Лучший электрочайник. Philips HD9450/81

Tefal KO 8518 Smart&Light

Электрочайник — очень нужная вещь на кухне, так как ждать, пока закипит обычный чайник на газу крайне долго. Правда, не все пользователи понимают, что брать совсем уж доступную модель не стоит, так как она сломается сразу по завершению гарантийного периода, лучше немного доплатить, но получить крутой продукт. Мы выбрали для вас пять таких вот вариантов, чтобы вы могли с удовольствием наслаждаться приготовлением теплых напитков на своей кухне.

Bosch TWK 8611/8612/8613/8614/8617/8619

Естественно, многие слышали про компанию Tefal, так как она делает чуть ли не лучшую бытовую технику на рынке, делая ставку на качество, прочность и долговечность. Именно эти функции и нужны пользователю, который хочет поставить на кухню чайник и не думать, что через год нужно будет опять тратить средства, чтобы покупать новую исправную модель. И именно по этой причине мы можем порекомендовать модель Tefal KO 8518 Smart&Light, которая выглядит очень симпатично и при этом обладает всеми необходимыми для пользователя особенностями. Более того, некоторые фишки вовсе можно встретить только во флагманских моделях.Например, на корпусе чайника указано, до какой температуры нагрелась вода внутри. Более того, пользователь может выбрать температуру, до которой нужно нагреть воду, чтобы правильно готовить те или иные напитки. К примеру, некоторые сорты чая стоит заваривать при 60 градусах, а не при 100, да и кофе, на самом деле, тоже нужно заливать не кипяченой водой. Всё это есть на дисплее на боковой части чайника, так что просто изучите данную информацию и пользуйтесь с удовольствием. За эти деньги продукт и правда шикарный, у него есть абсолютно всё, что необходимо большинству потенциальных покупателей.

Xiaomi Viomi Smart Kettle Bluetooth

Конечно, когда речь идёт о популярных брендах бытовой техники, то сразу вспоминается Bosch — данный производитель тоже на рынке уже очень много лет, он делает упор на прочность и надежность, а потенциальным покупателям именно это и нужно на самом деле. К примеру, нужно понимать, что тот же чайник — не смартфон, он не устареет через пять или даже десять лет. На рынке есть модели, которые выпускаются десять лет без единого улучшения и все ещё хорошо продаются. Именно за это производитель и пользуется спросом, который конвертируется в популярность. Нам продукция производителя тоже очень нравится именно за надежность — хорошо, когда устройство служит долго.Естественно, помимо этого гаджет вполне способен порадовать пользователя удобством в использовании. В комплекте с чайником идёт специальная подставка, на которую можно поставить чайник и подключить его к электропитанию. При этом вместимость чайника составляет 1,5 литра, а мощности предостаточно, чтобы вы могли без труда нагреть воду до нужной вам температуры. Шикарный продукт для вашей кухни, способный быстро нагревать воду и при этом работать многие годы без каких-либо проблем и трудностей. Особенно стоит отметить тот факт, что производитель отказался от многочисленных дополнительных фишек, так что это более классическое исполнение.

Philips HD9450/81

Без продукции компании Xiaomi тоже не обошлось — китайский гигант не просто так завоевал рынок, покорив аудиторию достаточно классными продуктами за разумную цену. Да, в каких-то ситуациях продукции компании не хватает лаконичности интерфейса или удобства работы со смартфоном, но сейчас речь идёт про чайник, который просто должен нагревать воду. С этим устройство точно справится, а дополнительные бонусы, пусть их и не очень много, позволяют получать немного больше комфорта, чем если бы вы пользовались устройством без этих преимуществ. Например, у этого чайника тоже имеется специальная панель-индикатор, показывающая температуру воды.Данный дисплей, конечно, не является чем-то невероятно важным, но пользователь может видеть индикацию включения, плюс может контролировать температуру воды в чайнике, поддерживать ее на протяжении какого-то времени и всё в таком духе. Само устройство при этом выглядит достаточно привлекательно и стильно, что на самом деле приятное преимущество, ведь каждый хочет на кухне видеть что-то яркое и стильное. И, естественно, гарантия качества тоже имеется — такой чайник без труда прослужит много лет, особенно если использовать воду не из-под крана.

De'Longhi KBOV 2001

Не совсем правильно называть модель Philips HD9450/81 электрочайником, так как настоящий сервиз, созданный по самым современным технологиям. Но, тем не менее, в техническом плане это тоже электрочайник, просто у него гораздо больше функций и особенностей. Начать, пожалуй, стоит с подставки — она с закрытой спиралью, устанавливается чайник в любом из положений, при этом корпус самого чайника выполнен из металла и стекла, никаких дешевых пластиковых элементов здесь нет. Сборка отличная, материалы долговечные, соблюдены все условия, чтобы пользователь наслаждался чайником предельно долго. Объём самого чайника при этом всего 1,5 литра, что вполне нормально по рынку.Конечно, как и в случае с некоторыми предыдущими устройствами в данной статье, данная модель умеет нагревать воду до определенной температуры и поддерживать ее на этой температуре столько, сколько нужно пользователю. Достаточно удобно, особенно если вы гурман, который знает, что настоящий чай кипятком не заливают. Более того, в комплекте идет специальное сито для заварки и масса дополнительных бонусов. Да, этот чайник стоит довольно дорого, но это флагманская модель топового уровня, так что цена оправдана.

Завершать подборку лучших электрочайников будет модель De'Longhi KBOV 2001, которая, естественно, привлекает к себе больше всего внимания благодаря дизайну. Конечно, вкус у всех разный, дизайн кухни — тоже, так что не всем понравится такое исполнение, но популярность продукта на рынке указывает на то, что производитель всё же своё дело знает. Чайник очень круто смотрится на столе, у него несколько цветовых вариантов оформления, есть мелкие детали, указывающие на принадлежность продукта к бренду. Всё это может показаться мелочью, которая не заслуживает внимание, но на самом деле именно из таких мелочей и получается идеальный продукт.В плане технологий здесь тоже всё отлично — качественные металл, никакого дешевого пластика, всё собрано надежно и на века, поддерживается нужная вам температура, ничего не сломается, если этого не захотеть. Отдельно хотелось бы похвалить чайник за 2000 Вт мощности — это гораздо больше, чем у большинства конкурентов, так что вода в чайнике будет нагреваться очень быстро. Чем выше мощность, тем быстрее происходит процесс нагрева, а значит, нужно меньше времени тратить на приготовление чая. Да, опять же, такой продукт стоит дороже, чем бюджетные модели от известных брендов, но здесь есть, за что переплачивать.