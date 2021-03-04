Лучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect Ionic

Philips HP8233 ThermoProtect Ionic

Выбрать фен для дома и личного использования на самом деле достаточно тяжело, так как не все пользователи обладают достаточным набором знаний и навыков в этом вопросе. Но мы решили вам в этом помочь, отобрав достаточное количество хороших моделей, а потом выбрав из их числа самые лучшие, которые вполне можно приобрести для себя, для кого-то в подарок или для использования в рабочих целях. Вам нужно лишь определить, какой именно вариант подходит больше всего и какая стоимость кажется оптимальной.

Coifin CL5 R

Конечно, когда речь идет про качественную бытовую технику, то сразу приходит на ум продукция компании Philips, которая предоставляет пользователю весь необходимый спектр возможностей, функций и характеристик за вполне разумные деньги. И если мы говорим про фен, то компания тоже выпускает достаточно классные продукты, среди которых обязательно стоит отметить модель Philips HP8233 ThermoProtect Ionic, которая стоит вполне разумных денег, но при этом обладает приличной мощностью и отлично справляется с поставленными задачами.Например, стоит отметить, что у данного фена мощность составляет 2200 Вт, то есть, производитель предоставляет просто безумную мощность для сушки волос. При этом есть несколько режимов работы, есть возможность подачи холодного воздуха, а не только горячего, а еще сменная насадка в комплекте. Отличное устройство, которое будет работать долго и уверенно, без поломок и отказов. Именно по причине надежности, качества и широкого спектра возможностей мы и решили назвать данную модель лучшей, так как при такой стоимости найти что-то более интересное действительно крайне тяжело. Другое дело, что конкурентов на самом деле действительно предостаточно.

MOSER 4350-0050

Например, достаточно интересным решением выступает фен Coifin CL5 R, который оборудован даже большей мощностью — 2300 Вт. Этого предостаточно, чтобы создавать мощнейший поток холодного или горячего воздуха, чтобы пользователь мог быстро и эффективно просушить свои волосы. Конечно, нужно понимать, что и потребление энергии у столь мощного агрегата достаточно высокое, но, с другой стороны, если выбрать модель меньшей мощности, то и сушить волосы фен будет заметно дольше, что на самом деле не совсем желательно. Более того, помимо приличной мощности Coifin CL5 R тоже предоставляет весьма привлекательный дизайн корпуса и удобный хват. Это, конечно, не основные преимущества, но они тоже достаточно важны.Особенно стоит похвалить производителя за достаточно удобное расположение клавиш, которые отвечают за управление режимами данного фена. На некоторых моделях, даже очень дорогих и классных, кнопки расположены неудобно, на них не совсем понятно нанесены символы и информация, тогда как у этой модели всё достаточно хорошо и удобно. Можно с комфортом включить нужный режим, выбрать мощность и приступить к процессу сушки, плюс на корпусе имеется специальная петелька, чтобы вешать фен на крюк в ванной комнате — мелочь, но на самом деле крайне удобная и полезная.

BaBylissPRO BAB6520RE

Также достаточно интересным феном является модель MOSER 4350-0050 — производитель, конечно, не является самым популярным на рынке и многие пользователи даже не знали о его существовании, но это не значит, что продукция компании хуже, чем у конкурентов. Наоборот, производитель в стремлении привлечь внимание потенциальных покупателей сделал достаточно качественный продукт, который стоит своих денег на триста процентов — здесь даже применяются детали из металла, керамические покрытия и достаточно хороший пластик. На эффективности сушки волос это никак не сказывается, но пользователь может быть уверен, что его фен проработает достаточно долго.В плане характеристик стоит отметить, что производитель решил конкурентам не уступать, так что здесь имеется 2200 Вт мощности — этого предостаточно, чтобы вы могли быстро высушить свои волосы, при этом есть режим ионизации, есть возможность подавать холодный воздух, настраивать режимы мощности и так далее. То есть, на самом деле фен MOSER 4350-0050 действительно конкурентам не уступает в плане дизайна, мощности и набора функций, но нужно понимать, что это достаточно малоизвестная фирма и это единственный недостаток гаджета. Если вы можете закрыть на него глаза, то фен точно порадует потенциального покупателя.

Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer

Стоит сразу отметить, что продукцию BaBylissPRO по всему миру используют не только обычные пользователи, но и профессионалы — например, парикмахеры и стилисты. Причина в надежности, наборе функций и качестве сборки. Пользователь просто покупает такой вот фен, после чего с удовольствием работает с ним годами и не переживает, что в один прекрасный день у него устройство выйдет из строя. И хотя это, безусловно, важнейшее преимущество, на деле есть еще целый ряд бонусов, которые тоже пользователю весьма полезны. Например, достаточно высокая мощность — у этой модели она достигает отметки в 2400 Вт. Для сравнения — некоторые сварочные аппараты потребляют 2500 Вт.То есть, на максимальных оборотах фен выдает просто невероятной мощности поток воздуха, но пользователь, конечно, может использовать различные настройки, чтобы подобрать оптимальный режим и получать от него комфорт. Допустим, вам не нужна максимальная скорость — можно выбрать более простой режим, плюс есть режим ионизации, есть возможность использовать холодный поток воздуха. Всё это на самом деле действительно полезно, хотя, конечно, у большинства фенов на рынке эти функции тоже имеются. Данная же модель привлекает своей популярностью среди стилистов и отменной надежностью.

Конечно, когда речь идет о приобретении любой электроники, то доступный продукт от компании Xiaomi стоит на первом месте — производитель уже достаточно продолжительное время радует потенциальных покупателей достаточно стильными решениями, которые стоят недорого, отлично справляются с поставленными задачами и при этом не требуют от пользователя каких-то особых знаний или опыта использования гаджета в повседневных условиях. Именно по этой причине нам так понравился Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer — фен вполне справляется с конкуренцией за свои деньги.Более того, стоит сказать, что в последнее время производитель значительно вырос в плане качества сборки и надежности — если еще пять лет назад у многих пользователей возникали вопросы относительно уровня качества продукции китайского бренда, то сейчас данной проблемы нет. Этот фен точно прослужит гораздо дольше гарантийного срока, да и информация о том, что гаджет работает так, как нужно, имеется буквально в любом интернет-магазине в разделе отзывов. Пользователи феном довольны, а значит, почему бы его не посоветовать. Но, конечно, это не настолько популярный бренд бытовой техники, как представленные выше производители.