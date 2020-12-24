Лучший электрочайник. Philips HD9450/81

Электрочайник — очень нужная вещь на кухне, так как ждать, пока закипит обычный чайник на газу крайне долго. Правда, не все пользователи понимают, что брать совсем уж доступную модель не стоит, так как она сломается сразу по завершению гарантийного периода, лучше немного доплатить, но получить крутой продукт. Мы выбрали для вас пять таких вот вариантов, чтобы вы могли с удовольствием наслаждаться приготовлением теплых напитков на своей кухне.

Tefal KO 8518 Smart&Light

Естественно, многие слышали про компанию Tefal, так как она делает чуть ли не лучшую бытовую технику на рынке, делая ставку на качество, прочность и долговечность. Именно эти функции и нужны пользователю, который хочет поставить на кухню чайник и не думать, что через год нужно будет опять тратить средства, чтобы покупать новую исправную модель. И именно по этой причине мы можем порекомендовать модель Tefal KO 8518 Smart&Light, которая выглядит очень симпатично и при этом обладает всеми необходимыми для пользователя особенностями. Более того, некоторые фишки вовсе можно встретить только во флагманских моделях.
Например, на корпусе чайника указано, до какой температуры нагрелась вода внутри. Более того, пользователь может выбрать температуру, до которой нужно нагреть воду, чтобы правильно готовить те или иные напитки. К примеру, некоторые сорты чая стоит заваривать при 60 градусах, а не при 100, да и кофе, на самом деле, тоже нужно заливать не кипяченой водой. Всё это есть на дисплее на боковой части чайника, так что просто изучите данную информацию и пользуйтесь с удовольствием. За эти деньги продукт и правда шикарный, у него есть абсолютно всё, что необходимо большинству потенциальных покупателей.

Bosch TWK 8611/8612/8613/8614/8617/8619

Конечно, когда речь идёт о популярных брендах бытовой техники, то сразу вспоминается Bosch — данный производитель тоже на рынке уже очень много лет, он делает упор на прочность и надежность, а потенциальным покупателям именно это и нужно на самом деле. К примеру, нужно понимать, что тот же чайник — не смартфон, он не устареет через пять или даже десять лет. На рынке есть модели, которые выпускаются десять лет без единого улучшения и все ещё хорошо продаются. Именно за это производитель и пользуется спросом, который конвертируется в популярность. Нам продукция производителя тоже очень нравится именно за надежность — хорошо, когда устройство служит долго.
Естественно, помимо этого гаджет вполне способен порадовать пользователя удобством в использовании. В комплекте с чайником идёт специальная подставка, на которую можно поставить чайник и подключить его к электропитанию. При этом вместимость чайника составляет 1,5 литра, а мощности предостаточно, чтобы вы могли без труда нагреть воду до нужной вам температуры. Шикарный продукт для вашей кухни, способный быстро нагревать воду и при этом работать многие годы без каких-либо проблем и трудностей. Особенно стоит отметить тот факт, что производитель отказался от многочисленных дополнительных фишек, так что это более классическое исполнение.

Xiaomi Viomi Smart Kettle Bluetooth

Без продукции компании Xiaomi тоже не обошлось — китайский гигант не просто так завоевал рынок, покорив аудиторию достаточно классными продуктами за разумную цену. Да, в каких-то ситуациях продукции компании не хватает лаконичности интерфейса или удобства работы со смартфоном, но сейчас речь идёт про чайник, который просто должен нагревать воду. С этим устройство точно справится, а дополнительные бонусы, пусть их и не очень много, позволяют получать немного больше комфорта, чем если бы вы пользовались устройством без этих преимуществ. Например, у этого чайника тоже имеется специальная панель-индикатор, показывающая температуру воды.
Данный дисплей, конечно, не является чем-то невероятно важным, но пользователь может видеть индикацию включения, плюс может контролировать температуру воды в чайнике, поддерживать ее на протяжении какого-то времени и всё в таком духе. Само устройство при этом выглядит достаточно привлекательно и стильно, что на самом деле приятное преимущество, ведь каждый хочет на кухне видеть что-то яркое и стильное. И, естественно, гарантия качества тоже имеется — такой чайник без труда прослужит много лет, особенно если использовать воду не из-под крана.

Philips HD9450/81

Не совсем правильно называть модель Philips HD9450/81 электрочайником, так как настоящий сервиз, созданный по самым современным технологиям. Но, тем не менее, в техническом плане это тоже электрочайник, просто у него гораздо больше функций и особенностей. Начать, пожалуй, стоит с подставки — она с закрытой спиралью, устанавливается чайник в любом из положений, при этом корпус самого чайника выполнен из металла и стекла, никаких дешевых пластиковых элементов здесь нет. Сборка отличная, материалы долговечные, соблюдены все условия, чтобы пользователь наслаждался чайником предельно долго. Объём самого чайника при этом всего 1,5 литра, что вполне нормально по рынку.
Конечно, как и в случае с некоторыми предыдущими устройствами в данной статье, данная модель умеет нагревать воду до определенной температуры и поддерживать ее на этой температуре столько, сколько нужно пользователю. Достаточно удобно, особенно если вы гурман, который знает, что настоящий чай кипятком не заливают. Более того, в комплекте идет специальное сито для заварки и масса дополнительных бонусов. Да, этот чайник стоит довольно дорого, но это флагманская модель топового уровня, так что цена оправдана.

