играх, на свежем воздухе и результативность выше.
|Параметр
|Keenetic 4G (KN-1211)
|netis N5
|Tenda 4G630
|TP-LINK Archer C7
|ASUS RT-AC59U
|Wi-Fi
|2.4 ГГц
|2.4 / 5 ГГц
|2.4 ГГц
|2.4 / 5 ГГц
|2.4 / 5 ГГц
|Макс скорость Wi-Fi
|300 Мбит/с
|1167 Мбит/с
|300 Мбит/с
|1467 Мбит/с
|1750 Мбит/с
|Количество LAN
|4
|2
|3
|4
|4
|Скорость LAN
|100 Мбит/с
|100 Мбит/с
|100 Мбит/с
|1 Гбит/с
|1 Гбит/с
|Средняя стоимость
|2699
|1730
|2400
|4000
|4350