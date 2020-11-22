Лучшие выпрямители для волос. Philips BHS677 StraightCare

Сегодня не обязательно отправляться в парикмахерскую, чтобы сделать красивую прическу – в домашних условиях в этом хорошо помогут так называемые выпрямители для волос. Если устройство подобрано правильно, то в процессе укладки оно станет незаменимым помощником. Производители выпускают широкий модельный ряд таких аппаратов, среди которых имеются как профессиональные, так и обычные модели. Принцип действия устройства заключается в нагреве пластин до определенной температуры, причем покрытие у этих пластин бывает самым разным.

Выпрямитель Philips BHS677 StraightCare

Выпрямитель волос Philips BHS677/00 снабжён мощным нагревательным элементом, который позволяет достичь требуемой температуры уже через 15 секунд после включения.
Цифровой контроллер даёт возможность выбирать один из 14 режимов работы прибора, а также не допускает перегрева, приводящего к повреждению волос.

Кератиновое покрытие рабочей зоны в сочетании со встроенным ионизатором позволяет добиться естественного внешнего вида волос даже при их частой обработке. Кроме того, такая особенность предотвращает возникновение ломкости и сухости.

Плавающее крепление пластин обеспечивает лёгкое изменение интенсивности нагрева волос – для этого достаточно просто выбрать нужное усилие сжатия.

Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.

Выпрямитель DEWAL 03-022 Concept CT

Щипцы-выпрямители DEWAL Concept СT 03-022 – оригинальное профессиональное решение для осуществления функции выпрямления волос. Изделие оснащено удобным терморегулятором, позволяющим контролировать уровень нагрева пластин и создавать укладки даже на поврежденных волосах. Ослабленные тонкие волосы также могут быть безопасно выпрямлены благодаря особому керамическому покрытию.
Изделие оснащено боковыми металлическими накладками, обеспечивающими уникальную возможность использовать профессиональные щипцы не только для выпрямления прядей, но и создания роскошных локонов. Конструкция снабжена эргономичным покрытием, позволяющим комфортно использовать изделие в профессиональных условиях. Щипцы удобно держать в руке, осуществляя любые виды укладок.

Щипцы-выпрямители DEWAL Concept СT 03-022 имеют специальный термостойкий наконечник, позволяющий пользоваться устройством комфортно и безопасно. Изделие оснащено функция автоотключения в течении 60 минут. Щипцы имеют керамико турмалиновое покрытие, целью которого является снижение травмирования волос во время укладки, а также обеспечение максимальной функциональности изделия в течение всего срока эксплуатации.

Турмалин позволяет создавать ионизацию, благотворно влияющую на структуру волоса, обеспечивая эластичность и снижение уровня электризации. Имеется удобный чехол для транспортировки и комфортного хранения изделия.

Выпрямитель BaBylissPRO BAB2073EPE/EPYE

Выпрямитель для волос Babyliss Pro Dry & Straighten BAB2073EPE обладает незаменимым индикатором, который оперативно проинформирует пользователя о его готовности к работе.
Предусмотрено 5 режимов, регулировка которых осуществляется при помощи переключателя на корпусе. Максимальная температура нагрева составляет 230 градусов.

Модель Babyliss Pro Dry & Straighten BAB2073EPE порадует гальваническим покрытием, способствующим сохранению влаги и естественного блеска волос.

Еще один плюс выпрямителя – нагревательный элемент из керамики, который в считанные минуты нагревается до необходимой температуры. Сетевой шнур длиной 2.7 м не будет спутываться в процессе использования прибора. Подходит для укладки как сухих, так и влажных волос.

Выпрямитель REDMOND RCI-2314

Выпрямитель для волос Redmond RCI-2314 предназначен для эффективного разглаживания прядей и создания желаемой укладки. Рабочая поверхность покрыта прочным, износоустойчивым турмалином.
Материал изготовления выделяет отрицательно заряженные частицы, чтобы устранить вероятность образования статики. Такая технология позволяет исключить сухость, ломкость и сечение кончиков прядей. Устройство управляется электронно при помощи регулировочного джойстика: доступна возможность выбора одной из четырех температурных программ с учетом типа волос.

Модель снабжена подвижными пластинами, которые аккуратно зажимают локоны, защищая их от риска повреждения при разглаживании. Оптимальный уровень нагрева в диапазоне от 140 до 200°C достигается через 10 секунд после активации устройства.

Стайлер характеризуется безопасной эксплуатацией, так как автоматически отключается после часа непрерывной работы. Выпрямитель для волос Redmond RCI-2314 снабжен шнуром с шарнирным креплением: таким образом провод свободно вращается в гнезде в нижней части корпуса, обеспечивая удобство использования устройства обеими руками.

Выпрямитель VITEK VT-8417

Электрощипцы VITEK VT-8417 предназначены для выпрямления волос и создания крупных локонов как в домашних условиях, так и в салонах красоты.
Модель снабжена пластинами на пружинных амортизаторах: они меняют угол прижима, эффективно захватывают и обрабатывают всю прядь, назависимо от ее толщины. Это значительно ускоряет процесс укладки, сокращает продолжительность термического воздействия и, как следствие, пересушивание.

Керамико-турмалиновое покрытие нагревательного элемента предотвращает образование статического электричества, оказывает благотворное воздействие на структуру волос.

Устройство работает в пяти режимах: в зависимости от объема и других характеристик прядей пользователь выбирает температурный режим в диапазоне от 100 до 220 ˚С. Встроенный термостат контролирует уровень нагрева пластин и при достижении максимального показателя деактивирует модель.

Также электрощипцы VITEK VT-8417 автоматически отключатся после 45 мин непрерывной работы, что обеспечивает безопасность их эксплуатации.
Комментарии и отзывы Philips BHS677 StraightCare
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