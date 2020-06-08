Лучшие стиральные машины. HAIER HW60-1029A

Любая квартира не может обойтись без стиральной машины, и ее выбор, чаще всего, обуславливается количеством свободного места в ванной. Мы составили подборку среди пяти наиболее достойных моделей в различных форм-факторах с оптимальными характеристиками и приемлемым ценником.

Бюджетная стиральная машина HAIER HW60-1029A

Если вы обладаете достаточным пространством в ванной комнате, то вам стоит рассматривать модели с полноценными размарами. Они имеют относительно невысокий ценник и впечатляющий функционал. При общих габаритах в 59.5х45х85 см HAIER HW60-1029A имеет объемный барабан, позволяющий за раз постирать до 6 кг белья. Максимальная скорость отжима составляет 1000 об/мин, а температура до 90°С. Для стирки доступно 11 различных режимов.Как и все стиральные машины от HAIER, данная модель оснащена девятиступенчатую интеллектуальную защиту от различных проблем, связанных с протечками, что не даст затопить соседей в случае непредвиденной ситуации.

Стиральная машина под раковину Candy Aquamatic Tempo AQUA 135D2-07

Даже в самую маленькую ванную найдется место для установки стиральной машины под раковину. Candy Aquamatic Tempo AQUA 135D2-07 является одной из самых компактных на рынке. Ее размеры равны 51х45х70 см, при этом внутренний барабан способен загрузить до 3,5 кг белья, и для этого класса это весьма неплохо.Всего доступно 17 различных программ стирки, среди которых сокращенный цикл «Быстрая 44 мин» и наиболее деликатный режим «Eco Mix 20°». Максимальная скорость отжима составляется до 1000 об/мин.

Стиральная машина со встроенной сушилкой Haier HWD100-BD1499U1

Наличие сушильной машины в квартире сильно облегчает жизнь, но не у каждого есть место для ее установка. В таком случае на помощь приходят стиральные машины со встроенной сушилкой. Одним из удачных представителей среди них является профессиональная модель Haier HWD100-BD1499U1 с бескомпромиссными возможностями.Данная стиральная машина с барабаном внушительных размеров способна постирать 10 кг белья или же полностью высушить 6 кг. Скорость вращения составляет до 1400 об/мин. HWD100-BD1499U1 обладает модулем Wi-Fi, что позволяет удаленно запускать из 15 программ стирок. Также из интересных особенностей стоит отметить наличие кольцевой подставки вокруг барабана, которая в зависимости от готовности строки загорается теми или иными цветами.

Узкая стиральная машина Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R04W

Узкая стиральная машина при классической высоте и ширине имеет ощутимо меньшую глубину, благодаря чему ее часто можно встретить в студиях и однокомнатных квартирах с маленькими ваннами. При первом взгляде на Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R04W привлекает внимание своим дизайном с большим остеклением барабана.Данная модель обладает 14 программами, при этом в каждом из них стиральная машина в индивидуальном порядке подбирает время стирки в зависимости от типа белья и ее загрязненности. Максимальная загрузка равна 4 кг, а скорость ограничены 1000 об/мин.

Встраиваемая стиральная машина Candy CBWD 8514TWH

Для тех, кто решил установить стиральную машину в кухонный гарнитур есть специальные встраиваемые модели, которые совсем не портят внешний вид помещения. Candy CBWD 8514TWH обладает большой загрузкой белья в 8 кг или для сушки 5 кг. Максимальная скорость барабана составляет 1400 об/мин.В машине имеется специальный фильтр, который предостерегает попадание крупного ворса в сливной насос, что увеличивает срок службы машины. Для стирки доступно 15 различных режимов для белья всех типов.