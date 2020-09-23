Лучшие сушильные машины до 40 000. Candy CS C10DBGX-07

Сушильные машины, обеспечивающие быструю сушку белья, постепенно становятся незаменимыми помощниками для многих хозяек. Сушильная машина избавляет от необходимости развешивать белье на балконе, в квартире или на улице, что особенно удобно для городских жителей. Дополнительно многие модели оснащаются опцией легкой глажки, защитой от сминания, поэтому одежду после сушки можно сразу надеть или убрать в шкаф. Сегодня мы составили рейтинг недорогих сушильных машин до 40 00 рублей.

Сушильная машина Candy CS C10DBGX-07

Сушильная машина Candy Smart CS C10DBGX-07 отличный выбор для семьи из 4-5 человек. В неё возможно загрузить до 10 кг хлопкового белья. Во время работы барабан движется то в одну сторону, то в другую, поэтому вещи не скатываются и не мнутся.
Для удобства пользователей компания Candy создала уникальную сушильную машину, оборудованную накопителем EasyCase, собирающего воду, выпаривающуюся в процессе сушки. Эргономичная ручка и удобная форма накопителя EasyCase позволит опустошать контейнер без труда.

Компания Candy заботится об окружающей среде и о вашем кошельке. Вы можете сушить даже минимальное количество вещей весом от 1 кг, экономя энергию и оптимально бережно ухаживая за вашей одеждой.

Компания Candy придумала идеальное решение для вас: функция автоопределения загрузки Kilo Detector позволяет сэкономить до 70% энергии, времени и денег благодаря специальным датчика веса, которые автоматически останавливает цикл при достижении желаемой степени сухости белья.

Шерсть – это одна из самых деликатных тканей. Компания Candy разработала специальную безопасную программу для сушки вещей из этого материала. Всего за час ваш шерстяной свитер станет превосходно мягким и сухим. В этой модели реализована несложная электронно-механическая система управления. Кнопки и поворотный регулятор на фронтальной панели позволяют установить оптимальные параметры, а ЖК-дисплей даёт возможность их контролировать.

Выберите режим, который вам подходит – по таймеру или по степени влажности. Если вы предпочтёте второй вариант, можно дополнительно задать настройки в соответствии с материалом, из которого сделана одежда. Если хотите сэкономить время, то воспользуйтесь циклом ускоренной сушки. Также предусмотрена программа освежения с помощью пара. Это хороший вариант для тех, кому нужно быстро привести в порядок чистые, но мятые рубашки или блузки, а также избавить их от неприятного запаха.

Сушильная машина Electrolux EW6CR428W

Electrolux EW6CR428W вместительная сушильная машина с фронтальной загрузкой. В этой модели реализована фирменная технология, определяющая уровень влажности и подбирающая время работы таким образом, чтобы защитить одежду от перегрева.
С помощью электронно-механической системы управления можно быстро выбрать подходящий режим и задать оптимальные настройки.

Крепление особой конструкции позволяет устанавливать дверцу в четырёх различных положениях. Это обеспечивает удобное сочетание с находящейся рядом бытовой техникой и мебелью. Размеры люка увеличены, поэтому вы можете легко положить внутрь крупные и тяжёлые вещи.

Опция Delicate даёт возможность доверить барабану изделия, изготовленные из тканей, требующих очень аккуратного отношения к себе. Она снижает температуру, обеспечивая бережный уход. Благодаря функции "Отсрочка пуска" можно начать сушку тогда, когда вы посчитаете нужным. Таймер устанавливается на срок до 20 часов.

Сушильная машина Bosch WTM83201OE

Сушильная машина Bosch WTM83201OE обрабатывает белье теплым воздухом со всех сторон, смягчая и разглаживая ткань. Конструкция барабана снижает уровень вибрации и шума, поэтому эксплуатация в комфортных условиях возможна даже ночью.
Устройство имеет резервуар для сбора конденсата и систему дренажа. Максимальная вместимость барабана составляет 8 кг.

Дверца открывается на 180°, что обеспечивает удобство при загрузке и извлечении белья. Модель контролирует температуру обработки ткани и степень влажности, поэтому риск пересушивания и образования складок исключен. В функционале устройства есть возможность отсрочки старта до 24 ч.

По завершении работы модель издает звуковой сигнал, который при необходимости можно отключить. Для сушки шерстяных вещей в барабан устанавливается специальная корзина, предотвращающая образование катышек. Встроенная подсветка способствует максимально комфортным условиям при применении.

Сушильная машина Bosch WTM83201OE оснащена дисплеем, на котором отображается индикация хода программы, время до окончания цикла и заполнения емкости для конденсата. В конструкции есть ворсовый фильтр. Сушильная машина имеет такие программы как: подушки, пуховые изделия, спортивная одежда, тонкое белье и другие.

Сушильная машина Hotpoint-Ariston NT CM10 7B RU

Сушильная машина Hotpoint-Ariston NT CM10 7B RU конденсационного типа способна быстро и качественно высушить до 7 кг белья за одну загрузку. Фронтальный люк диаметром 34 см позволит с легкостью укладывать и вынимать даже крупные вещи, например, пуховики и одеяла.
Электронное управление поможет подобрать оптимальный режим работы для любого типа одежды или белья, обеспечив деликатную сушку для легкого глаженья или максимально полное удаление влаги, необходимое для вещей, которые нужно надеть сразу. Выбранный режим и другие параметры работы отображаются на светодиодном дисплее, что позволяет удобно контролировать работу сушки.

Функции защиты от сминания, отложенного старта, предотвращения образования складок, звуковой сигнализации об окончании работы с возможностью отключения звука, блокировки панели управления от детей сделают использование сушильной машины Hotpoint-Ariston NT CM10 7B RU максимально удобным.

Сушильная машина Gorenje DE82

Сушильная машина Gorenje DE82 управляется посредством удобной электронной панели. При помощи поворотного джойстика осуществляется выбор оптимального режима работы, а для контроля за процессом предназначен цифровой дисплей с яркими символами.
Излишняя влага собирается в специально предусмотренном резервуаре. Съемный контейнер легко опустошается от скопившегося конденсата.

Модель характеризуется практически бесшумной работой, а также имеет прочную конструкцию с антивибрационными свойствами. После обработки ткань не сминается, не образует заломов и складок.

Сушильная машина Gorenje DE82 имеет вместительный барабан: максимальная загрузка достигает 8 кг, а для одежды из шерсти — 2 кг. Барабан изготовлен из оцинкованной стали — высокопрочного, износоустойчивого материала. Модель мощностью 800 Вт относится к классу энергопотребления А и затрачивает за цикл всего 4,24 кВт*ч. Безопасность эксплуатации придает функция блокировки от детей. Люк открывается на 180°, обеспечивая пользователю дополнительное удобство в размещении белья во внутренней камере.

Комментарии и отзывы Candy CS C10DBGX-07
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