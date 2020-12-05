Лучшие тостеры. Philips HD2581

Слегка поджаренный свежий хлеб с аппетитной румяной корочкой, дополненный сливочным маслом и джемом – лучшее начало утра, которое способно задать настроение на целый день. Для приготовления этого яства существует специальный прибор — тостер. Чтобы облегчить выбор тостера нашим читателям, мы составили небольшой рейтинг 5 лучших моделей, который базируется на оценках, сделанных пользователями Яндекс.Маркета.

Тостер Philips HD2581

Тостер Philips HD2581 поможет вам приготовить вкусный завтрак. С его помощью удается подсушить и подрумянить хлеб. Он получает хрустящую корочку, ваши бутерброды и сэндвичи станут еще вкуснее, чем раньше.
Модель Philips HD2581 выполнена в белом корпусе. Вам понравится простой дизайн этого тостера. Устройство обладает мощностью 830 Вт. Этого вполне достаточно для дальнейшего использования.

Производитель предусмотрел два отделения для двух тостов. Хлеб закладывается внутрь, можно подобрать степень обжарки, предоставляется 8 вариантов. Есть функция подогрева, она позволяет поддерживать оптимальную температуру.

Присутствует автоматическое центрирование тостов. За счет этого можно использовать тостер с ломтиками хлеба различных размеров. Для маленьких кусочков есть экстра-подъем.

Предусмотрена решетка для разогрева булочек. Тостер обладает широкими возможностями использования, вы оцените его преимущества. Производитель выполнил термоизоляцию для корпуса. Он не нагревается при использовании, исключается возможность получения ожогов.

Питается тостер от сети. Он подключается при помощи шнура с длиной 0.75 м.

Есть отсек для кабеля, он обеспечивает комфортное хранение.

Тостер Smeg TSF01

Тостер Smeg TSF01 черного цвета с хромированными элементами будет весьма эффектно смотреться на кухне в ретро-стиле. С его помощью вы всегда сможете быстро поджарить ломтики хлеба для приготовления вкусных бутербродов.
Нагревательные элементы, размещенные внутри тостера, обладают хорошей мощностью (950 Вт), что предполагает их быстрый нагрев и быстрое обжаривание хлебцев. За счет автоматической системы центрирования кусочки хлеба максимально ровно располагаются внутри тостера и равномерно обжариваются.

В тостере Smeg TSF01 используется 6 степеней обжарки хлебцев, для регулировки которых предусмотрен поворотный переключатель. Есть режимы подогрева и размораживания, чтобы приготовить из замороженного хлеба более вкусные бутерброды.

Одновременно в тостере могут поджариваться 2 кусочка хлеба. После их приготовления специальный механизм плавно поднимает хлебцы, что обеспечивает более комфортное использование тостера.

Кроме того, прибор автоматически отключается. Для устойчивости тостера на кухонной поверхности он оборудован прорезиненными ножками.

Тостер Kitfort KT-2038

Тостер Kitfort КТ-2038 может стать стилеобразующим элементом классического интерьера. Эта модель привлекает внимание элегантным исполнением.
Необычная форма корпуса, плавные линии, оригинальный регулятор степени прожаривания, напоминающий аналоговые часы, привносят в дизайн винтажные ноты.

Эта модель оснащена двумя слотами. Функция автоматического центрирования обеспечит равномерность приготовления, а экстра-подъём позволит без труда извлечь маленькие кусочки. Вам не придётся поднимать их вилкой или ножом, рискуя получить ожог.

Для приготовления замороженного хлеба и подогрева уже готовых тостов есть соответствующие режимы. Полезно наличие кнопки "Стоп": она даст возможность одним нажатием прекратить жарку, если по каким-то причинам возникнет необходимость быстро остановить работу прибора.

Тостер снабжён выдвигающимся поддоном для сбора крошек. При его регулярной очистке неприятный запах подгоревшего хлеба вас не будет побеспокоить.

Прорезиненные ножки придадут устройству устойчивость и не позволят двигаться по столу. Для удобства хранения в нижней части корпуса есть отсек для сматывания сетевого шнура.

Тостер Tefal TT 640810

Начните ваше утро с любимых тостов на завтрак, идеально поджаренных в тостере от Tefal. Благодаря удобному выбору степени поджаривания, большому цифровому дисплею с таймером и дополнительным функциям использовать тостер — одно удовольствие. Стильный дизайн корпуса в черном цвете добавит элегантности интерьеру вашей кухни.
Тостер Tefal TT640810 имеет систему автоцентрирования, которая автоматически выравнивает ломтик хлеба посередине рабочей зоны. Это обеспечивает качественный результат при поджаривании мучных изделий. Элементами управления служат шесть электронных клавиш и удобный рычаг. Текущую информацию отображает небольшой цифровой дисплей.

Комфортные условия для эксплуатации создает встроенная подсветка кнопок. Об активации устройства пользователя оповещает специальный индикатор. Источником питания служит электрическая сеть с напряжением 220 В.

Тостер Tefal TT640810 имеет прочный корпус, изготовленный из качественного пластика. Материал устойчив к механическим повреждениям. Потребляемая мощность модели зависит от выбранного режима и максимально достигает 850 Вт.

В конструкции есть поддон для крошек, который при необходимости извлекается и очищается от загрязнений.

Готовые ломтики хлеба поднимаются плавно, без рывков. Устройство имеет семь различных программ, включая подогрев и разморозку продуктов. Тостер оптимален для домашнего использования.

Тостер Scarlett SC-TM11021

Тостер Scarlett SC-TM11021 с черным металлическим корпусом станет настоящим украшением интерьера домашней кухни и даст возможность по утрам наслаждаться горячими ароматными тостами.
Обладая общей мощностью нагревательных элементов в 700 Вт, прибор может одновременно обжаривать два кусочка хлеба в двух отделениях.

Он позволяет выбрать одну из 6 степеней обжаривания хлеба в зависимости от предпочтений владельца. Завершив процесс обжаривания тостов, кухонный тостер Scarlett SC-TM11012 автоматически выбрасывает румяные кусочки хлеба, которые можно использовать для создания сэндвичей и бутербродов к завтраку.

Снабженный поддоном для сбора хлебных крошек электроприбор питается от бытовой сети с напряжением 220 В, к которой он подключается посредство сетевого шнура длиной 0.9 метра.

Если владелец по какой-либо причине пожелает остановить процесс обжарки тостов, функция отмены поможет ему в этом и моментально отключит прибор.
Комментарии и отзывы Philips HD2581
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