Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07

Сушильная машина Candy GVS H10A2TCE-07

Сушильные машины предназначены для окончательного удаления влаги из постиранного белья. Ведь даже самый эффективный отжим не в состоянии решить эту проблему полностью. Heoбxoдимocть cушильнoй мaшины – cпopный вoпpoc. Cпopный тoлькo для тex, ктo живёт в чacтнoм дoмe, в экoлoгичecки чиcтoм мecтe и c бoльшим кoличecтвoм cуxиx coлнeчныx днeй в гoду. B coвpeмeнныx жe гopoдax cушильнaя мaшинa cтaлa нeoбxoдимocтью. Haш рейтинг пocвящён этoму пoлeзнoму уcтpoйcтву.

Сушильная машина Candy GrandO Vita GVS H10A2TCE-07 – хорошее решение для большой семьи. За один раз можно загрузить до 10 кг хлопковых изделий. Это, например, пять-шесть двуспальных комплектов постельного белья. Люк открывается на 180 градусов, так что закладывать и вынимать объёмные вещи просто.Выбор программ и дополнительных функций очень широк. Помимо хлопка, эта модель бережно сушит синтетику, пуховую одежду, цветные ткани. Эластичный спортивный костюм не вытянется, наполнитель не собьётся в комки, а яркие футболки не полиняют. Также есть и специальный цикл для шерсти.

Воспользуйтесь режимом Mix & Dry, он позволяет одновременно сушить изделия из разных материалов. В зависимости от ваших планов настраивайте степень остаточной влажности: "Под глажку", "На вешалку", "В шкаф" или "Совсем сухое".

На панели управления – поворотный регулятор и дисплей, который наглядно отображает все параметры работы прибора. Можно отложить старт на срок до 24 часов, что особенно удобно, если у вас стоят двухтарифные счётчики на электроэнергию. Аппарат будет работать в самые выгодные часы.

Уход за Candy GrandO Vita GVS H10A2TCE-07 прост. Нужно сливать воду, скопившуюся в специальном резервуаре, и периодически очищать фильтр от собранных им ниток и ворсинок. О необходимости сделать это предупредят соответствующие индикаторы.

Сушильная машина Electrolux EW6CR428W

Electrolux EW6CR428W – вместительная сушильная машина с фронтальной загрузкой. В этой модели реализована фирменная технология, определяющая уровень влажности и подбирающая время работы таким образом, чтобы защитить одежду от перегрева.

С помощью электронно-механической системы управления можно быстро выбрать подходящий режим и задать оптимальные настройки.Крепление особой конструкции позволяет устанавливать дверцу в четырёх различных положениях. Это обеспечивает удобное сочетание с находящейся рядом бытовой техникой и мебелью. Размеры люка увеличены, поэтому вы можете легко положить внутрь крупные и тяжёлые вещи.

Опция Delicate даёт возможность доверить барабану изделия, изготовленные из тканей, требующих очень аккуратного отношения к себе. Она снижает температуру, обеспечивая бережный уход.

Благодаря функции "Отсрочка пуска" можно начать сушку тогда, когда вы посчитаете нужным. Таймер устанавливается на срок до 20 часов.

Сушильная машина Indesit YT CM08 8B

Сушильная машина INDESIT YT CM08 8B поддерживает конденсационную сушку и позволяет высушить до 8 кг белья за одну загрузку.Представлен аппарат в белом корпусе размерами 59.5x86x64.9 см и предусматривает 15 программ, среди которых программы для синтетики, хлопка, а также такие, как "Выбор времени сушки", "Деликатная", "Освежить", "Рубашки", "Специальная", "Спорт" и "Шерсть".

Сушильная машина INDESIT YT CM08 8B поддерживает сенсорное управление. Специальной программой является "Отсрочка старта" на 9 часов: время отсрочки устанавливается индивидуально пользователем.

Для защиты от детей модель предусматривает "Блокировку от детей". Машина не допускает сминания белья и для удобства пользования оснащена индикаторами очистки фильтра, опорожнения бака конденсата и хода выполнения цикла.

Сушильная машина Gorenje DE82

Сушильная машина Gorenje DE82 управляется посредством удобной электронной панели. При помощи поворотного джойстика осуществляется выбор оптимального режима работы, а для контроля за процессом предназначен цифровой дисплей с яркими символами.Излишняя влага собирается в специально предусмотренном резервуаре. Съемный контейнер легко опустошается от скопившегося конденсата.

Модель характеризуется практически бесшумной работой, а также имеет прочную конструкцию с антивибрационными свойствами. После обработки ткань не сминается, не образует заломов и складок.

Сушильная машина Gorenje DE82 имеет вместительный барабан: максимальная загрузка достигает 8 кг, а для одежды из шерсти — 2 кг. Барабан изготовлен из оцинкованной стали — высокопрочного, износоустойчивого материала. Модель мощностью 800 Вт относится к классу энергопотребления А и затрачивает за цикл всего 4,24 кВт*ч. Безопасность эксплуатации придает функция блокировки от детей. Люк открывается на 180°, обеспечивая пользователю дополнительное удобство в размещении белья во внутренней камере.

Сушильная машина Beko DCY 7402 GB5

Сушильная машина Beko DCY 7402 GB5 изготовлена с применением технологии OptiSense, которая при помощи специальных датчиков определяет степень влажности белья и оптимизирует процесс работы.Модель относится к конденсационному типу, что означает сбор излишней влаги в специально предусмотренный резервуар. Контейнер имеет съемную конструкцию, при заполнении он легко освобождается от воды. Корпус изготовлен из прочного пластика и характеризуется антивибрационными свойствами, поэтому устройство можно устанавливать прямо на стиральную машину.

Модель с фронтальным типом загрузки вмещает до 7 кг одежды, объем барабана составляет 102 л. Для удобства эксплуатации в темное время суток и при слабом освещении во внутренней камере предусмотрена лампа.

Устройство предлагает на выбор 16 различных программ, в том числе режим охлаждения.

При необходимости можно активировать отсрочку запуска в диапазоне от 1 до 24 часов. Сушильная машина Beko DCY 7402 GB5 снабжена опцией блокировки от детей, которая обеспечивает защиту от нежелательного внесения изменений в настройки.