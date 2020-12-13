Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045

Механическая точилка Xiaomi Huohou HU0045

Кухонный нож всегда должен быть хорошо заточен, ведь он является наиболее часто используемым инструментом при приготовлении пищи. Именно поэтому вместе с ножом на каждой кухне незаменимым элементом станет точилка для него. Она обеспечит остроту лезвия и позволит быстрее и качественнее нарезать продукты. Наша редакция составила рейтинг самых лучших точилок для ножей, который составлен по отзывам и мнению покупателей.

Следует обратить внимание и на некоторые особенности при использовании точилки Huohou:

Она подходит для кухонных ножей изготовленных из нержавеющей стали, ножей для нарезки фруктов и овощей, кухонных ножей.

Не подходит для заточки ножниц, зубчатых ножей, керамических ножей, а также прочих специализированных ножей.

Нельзя класть изделие для заточки ножей в посудомоечную машину или воду.

Xiaomi Mijia Huohou – это стильная, компактная и качественная точилка для ножей, которая станет эффективным и незаменимым помощником, как для профессиональных поваров, так и для домохозяек.

Точилка для ножей Xiaomi Mijia Huohou состоит из двух шлифовальных кругов с двумя режимами работы: для грубого и гладкого шлифования. Корпус шлифовального станка изготовлен из прочного ABS пластика. Шлифовальная часть изделия полностью изготовлена ​​из нержавеющей стали.

Устройство оборудовано присоской, которое обеспечивает устойчивость точилки на разных поверхностях.

Очищать инструмент рекомендуется с помощью мягкой щетки. Конечно же не забывайте и про меры предосторожности по окончанию процесса заточки ножа, чтобы не порезаться об его острую поверхность. Используйте влажную ткань, чтобы вытереть поверхность ножа, или тщательно вымойте его водой, просушите, стараясь не тереть лезвие напрямую, чтобы избежать травм.

Механическая точилка FISKARS Essential Roll-Sharp

Работа с точилкой не требует применения специальной техники:

Поставьте точилку на плоскую поверхность

Вставьте в него лезвие ножа

Выполните 4-5 равномерных движений ножом вперед и назад (так он будет затачиваться с обеих сторон)

После процедуры затачивания необходимо ополоснуть нож горячей водой и сразу его высушить.

Точилка FISKARS Essential Roll-Sharp необходима для поддержания оптимального качества резания ножей. С помощью этой роликовой точилки можно затачивать ножи быстро и легко. Защитная планка предохраняет руки и пальцы при заточке.

При регулярном использовании точилки "Fiskars" ножи долгое время будут оставаться острыми и прослужат Вам дольше обычного.

Механическая точилка Taller TR-62502

Обращение с ножеточкой не требует сколько-нибудь значительных навыков: эффективно использовать этот компактный, но очень полезный кухонный аксессуар сможет любой пользователь. Точилка удобна как для правшей, так и для левшей. Рекомендуется использовать один раз в месяц.

TalleR TR-62502 – простая и удобная ножеточка, которая будет поддерживать ваши кухонные инструменты в рабочем состоянии. Эффективный результат обеспечивает надёжный роликовый механизм.Заточка производится под углом 20 ̊. Это делается в два этапа, для чего устройство снабжено двумя модулями: шлифовальным и керамическим для доводки. Это очень просто: вам нужно будет только проводить лезвием ножа по специальным прорезям.

Приспособление снабжено удобной ручкой, обеспечивающей надёжный захват.

Дополнительную устойчивость конструкции придают силиконовые вставки в основании. Они же предотвращают скольжение ножеточки по столу.

Механическая точилка Rondell Langsax RD-323 с алмазным напылением

Устройство компактное, так что для него несложно найти место в ящике кухонного шкафа или в лотке для столовых приборов.

Механическая ножеточка Rondell Langsax RD-323 поможет вам поддерживать свои кулинарные инструменты в рабочем состоянии. Пользоваться устройством просто и безопасно.Пластины, снабжённые абразивным алмазным напылением, предназначены для первичной заточки, керамические отвечают за финишную правку лезвий. Вы сможете применять приспособление как для гладких ножей, так и зубчатых.

Для удобства хранения рабочие элементы прикрывает прозрачная защитная крышка. Как и корпус, она изготовлена из пластика. Изделие оснащено держателем, удобным и для правшей, и для левшей. Благодаря прорезиненному покрытию ваши руки не будут скользить.

Устойчивость ножеточке придают и специальные ножки-накладки, помогающие прочно зафиксировать её на столе.

Механическая точилка Lansky Blademedic PS-MED01 карбид/керамика

Точилка для ножей Lansky Blademedic PS-MED01 — одна из наиболее компактных точилок Lansky. При том, что она также — одна из самых универсальных. Этот инструмент весит лишь 142 грамма, а его длина составляет 14 см.Такую точилку легко можно положить в карман или даже носить в качестве брелока. Тем не менее, она имеет 4 рабочих поверхности для заточки ножей разного типа.

Две из них представляют собою V-образные вставки, где две пластины абразивов расположены под углом 22,5° друг к другу. Такое их положение позволяет заточить нож под широко распространенным углом, который подходит и для кухонных, и для туристических моделей. При этом, нет нужды соблюдать угол заточки самостоятельно, что значительно упрощает процесс.

Качественно заточенное лезвие могут получить даже те пользователи, которые ранее не пробовали ухаживать за ножами самостоятельно. Одна из таких вставок сделана из карбида вольфрама и имеет зернистость 400 грит, а вторая — из керамики с зернистостью 1000 грит. Рядом с каждой вставкой имеется надпись, которая помогает понять, каков ее материал.

На одной из боковых поверхностей встроен керамический брусок для заточки серрейторных ножей. С обратной стороны можно достать алмазный стержень с гритностью 1000 единиц, который предназначен для быстрой подточки любых ножей. Его диаметр уменьшается от основания к краю, поэтому стержень подходит для зубчиков серрейтора различных размеров.