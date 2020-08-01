Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50

Телевизор QLED Samsung QE50Q67TAU 50" (2020)

Когда много играешь на консоли таких как Xbox One S, Xbox One X или PlayStation, то предпочтительнее проводить это время за качественным экраном. Ведь новые современные консоли Xbox и Playstation теперь способны выводить изображение в 4К формате. Конечно игровую консоль можно подключить к любому старому телевизору 1080p, но каждый заядлый геймер знает, что игра на 4K ТВ совсем другое дело. Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших 4K ТВ для Sony PlayStation 5.

Телевизор Samsung QEQ67TAU оснащён экраном, построенным по технологии квантовых точек. Он воспроизводит более миллиарда естественных оттенков, делая изображение действительно красочным и реалистичным.Мощный графический процессор устройства непрерывно улучшает качество картинки, автоматически выбирая подходящие настройки и масштабируя её до разрешения 4K.

Технология Quantum HDR10+ значительно повышает статическую контрастность и улучшает цветопередачу. Она делает изображение более глубоким и позволяет увидеть спецэффекты такими, какими их задумывали режиссёры. В интеллектуальном режиме аудиосистема поддерживает стабильную громкость, защищая ваши уши от сильных всплесков. Она также подавляет фоновые шумы, делая диалоги в фильмах и вокальные партии в концертах более разборчивыми.

Телевизор изучает историю поиска и просмотра, выводя в главное меню Smart Hub самый интересный контент. Его пульт One Remote поддерживает функцию голосового поиска, позволяющую находить нужные фильмы и сериалы за считаные секунды. Устройство также может обмениваться видео и музыкой со смартфонами, подключёнными к домашней сети Wi-Fi.

Также эта модель оснащена портами USB и HDMI. Вы можете подсоединить игровую приставку, DVD-плеер, флешку или мобильный девайс, чтобы играть и смотреть видео на большом экране с разрешением 3840х2160 пикселей. Потратив всего пару секунд на настройку ТВ, вы повысите чёткость изображения в играх за счёт уменьшенной задержки ввода и автоматического подбора частоты обновления. Устройство также может улучшить экспозицию, повысив детализацию тёмных участков картинки.

Телевизор Samsung QE50Q67TAU с 50-дюймовым экраном — это превосходное изображение, мощный, реалистичный звук и стильный дизайн. Модель хорошо вписывается в интерьер современной гостиной и воспроизводит детализированную картинку с яркими, насыщенными и в то же время безупречными цветами. Благодаря тонким рамкам вокруг экрана вы можете полностью сосредоточиться на картинке

Телевизор LG 50UN81006 50" (2020)

Ultra HD (4K) LED-телевизор 50" LG 50UN81006LB воспроизводит детализированное и реалистичное изображение. Игры, спортивные передачи, ток-шоу и фильмы отображаются с разрешением 3840x2160 пикселей.оддержка HDR обеспечивает значительное улучшение качества картинки. Два встроенных динамика мощностью 10 Вт создают естественное звучание без посторонних шумов. Это позволяет отчетливо слышать голоса актеров даже в тихих сценах. Благодаря функции Smart TV пользователь может искать фотографии, фильмы и видео в интернете.

Телевизор LG 50UN81006 50" (2020) оснащен входом RCA, оптическим выходом, компонентным интерфейсом и разъемом HDMI для подключения акустической системы, игровой приставки и ноутбука. Встроенный Bluetooth-адаптер предназначен для беспроводной синхронизации со смартфоном или планшетом. Для просмотра платного контента в высоком разрешении есть возможность установить модуль DVB CAM. Управление и настройки осуществляются голосовыми командами или посредством пульта ДУ.

Телевизор LG UHD был создан, чтобы поднять все, что вы смотрите, на новый уровень. Фильмы, спортивные программы, игры – все отображается в качестве 4K, живом цвете и максимально детализировано. Насладитесь реалистичной картинкой с разрешением вчетверо больше, чем у Full HD.

