Лучший автомобильный пылесос. Airline CYCLONE-2

Многие автолюбители, предпочитающие поддерживать постоянную чистоту в салоне авто, возят в багажнике портативный пылесос. Компактные автопылесосы – специальная бытовая техника с уникальными техническими характеристиками, и выбрать для своей машины подходящую модель не так просто. Paccмoтpим глaвныe cocтaвляющиe уcпeшнoй пoкупки aвтoпылecoca и узнaeм o лучшиx aвтoпылecocax, пpeдcтaвлeнныx нa pынкe.

Пылесос автомобильный Airline CYCLONE-2

Автомобильный пылесос Airline Cyclone-2 — компактное и удобное в эксплуатации устройство, предназначенное для качественной очистки салона транспортного средства.
Модель мощностью 150 Вт эффективно собирает песок, пыль и мелкий мусор, скопившийся под ковриками и на сиденьях. Изделие работает при подключении к источнику питания с напряжением 12 В. Длина провода 4 м позволяет работать на значительном удалении. Для удобного хранения есть возможность горизонтальной парковки.

Двигатель автомобильного пылесоса Airline Cyclone-2 создает мощный турбопоток, что ускоряет процесс работы. Пылесборника объемом 0,5 л достаточно на несколько циклов уборки. Емкость без труда очищается от загрязнений традиционным способом.

Фильтр НЕРА эффективно улавливает мельчайшие частицы, также в комплекте есть сменные расходные материалы. Для разных типов уборки есть насадки, которые прочно фиксируются на основании.

Управление пылесосом осуществляется с помощью механических кнопок переключения, расположенных на верхней части корпуса.

Пылесос автомобильный Kitfort KT-537

С помощью пылесоса Kitfort КТ-537 вы легко и быстро проведёте уборку в салоне вашего автомобиля. Прибор не только устраняет пыль, крошки и прочий мелкий сор, но и собирает пролитую жидкость
Устройство работает от штатного прикуривателя, поэтому вы сможете поддерживать порядок даже во время долгой дороги. Длина шнура составляет 4,5 метра, что позволит дотянуться до самых удалённых мест.

Благодаря циклонной технологии мощные вихревые потоки отделяют пыль от воздуха, она оседает в контейнере объёмом 400 мл. Резервуар съёмный, мусор легко вытряхнуть, а саму ёмкость – промыть.

Вместе с пылесосом поставляется комплект насадок: с помощью ворсовой вы почистите обивку сидений, силиконовая соберёт пролитую жидкость, узкое сопло вытянет загрязнения из труднодоступных мест.

Управлять пылесосом очень просто: кнопка включения/выключения расположена на рукоятке, световой индикатор отражает подключение к сети. Аппарат снабжён эргономичной ручкой, весит всего 850 г, так что работать им легко и удобно.

Пылесос автомобильный BLACK+DECKER PD1200AV

Black & Decker PD1200AV – это удобный и мощный автомобильный пылесос, с помощью которого можно легко и быстро навести порядок в кабине автомобиля.
Пылесос работает по циклонной технологии. Это значит, что не придётся тратить деньги на приобретение мешков для пыли, а производительность останется высокой даже при практически заполненном пылесборнике.

Пылесос оснащён сетевым кабелем, длина которого составляет 5 метров. В сочетании с длинным гибким шлангом это обеспечивает пылесосу большой радиус действия и даёт владельцу возможность добраться до самых труднодоступных мест.

К пылесосу прилагается как насадка-щётка, так и щелевая насадка, позволяющая удалять пыль и мелкий мусор из щелей. Это делает уборку особенно эффективной.

Пылесос автомобильный BERKUT SVС-800

Пылесос SMART POWER SVC-800 незаменим при уборке автомобиля. Он отлично вычищает салон и багажник авто от пыли и мусора.
SVC-800 предназначен для сухой уборки и имеет в себе большой контейнер. Современное оборудование пылесоса с многоступенчатыми фильтрами позволяет удерживать в себе вредные вещества и аллергены.

Автомобильный пылесос SMART POWER SVC-800 имеет двухметровый длинный шланг и множество дополнительных насадок. Дополнительные насадки позволяют обеспечить идеальную чистоту в салоне автомобиля.

С помощью длинного шланга можно устроить генеральную уборку даже в большом автомобиле, ведь максимальный радиус работы пылесоса целых пять с половиной метров.

Также для удобства переноски и хранения в комплекте поставляется удобная сумка. Многих автомобилистов может обрадовать долгое время непрерывной работы пылесоса.

Оно составляет 30 минут, за которые без трудаможно вычистить весь салон автомобиля. Также пылесос имеет небольшой размер и вес. Его удобно взять с собой, просто положив в багажник.

Пылесос автомобильный Philips FC6141

Пылесос Philips FC6141 предназначен для качественной уборки салона автомобиля. Устройство работает от прикуривателя и обеспечивает максимальную мощность всасывания 22 Вт.
Насадка имеет аэродинамическую форму, которая позволяет удалять мусор в труднодоступных местах, например, под сиденьем. Изогнутая ручка обеспечивает удобный хват, а прорезиненное покрытие предотвращает выскальзывание.

Циклонный фильтр с двумя уровнями обеспечивает оптимальное качество всасывания и удерживает собранные частицы внутри.

В комплектации пылесоса Philips FC6141 предусмотрен длинный шланг, а также насадки различных размеров для тщательной уборки в каждой части салона. Для удобства хранения аксессуаров есть специальный чехол, который надежно закрывается.

Уровень шума модели в 81 дБ не превышает допустимых значений. Настройка параметров производится с помощью механического управления, расположенного на ручке устройства.

Емкости пылесборника (0,5 л) хватит на несколько циклов уборки. Световой индикатор сообщит о необходимости очистки мешка.

Комментарии и отзывы Airline CYCLONE-2
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