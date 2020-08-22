Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01

Тренд здорового образа в 2020 году набирает обороты, поэтому вашему вниманию мы представим рейтинг популярных соковыжималок.

Соковыжималки — востребованные бытовые приборы, которые пользуются большой популярностью. Они позволяют получить полезный и питательный фреш, богатый витаминами и минералами. Их выпускают многие фирмы в разных конфигурациях.

Соковыжималка smeg CJF01

Соковыжималка Smeg CJF01 разработана специально для приготовления свежих напитков из цитрусовых в домашних условиях. В конструкции есть насадка, созданная из высококачественной нержавеющей стали.
Металл рассчитан на регулярное механическое воздействие, не окисляется при контакте с жидкостями и легко очищается от остатков пищи стандартными средствами. Защитить детали от пыли и прочих загрязнений в период хранения позволяет пластиковая крышка.

Прибор эффективно выжимает сок из фруктов, ягод, овощей. С помощью специального рычага можно регулировать густоту сока, чтобы он соответствовал предпочтениям владельца. В комплект входят два металлических фильтра. Один из них – с маленькими отверстиями, предназначен для получения прозрачных фруктовых или овощных соков. Второй – с большими отверстиями, используется для получения густых соков с мякотью, а также для приготовления фруктовых коктейлей и супов.

Соковыжималка Smeg CJF01RDEU функционирует при подключении к электрической сети с напряжением 220 В, а максимальная потребляемая мощность устройства составляет 70 Вт. Скольжению по поверхности кухонного стола препятствуют прорезиненные ножки, а сетевой кабель компактно помещается внутри специального отделения. Продолжительному сроку эксплуатации соковыжималки способствует литой алюминиевый корпус. Двигатель автоматически запускается, если надавить на насадку половинкой фрукта.

Соковыжималка Oursson JM7005

Соковыжималка электрическая Oursson JM7005/RD – мощный кухонный прибор, позволяющий получать сок из любых фруктов и овощей.
Соковыжималка шнековая Oursson JM7005 использует винт большого диаметра, выполняющий медленный отжим фруктов. Такая конструкция позволяет получить максимальный объём сока, а также сохранить все его полезные свойства.

Крупное загрузочное отверстие позволяет укладывать в устройство целые овощи и фрукты - в том числе яблоки среднего размера, морковь и многие другие. В отличие от центробежных соковыжималок, эта модель не создаёт сильного шума даже при высоком уровне нагрузки.

В устройстве предусмотрен режим реверса, обеспечивающий лёгкое удаление большого количества мякоти. Функция самоочистки помогает устранять остатки пищи, не допуская ухудшения вкуса сока. Специальный носик позволяет быстро разливать жидкость в чашки и стаканы, не проливая при этом ни одной капли.

Соковыжималка KING MIX GP-30S

Вертикальная шнековая соковыжималка King Mix GP-30S – это современная бытовая техника для здорового питания. Гармоничное сочетание стильного дизайна, надежности и высокой производительности при разумной цене.
Высокое качество и надежность соковыжималок King Mix GP-30S не нуждаются в дополнительных заверениях. Прочные и экологически чистые материалы, из которых сделаны приборы, прекрасно справляются с огромными количествами фруктов и овощей, превращая их во вкуснейший сок, богатый на витамины, питательные вещества и полезные микроэлементы.

Весь процесс занимает считанные минуты, позволяя насладиться любимым напитком без длительной предварительной подготовки. Стоит помнить про красивый и продуманный дизайн, который позволит соковыжималке гармонично вписаться в любой кухонный интерьер.

Самое главное, что воплощено в продукции это – производительная технология шнекового низкооборотного отжима. Любой продукт – будь то морковь, яблоко, орех или пряная зелень тщательно измельчается и отжимается на низких оборотах. Соковыжималка характеризуется высокой производительностью и возможностью получать по-настоящему здоровый и витаминный напиток в домашних условиях.

В комплекте с соковыжималкой идет сеточка для получения чистого сока, максимально фильтрующая лишнюю мякоть, фильтр для приготовления сорбета. С их помощью можно существенно разнообразить рацион поклонников здорового питания, радуя их стаканом вкусного и полезного сока из свежих фруктов и овощей на завтрак или ужин.

Соковыжималка Panasonic MJ-L500

С соковыжималкой Panasonic MJ-L500 вы получите однородный сок с насыщенным вкусом, богатый питательными веществами. С помощью насадки для замороженных фруктов и овощей можно готовить полезные для здоровья десерты.
Благодаря невысокой скорости вращения шнека - 45 об/мин., питательные вещества не разрушаются в результате нагрева при трении. Это высокоэффективный способ получения питательных веществ.

Вы можете отжимать сок как из твердых, так и из мягких фруктов и овощей, поскольку нижняя часть шнека изготовлена из нержавеющей стали. На носике чаши соковыжималки предусмотрена специальная прорезиненная крышка "Анти-капля".

Поверх сетки соковыжималки надевается специальная силиконовая щетка. Во время работы прибора щетка вращается автоматически, удаляя мякоть с поверхности сетки, не позволяя фильтру забиться.

Соковыжималка Kitfort KT-1104

Благодаря использованию технологии низкоскоростного отжима, соковыжималка Kitfort KT-1104 позволяет получать сок практически из любых овощей и фруктов, орехов, зелени и даже пророщенной пшеницы.
При этом сохраняется не только их вкус, цвет и аромат, но и все микроэлементы и витамины. В шнековой соковыжималке сок почти не вспенивается, а время его контакта с воздухом минимально, поэтому сок не окисляется кислородом воздуха.

Соковыжималка Kitfort KT-1104 дополнительно комплектуется фильтром для смузи и насадкой для замороженных продуктов. Фильтр для смузи оснащен крупноячеистой сеткой и предназначен для получения соков с мякотью или пюре.

Насадка для замороженных продуктов позволяет приготовить фруктовое или ягодное мороженое, протереть или размять фрукты или ягоды. Эта насадка имеет выход для жмыха, но не имеет сетчатого фильтра. Продукты перетираются и измельчаются между шнеком и ребрами на внутренней стороне насадки, а затем выходят через жмыховый канал.

Соковыжималка легко и быстро собирается, а затем так же с минимальными затратами времени и усилий разбирается для очистки. Создатели этой модели предусмотрели ножки с присосками, благодаря которым она не скользит по поверхности стола или тумбы.

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