Лучшие вафельницы. Kitfort KT-1646

Вафельница обязательно должна быть в доме, где есть дети. Если вы решили купить вафельницу, не спешите брать первую попавшуюся модель, ознакомьтесь с нашим рейтингом лучших вафельниц для дома до 5000 рублей.

Вафельница Kitfort KT-1646

Вафельница Kitfort КТ-1646 в серебристом пластиковом корпусе поможет вам приготовить изысканный бельгийский десерт. Термоизолированные ручки позволяют использовать прибор безопасно.За один раз устройство мощностью 1200 Вт выпекает сразу 2 вафли.

За счет антипригарного покрытия готовить десерты можно без масла или с минимальным его использованием. Готовность вафель определяется визуально. Терморегулятор позволяет устанавливать необходимую температуру. Индикаторы работы и готовности упрощают эксплуатацию модели.

Вафельница Kitfort КТ-1646 оснащена функцией защиты от перегрева. Небольшой эргономичный корпус модели с удобными широкими ручками легко переносить с места на место. При подаче на стол горячий десерт можно украсить джемом, кондитерским кремом или вареньем.

Вафельница VITEK VT-7150

Вафельница Vitek VT-7150 способна за раз производить по два сдобных изделия квадратной формы. Антипригарное покрытие отвечает за равномерное выпекание, а также позволяет отказаться от использования масла, благодаря чему блюдо станет более диетическим.Готовые вафли легко отделяются от формы без специальных приспособлений. Крышка модели поднимается при помощи ручки, фиксируется под углом в 90 градусов и плотно закрывается, защищая тесто от вытекания.

Расположенные на пластиковом корпусе индикаторы укажут, когда вафельница нагреется и будет готова к работе.

Материал корпуса термостойкий. Устройство потребляет всего 750 Вт и является экономичным. Панели легко чистить при помощи обычного моющего средства и губки. Механическое управление осуществляется нажатием кнопки.

Прорезиненные ножки надежно фиксируют модель на любой поверхности, предотвращая случайное падение. Vitek VT-7150 работает от сети. Длина кабеля составляет 1,2 м. Небольшие габариты и малый вес делают устройство подходящим для транспортировки и удобным в хранении.

Вафельница Tefal WD170D38

Высокопроизводительная вафельница Tefal WD17OD38 оснащена специальными индикаторами включения и готовности к работе, что придает дополнительное удобство во время эксплуатации. Модель надежно фиксируется на столе, так как снабжена прорезиненными ножками.Мощность устройства составляет 700 Вт, чего достаточно для быстрого выпекания двух бельгийских вафель квадратной формы. Рабочая поверхность с антипригарным покрытием легко очищается от разнообразных загрязнений, а также характеризуется длительным сроком службы и удобством в применении.

Для изготовления износостойкого корпуса были использованы: термостойкий пластик и высококачественный металл, обладающий особыми антикоррозийными свойствами.

правление вафельницей Tefal WD17OD38 осуществляется механическим способом с помощью специальной кнопки, расположенной на боковой части устройства.

Модель функционирует от электрической сети с напряжением 220 В. Для очищения рабочей поверхности рекомендуется использовать сухую мягкую салфетку из микрофибры или бумажное полотенце.

Вафельница Tristar WF-2195

Электровафельница Tristar WF-2195 — простая в применении модель, которая помогает быстро приготовить домашнюю выпечку. Максимальная потребляемая мощность составляет 1000 Вт.Интуитивно понятная механическая система управления представлена поворотным регулятором, установленным на фронтальной панели. Пользователь может выбирать оптимальный температурный режим, а световые индикаторы оповестят о достижении заданного уровня и готовности устройства к работе.

Тяжелая откидная крышка плотно прилегает к основанию модели, что обеспечивает герметичность и исключает попадание внутрь холодного воздуха. По окончании процесса приготовления панели можно быстро очистить благодаря надежному антипригарному покрытию.

Широкая ручка произведена из термостойкого пластика, а корпус — из нержавеющей стали, поэтому электровафельница Tristar WF-2195 выдерживает значительные нагрузки и долго сохраняет первоначальный внешний вид.

Вафельница Home Element HE-SM552

Электровафельница Home Element HE-SM552 помогает быстро испечь десерт в домашних условиях на профессиональном уровне. Устройство позволяет одновременно приготовить две порции сытного завтрака или перекуса.

Модель проста в эксплуатации. Для начала работы необходимо подключить устройство к стандартной электрической сети, после того как пластины достигнут оптимальной температуры для закладывания теста, активируется световой индикатор. Максимально потребляемая мощность составляет 750 Вт, благодаря чему выпечка быстро готовится.

Электровафельница Home Element HE-SM552 оснащена антипригарным покрытием, что позволяет значительно снизить количество сливочного масло, применяемого для жарки. В качестве топпинга к десерту можно использовать взбитые сливки, сливочный крем, фрукты и ягоды.

Устройство очищается от остатков пищи обычным способом, так как ингредиенты не прилипают к поверхности. Для удобной транспортировки на корпусе есть ручка.

Прорезиненные ножки способствуют надежной фиксации модели на столешнице.