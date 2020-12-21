Лучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silver

Clever&Clean HV-450 (5in1)

Выбрать любой вид бытовой техники достаточно тяжело по той причине, что есть множество тонкостей и параметров, которые нужно знать или понимать их значения. Естественно, далеко не всё можно в доступном формате найти в интернете, особенно если речь идёт про какую-то не совсем уж популярную технику вроде пылесосов. Но мы решили эту проблему достаточно просто и кардинально — мы выбрали для вас пять лучших вариантов, откинув всё ненужное. Осталось только выбрать то, что подходит по бюджету.

Philips FC6168 PowerPro Duo

Одним из наиболее интересных пылесосов выступает модель Clever&Clean HV-450 (5in1), обладающая стильным дизайном, продвинутыми характеристиками и достаточно приличной автономностью. Например, пользователь может в течение сорока пяти минут пылесосить квартиру или дом — данного времени предостаточно, чтобы вы могли качественно убрать всю пыль и сор с пола, при этом еще останется приличный запас батареи на дополнительную уборку мебели. Это важно, так как некоторые бюджетные модели предоставляют батарею всего на двадцать минут, которой явно если и хватит, то только впритык. Лучше иметь запас заряда на всякий случай.Также стоит отметить, что в комплекте с устройством есть достаточное количество различных насадок и вы можете не просто пылесосить, но и убирать пыль с определенных поверхностей. Конечно, это скорее дополнительный бонус, чем обязательный параметр, но приятно, когда покупаешь пылесос, а он обеспечивает набор всех необходимых насадок для любых видов уборки. И, конечно, нам очень понравился дизайн данного пылесоса, так как он выглядит очень стильно, что тоже можно назвать важным параметром при выборе.

Wollmer D705 silver

Основным параметром при выборе аккумуляторного пылесоса выступает длительность автономной работы — пользователь хочет быть уверенным в том, что одного заряда будет достаточно для уборки всей квартиры. В данном случае производитель заявляет, что устройство проработает на одном заряде целых сорок минут. Обычно этого времени хватает, чтобы вы успели в спокойном режиме пропылесосить всё помещение, убрать во всех углах и под диваном, так что в плане автономности работы пылесос полностью устраивает. Конечно, если у вас огромный дом или квартира на двести квадратов, то этого может и не хватить, но для таких площадей лучше брать другой тип пылесоса.Также стоит отметить, что часто пользователь при покупке подобного гаджета выбирает устройство исходя из того, чтобы в комплекте была возможность снимать основной корпус и использовать компактную насадку. Это удобно, если вы хотите убрать что-то со стола или вам нужно пройтись по щелям в диване, куда нападали крошки от чипсов. Здесь имеется такая функция — есть и компактная версия пылесоса, и, если можно так выразиться, классическая. Так что пылесос просто отменный, у него есть всё, что вам необходимо, вопрос только в стоимости — она вполне разумная, но дороже проводных аналогов.

Xiaomi Jimmy JV85 Pro

В плане длительности автономной работы пылесос Wollmer D705 немного проигрывает прямым конкурентам, так как производитель заявил 30 минут работы вместо сорока или более. Но не стоит думать, что этого будет недостаточно для того, чтобы убрать квартиру или дом. В среднем, если напольные покрытия не требуют тщательной уборки от пыли (вроде ковров с высоким ворсом), на уборку квартиры в 100 квадратных метров уйдёт минут двадцать времени. Соответственно, на более компактные помещения нужно ещё меньше времени, так что батареи точно хватит, а может даже и на два раза, если постараться. Так что в этом плане устройства вас точно устроит по всем направлениям.В плане режима 2-в-1 тоже всё впорядке — производитель понимает, что пылесос достаточно гибкая штука, которая должна работать в двух режимах, так что они здесь реализованы. Вы можете пылесосить пол с длинной штангой, что достаточно комфортно — не нужно нагибаться, напрягать спину и так далее, но при необходимости можно снять колбу и собрать мусор со стола или клавиатуры, к примеру. Тоже весьма приятный бонус, позволяющий не переживать о том, что у вас скопилась пыль на столе или в диване, куда обычная насадка просто не помещается. Да и в плане дизайна устройство классное — сразу видно, что делали для стильных пентхаусов.

Dyson V7 Animal Extra

Конечно, компания Xiaomi достаточно активно работает на всех сегментах рынка, включая бытовую технику, и делает упор на доступность при наличии важных для пользователя функций. Например, продукт данного производителя при стоимости среднего класса может обладать функциями флагманских устройств, а это, на самом деле, крайне важно. Вот и пылесос Xiaomi Jimmy JV85 Pro с аккумулятором тоже весьма впечатляет, ведь у него просто тонна особенностей, которые вы сможете увидеть разве что на флагманских продуктах. Начнем с мощности — 200 Вт это довольно круто для аккумуляторного пылесоса, особенно если учитывать, что автономность здесь составляет 70 минут.Для большой квартиры этого хватит на два-три использования, для холостяцкой квартиры — на месяц. Более того, устройство оборудовано дисплеем на ручке, который демонстрирует важную информацию, а сама штанга, она же стрела, может сгибаться пополам, чтобы вы могли пропылесосить под столом или диваном не ложась при этом на пол. Добавляем сюда режим два-в-одном, плюс колбу большого объёма, плюс удобную ручку и яркую расцветку. Получается крутой гаджет за разумные деньги, который отлично справляется с уборкой. Большего требовать от подобных продуктов не стоит, особенно если у вас не огромные хоромы на пару сотен квадратов.

Когда речь заходит о действительно качественной технике, то сразу хочется вспомнить производителя Dyson, который делает очень классные продукты и продает их за разумные деньги. В этом месте стоит уточнить, что пользователи покупают и обновляют бытовую технику крайне редко — если она работает исправно, то какой смысл покупать что-то новое? И именно на это делает ставку производитель — он делает предельно качественные и надежные конструкции, изготавливает их из качественных материалов и даёт хорошую гарантию. Этого предостаточно, чтобы вы лет пять пользовались тем же пылесосом без страха попасть в сервисный центр или остаться без средства для уборки дома.Правда, стоит отметить, что производитель решил сделать ставку еще и на легкость, так что общее время автономной работы здесь составляет 30 минут. Этого, естественно, хватит, чтобы убрать квартиру или дом, особенно если вы понимаете, как пользоваться подобным пылесосом. При этом есть съёмная насадка, которая позволяет получить доступ к укромным местам в мебели или за ней, куда обычная насадка просто не достает. Устройство своих денег стоит без всякого сомнения, настоятельно рекомендуем в том случае, если вы планируете брать пылесос на пять и более лет.