Процессор устраняет видео-шум, создает более живые цвета и усиливает контрастность. Картинки с низким разрешением масштабируются и воссоздаются заново, становясь по качеству ближе к формату 4К. Умная функция LG ThinQ AI сделает вашу жизнь гораздо удобнее. Распознание живого голоса позволяет управлять вашей экосистемой Home IoT.

Телевизор Haier LE50U6900UG 50" (2020)

Модель телевизора предлагает специальную настройку для поклонников игр HGiG. Насладитесь полным контролем за персонажами и сверхреалистичной картинкой.

Телевизор Haier LE50U6900UG построен на основе современной ЖК-панели сверхвысокого разрешения. Он делает видеоигры, фильмы, видеоролики и передачи очень реалистичными за счет ярких насыщенных красок и отличной детализации.Поддержка технологии HDR позволяет ему точно передавать кинематографические спецэффекты. Кроме того, она увеличивает статическую контрастность, создавая эффект глубины изображения.

Телевизор Haier LE50U6900UG использует операционную систему Android TV 9.0. Она предоставляет быстрый доступ к популярным сервисам онлайн-трансляций, включая Netflix, YouTube, Hulu, Megogo и прочие. Вы можете добавлять в ее меню и другие приложения, загружая их из Play Market. Встроенный голосовой помощник Google Assistant распознает сложные команды, позволяя вам мгновенно находить интересный контент. Устройство также поддерживает дистанционное управление с помощью смартфона.

Телевизор Haier LE50U6900UG снабжен USB-медиаплеером, считывающим мультимедийные файлы с флешек и портативных винчестеров. При подключении внешнего накопителя он будет кратковременно останавливать эфирное ТВ и записывать передачи. Вы также можете подключать к устройству два источника сигнала, чтобы следить за событиями футбольного матча во время игры или просмотра фильма. Дополнительная картинка будет отображаться в небольшом окне.

Технология Chromecast позволяет выйти за рамки маленького экрана – теперь вы можете транслировать контент со смартфона, планшета или компьютера на телевизор, в любом приложении поддерживающем встроенную технологию Chromecast для платформы Android TV.

Телевизоры Haier воспроизводят изображение именно таким, как оно задумано создателями. Технология HDR10 позволяет отразить на экране всю глубину цветов, что способствует высочайшей детализации любой сцены. Для максимального удовольствия от просмотра.

Современная беспроводная связь Bluetooth 5.0 в телевизорах Haier позволяет легко и быстро подключать различные устройства и передавать информацию и файлы с ваших смартфонов и планшетов.

Телевизор Philips 50PUS6704 50

Полный спектр эмоций в комнате любого размера с телевизором Philips, который идеально впишется в обстановку.Четкость картинки создает эффект погружения. Четкое изображение и естественная цветопередача в 4K. Подсветка Ambilight дополняет атмосферу фильма, музыкальной композиции или игры.

С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.

Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.

Телевизор Hyundai H-LED50EU8000 50"

Большой красочный экран, инновационные технологии и стильный дизайн – все это соединилось в LED телевизоре HYUNDAI H-LED50EU8000.Его диагональ равна 50 дюймов, разрешение экрана составляет 3840×2160, а яркость – 280 кд/м2. Также имеется поддержка HDTV Ultra HD 4K (2160p), благодаря чему изображение невероятно реалистичное и четкое, что полностью окунает зрителей в сюжет фильма или в видеоигру.

Наличие тюнеров разного типа позволяет модели легко улавливать и обрабатывать сигналы телевещания. Технология SMART TV предназначена для доступа в интернет прямо с телевизора.

Отличная система акустики, встроенная в LED телевизор HYUNDAI H-LED50EU8000, имеет мощность 2×9 Вт и оснащена декодерами NICAM и Dolby Digital, обеспечивая качественное звучание в любом помещении. К модели можно подключать различные устройства, благодаря наличию различных интерфейсов. Огромное количество встроенных функций обеспечивает комфортное пользование, позволяя быстро подстроить телевизор под свои потребности.