Лучшие стиральные машины. HAIER HW60-1029A

Любая квартира не может обойтись без стиральной машины, и ее выбор, чаще всего, обуславливается количеством свободного места в ванной. Мы составили подборку среди пяти наиболее достойных моделей в различных форм-факторах с оптимальными характеристиками и приемлемым ценником.

Бюджетная стиральная машина HAIER HW60-1029A

Если вы обладаете достаточным пространством в ванной комнате, то вам стоит рассматривать модели с полноценными размарами. Они имеют относительно невысокий ценник и впечатляющий функционал. При общих габаритах в 59.5х45х85 см HAIER HW60-1029A имеет объемный барабан, позволяющий за раз постирать до 6 кг белья. Максимальная скорость отжима составляет 1000 об/мин, а температура до 90°С. Для стирки доступно 11 различных режимов.

Как и все стиральные машины от HAIER, данная модель оснащена девятиступенчатую интеллектуальную защиту от различных проблем, связанных с протечками, что не даст затопить соседей в случае непредвиденной ситуации.

Стиральная машина под раковину Candy Aquamatic Tempo AQUA 135D2-07

Даже в самую маленькую ванную найдется место для установки стиральной машины под раковину. Candy Aquamatic Tempo AQUA 135D2-07 является одной из самых компактных на рынке. Ее размеры равны 51х45х70 см, при этом внутренний барабан способен загрузить до 3,5 кг белья, и для этого класса это весьма неплохо.

Всего доступно 17 различных программ стирки, среди которых сокращенный цикл «Быстрая 44 мин» и наиболее деликатный режим «Eco Mix 20°». Максимальная скорость отжима составляется до 1000 об/мин.

Стиральная машина со встроенной сушилкой Haier HWD100-BD1499U1

Наличие сушильной машины в квартире сильно облегчает жизнь, но не у каждого есть место для ее установка. В таком случае на помощь приходят стиральные машины со встроенной сушилкой. Одним из удачных представителей среди них является профессиональная модель Haier HWD100-BD1499U1 с бескомпромиссными возможностями.

Данная стиральная машина с барабаном внушительных размеров способна постирать 10 кг белья или же полностью высушить 6 кг. Скорость вращения составляет до 1400 об/мин. HWD100-BD1499U1 обладает модулем Wi-Fi, что позволяет удаленно запускать из 15 программ стирок. Также из интересных особенностей стоит отметить наличие кольцевой подставки вокруг барабана, которая в зависимости от готовности строки загорается теми или иными цветами.

Узкая стиральная машина Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R04W

Узкая стиральная машина при классической высоте и ширине имеет ощутимо меньшую глубину, благодаря чему ее часто можно встретить в студиях и однокомнатных квартирах с маленькими ваннами. При первом взгляде на Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R04W привлекает внимание своим дизайном с большим остеклением барабана.

Данная модель обладает 14 программами, при этом в каждом из них стиральная машина в индивидуальном порядке подбирает время стирки в зависимости от типа белья и ее загрязненности. Максимальная загрузка равна 4 кг, а скорость ограничены 1000 об/мин.

Встраиваемая стиральная машина Candy CBWD 8514TWH

Для тех, кто решил установить стиральную машину в кухонный гарнитур есть специальные встраиваемые модели, которые совсем не портят внешний вид помещения. Candy CBWD 8514TWH обладает большой загрузкой белья в 8 кг или для сушки 5 кг. Максимальная скорость барабана составляет 1400 об/мин.

В машине имеется специальный фильтр, который предостерегает попадание крупного ворса в сливной насос, что увеличивает срок службы машины. Для стирки доступно 15 различных режимов для белья всех типов.

Комментарии и отзывы HAIER HW60-1029A
Обзоры:
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Новости:
Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection

Мультиварка – это один из самых полезных помощников на кухне. С её помощью можно приготовить огромное кол...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем

При выборе бытовой техники на кухню помимо надежности, функциональности и энергоэффективности также важны...
Где купить качественный телевизор в Киеве

К покупке телевизора стоит подходить очень тщательно. Для начала необходимо определиться с бюджетом, скол...
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же буде...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будеНекоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, о...
WhatsApp вводит новые ограничения на пер...
WhatsApp вводит новые ограничения на перРазработчики популярного мессенджера WhatsApp ввели новый лимит, чтобы пользователи могли пересылать сооб...
VESA выпустила новый стандарт DisplayPor...
VESA выпустила новый стандарт DisplayPorКомпания VESA объявила о выпуске нового стандарта режима DisplayPort Alt Mode 2.0. Новая версия была разр...
OPPO запускает стабильную версию ColorOS...
OPPO запускает стабильную версию ColorOSКомпания OPPO выпустила стабильную версию операционной системы ColorOS 7. Свежая прошивка включает общес...
Смартфон LG Velvet получит чипсет Snapdr...
Смартфон LG Velvet получит чипсет SnapdrСегодня в сети были рассекречены характеристики смартфона LG Velvet, который должны анонсировать 7 мая. И...
ASUS представляет ROG Zephyrus Duo 15 - ...
ASUS представляет ROG Zephyrus Duo 15 - ASUS представила новый игровой флагманский ноутбук ROG Zephyrus Duo 15. ...
iiyama представила новый монитор G-Maste...
iiyama представила новый монитор G-MasteКомпания iiyama представила новый монитор серии Red Eagle G-Master GB3461WQSU. Это 34 дюймовый монитор с ...
Ноутбук MSI Modern 14 получил процессор ...
Ноутбук MSI Modern 14 получил процессор Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Modern 14 (B4MW), которая предназначена для создател...
Лучшая хлебопечка. Gorenje BM910WII...
Лучшая хлебопечка. Gorenje BM910WIIВ условиях изоляции многие пользователи стали задумываться о том, как бы наладить быт без постоянных похо...
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite обновили до An...
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite обновили до AnПродающийся в Китае смартфон Xiaomi CC9 обновился до Android 10 еще неделю назад, а теперь настала очеред...
Представлен стильный ПК-корпус Xigmatek ...
Представлен стильный ПК-корпус Xigmatek Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью OMG!, которая ориентирована на мате...
Представлен смартфон Samsung Galaxy A71 ...
Представлен смартфон Samsung Galaxy A71 Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A71 5G, который можно назвать улучшенной версией ...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлажденияОбзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor