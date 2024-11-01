Лучшие сорта тюльпанов для букета

При создании букетов в цветочных магазинах используются разные виды тюльпанов. Выбор сорта зависит от времени года, тематики букета, цветовой гаммы и личных предпочтений заказчика. В компании Magic Flower всегда большой выбор тюльпанов с бутонами разных расцветок и формы. Здесь https://magicalflower.ru/ можно заказать уникальный букет, чтобы порадовать близкого человека.

Популярные сорта тюльпанов для букетов

Чаще всего флористы используют такие виды: Дарвиновы гибриды, «Триумф», лилейные, пионовидные, махровые и другие. Давайте рассмотрим их отличия.

Дарвиновы гибриды – это одни из самых крупных и ярких тюльпанов. У них большая цветовая гамма: от нежных пастельных оттенков до насыщенных темных тонов. Благодаря прочным стеблям, они отлично подходят для создания пышных букетов. Они не требуют сложного оформления их можно преподнести, завернутыми в крафтовую бумагу, перевязанную ленточкой.

«Триумф» – это крупные тюльпаны, которые отличаются большим разнообразием форм и расцветок. Прекрасно сочетаются с другими цветами и зеленью, поэтому часто используются для создания смешанных композиций. Сорт «Триумф» хорошо смотрится практически с любыми цветами, но наиболее выигрышно сочетается с пионами, розами, фрезиями и другими весенними цветами. Также их можно дарить в шляпных коробках, корзинах.

Лилиецветные – это тюльпаны с изящными бокаловидными цветами, напоминающими лилии. Они придают букету легкость и воздушность. Композиции с ними выглядят изысканно и элегантно. Цветы могут использоваться для составления свадебных букетов.

Махровые тюльпаны имеют пышные бутоны с большим количеством лепестков. Это делает их похожими на розы. Смотрятся очень эффектно и идеально подходят для создания роскошных букетов.

Попугайные – это тюльпаны с необычной формой лепестков, напоминающей перья попугая. Они придают букету оригинальность и экзотичный вид. Хорошо смотрятся в сложных композициях.

Пионовидные тюльпаны – это настоящая находка для флористов и любителей цветов. Их пышные, махровые бутоны, напоминающие миниатюрные пионы, придают букету изысканность и романтичность.

Как составляются букеты из тюльпанов разных цветов

При выборе сорта для букета флористы учитывают цветовую гамму композиции. Для романтического свидания подойдут нежные пастельные оттенки, а для торжественного события – яркие и насыщенные цвета.

Тюльпаны восхитительно выглядят в больших букетах. Чаще всего для составления композиций выбираются бутоны одного цвета: белого, желтого, оранжевого, фиолетового, розового и других. Но также хорошо смотрятся букеты, где используются тюльпаны разных оттенков одного цвета, например, темно и светло фиолетовые.

Тюльпаны дополняют другими растениями при составлении сложных цветочных композиций. Так, розовые и фиолетовые хорошо смотрятся с гипсофилой, а белые и желтые – с ирисами или статицей.