De'Longhi KBOV 2001

Завершать подборку лучших электрочайников будет модель De'Longhi KBOV 2001, которая, естественно, привлекает к себе больше всего внимания благодаря дизайну. Конечно, вкус у всех разный, дизайн кухни — тоже, так что не всем понравится такое исполнение, но популярность продукта на рынке указывает на то, что производитель всё же своё дело знает. Чайник очень круто смотрится на столе, у него несколько цветовых вариантов оформления, есть мелкие детали, указывающие на принадлежность продукта к бренду. Всё это может показаться мелочью, которая не заслуживает внимание, но на самом деле именно из таких мелочей и получается идеальный продукт.
В плане технологий здесь тоже всё отлично — качественные металл, никакого дешевого пластика, всё собрано надежно и на века, поддерживается нужная вам температура, ничего не сломается, если этого не захотеть. Отдельно хотелось бы похвалить чайник за 2000 Вт мощности — это гораздо больше, чем у большинства конкурентов, так что вода в чайнике будет нагреваться очень быстро. Чем выше мощность, тем быстрее происходит процесс нагрева, а значит, нужно меньше времени тратить на приготовление чая. Да, опять же, такой продукт стоит дороже, чем бюджетные модели от известных брендов, но здесь есть, за что переплачивать.
Комментарии и отзывы Philips HD9450/81
Обзоры:
Лучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BLЛучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BL
Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01 Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлениемОбзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением
Новости:
Лучший строительный фен. Bort BHG-2000F

Строительные фены – многоцелевые инструменты, которые находят применение и в быту, и на производстве, и в...
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением

В прошлом году на выставке IFA 2019 в Германии Candy на своем стенде представили линейку новых стиральных...
Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White

Вытяжка в современных кухнях уже не роскошь, и комплекты часто предполагают либо ее наличие, либо возможн...
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Лучший кухонный миксер. Bosch MFQ 36470Лучший кухонный миксер. Bosch MFQ 36470
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Call of Duty: Warzone получил поддержку ...
Call of Duty: Warzone получил поддержку Call of Duty: Modern Warfare и бесплатный режим Battle Royale, Warzone, получили поддержку NVIDIA Reflex ...
DJI Pocket 2 официально поступил в прода...
DJI Pocket 2 официально поступил в продаDJI Pocket 2 официально поступил в продажу. Камера DJI Pocket 2 получила небольшие улучшения по сравнению...
Представлен изогнутый игровой монитор Ac...
Представлен изогнутый игровой монитор AcКомпания Acer выпустила в России 31,5-дюймовый изогнутый монитор Nitro EI322QURP, который уже доступен дл...
Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультра...
Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультраШирокое распространение в мире новой вирусной инфекции худо-бедно напомнило о необходимости мытья рук и с...
Представлена видеокарта ASRock Radeon RX...
Представлена видеокарта ASRock Radeon RXКомпания ASRock представила свою версию видеокарты Radeon RX 6900 XT, которая выйдет в эталонном варианте...
Apple переносит поставки iPhone 12 Pro ...
Apple переносит поставки iPhone 12 Pro Сегодня во многих странах мира стартовал прием предзаказов на смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которы...
Предварительные заказы на LG VELVET начи...
Предварительные заказы на LG VELVET начиLG VELVET был официально анонсирован вместе со смартфоном LG Wing на прошлой неделе. На мероприятии презе...
Представлена 3D-карта Zotac GeForce RTX ...
Представлена 3D-карта Zotac GeForce RTX Компания Zotac пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition (ZT-A3...
Cooler Master представили водяное охлажд...
Cooler Master представили водяное охлаждCooler Master представляет систему жидкостного охлаждения MasterLiquid ML360 Sub-Zero. ...
Фитнес-браслет Honor Band 6 появился в п...
Фитнес-браслет Honor Band 6 появился в пБренд Honor выпустил в китайскую продажу фитнес-браслет Band 6, который доступен в версии без NFC за 38 д...
Xbox Series X проигрывает PS5 по популяр...
Xbox Series X проигрывает PS5 по популярДо релиза консолей нового поколения осталось совсем немного, так что аналитики рынка активно работают над...
Лучшие тостеры. Philips HD2581...
Лучшие тостеры. Philips HD2581Слегка поджаренный свежий хлеб с аппетитной румяной корочкой, дополненный сливочным маслом и джемом – луч...
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor