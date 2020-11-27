Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer

Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer

Как мы уже не раз говорили, выбирать бытовую технику достаточно сложно в последнее время, так как моделей на рынке очень много, но при этом они довольно разнообразны и пользователю будет проблематично самостоятельно разобраться во всём этом обилии вариантов. Дабы помочь и упростить данный процесс, пользователь может совершенно спокойно воспользоваться нашими советами, чтобы конечный результат радовал и предоставлял все возможности за разумные деньги. Итак, давайте смотреть, что же мы выбрали в итоге.

Philips HP8233 ThermoProtect Ionic

Конечно, когда речь заходит о доступных и качественных продуктах, то не упомянуть что-либо от компании Xiaomi достаточно тяжело, так как данный производитель делает довольно крутые гаджеты с минимальной стоимостью. Например, фен Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer пользуется повышенной популярностью на рынке благодаря своей низкой стоимости и отменным характеристикам, ведь пользователям именно это и нужно в первую очередь, а все умные функции и дополнительные бонусы банально отходят на второй плане. Например, у данного фена имеется мощность в 1800 Вт, которая обеспечивает пользователя приличным потоком горячего воздуха — этого предостаточно во всех ситуациях.Из дополнительных особенностей данного фена стоит выделить наличие функции подачи холодного воздуха, хотя она есть практически на любом современном устройстве, плюс функцию ионизации. То есть, пользователь получает просто шикарный фен без ничего лишнего, который стоит на уровне доступных гаджетов от известных производителей. И, конечно, корпус продукта здесь тоже достаточно интересный, что не может не радовать глаз. За эти деньги найти что-то лучше от известного производителя будет достаточно тяжело, если не сказать нереально.

MOSER 4350-0050

У других крупных производителей, правда, тоже есть достаточно качественные устройства, которые позволяют пользователю получать удовольствие во время работы с продуктом. Например, весьма популярным решением является фен Philips HP8233, который помимо привлекательного внешнего вида обладает весьма приличным набором различных особенностей и уникальных преимуществ. Начать стоит с того, что у данного фена мощность достигает 2200 Вт, то есть, он мощнее предыдущей модели, обладает более мощным потоком воздуха и может вполне быстро высушить волосы пользователя без каких-либо проблем. Но, конечно, стоит отметить, что потребление электроэнергии у данного фена тоже заметно выше.Отдельно хотелось бы отметить, что производитель сделал ставку не только на качестве и мощности, но и на дополнительных функциях. Например, вы можете совершенно спокойно заниматься сушкой волос при помощи специальной насадки, которая идет в комплекте и существенно облегчает жизнь человеку, так как при длинных волосах с такой насадкой куда проще сушить волосы. При этом стоимость устройства вполне разумная, пользователь не переплачивает лишние средства за бренд или что-то в таком роде, так как пользователь получает качественный продукт от известного производителя с достаточно высоким уровнем качества сборки. Большего требовать от фена не стоит.

REDMOND RF-503

Достаточно привлекательным решением оказался и фен MOSER 4350-0050, который обладает довольно приличным набором преимуществ, очень стильно выглядит и за свои деньги предоставляет достаточно возможностей. Стоит сказать, что при покупке фена пользователь в первую очередь смотрит на мощность, на производителя, на гарантию и цену. Всё остальное, различные функции, сенсорные элементы и так далее, не имеют никакого значения, так как пользователю это нужно в последнюю очередь. Другое дело, что основные функции в данном случае должны быть абсолютно идеальными, дабы вы покупали фен за три тысячи рублей и точно знали, что он работает именно так, как должен.Благо, в этом плане у этой модели нет никаких проблем. Мощность фена составляет 2200 Вт, этого предостаточно для того, чтобы пользователь мог с удовольствием наслаждаться использованием устройства. При этом есть несколько режимов работы, чтобы вы могли подобрать под себя скорость и мощность, плюс есть достаточно неплохой набор дополнительных функций. К примеру, если вам не нужно сушить волосы горячим воздухом, то вы можете просто переключить режим на холодный и сушить волосы холодным воздухом. В некоторых ситуациях это довольно удобно, особенно если вы хотите получить гаджет для различных ситуаций.

BaBylissPRO BAB6520RE

Для некоторых задач или ситуаций нужно использовать больше мощности. Например, если у вас длинные волосы или устройство используется в целях коммерческой работы — в парикмахерских, например. В таких ситуациях чем выше мощность устройства, тем быстрее можно высушить волосы. И в случаях коммерческого использования пользователь действительно получает довольно продвинутый гаджет, если, как у REDMOND RF-503, мощность достигает 2400 Вт. В этом случае мощность фена достаточно высокая, чтобы вы могли с комфортом использовать устройство. Конечно, несколько режимов работы, возможность сушить волосы холодным воздухом и прочие особенности никуда не делись, ведь это уже представитель крепкого среднего класса.Важно отметить, что сам производитель уже достаточно давно зарекомендовал себя как достаточно надежную компанию — устройства бренда служат своим покупателям долго и предоставляют все возможности, заявленные на момент покупки, даже спустя много лет. Это действительно важный момент, так как некоторые более доступные гаджеты через пару лет перестают радовать своего покупателя качеством работы, приходится даже в сервисный центр отправляться. Другое дело, что REDMOND RF-503 таким не разочарует, ведь качество сборки здесь очень высокое.

Сразу отметим, что данная модель попала в статью исключительно по той причине, что этот бренд очень часто используют парикмахеры из-за долговечности. В буквальном смысле устройства производителя живут годами, хотя эксплуатируются гораздо активнее, чем обычно в домашних условиях. И если вы понимаете, что это серьезное преимущество, то стоит им обязательно воспользоваться. Например, если вы пользуетесь феном часто или тоже планируете зарабатывать в этой сфере, ведь обычные более доступные модели просто не выдержат нагрузки и длительного использования в условиях, сравнимых с той же парикмахерской.Естественно, производитель учёл все требования пользователей к данному устройству. Здесь используется мощный мотор на 2400 Вт, который выдувает воздух на максимальной скорости с невероятной мощностью и напором. При этом есть несколько режимов работы, есть функция холодного воздуха, есть ионизация. Больше ничего требовать от фена за эти деньги не стоит, так как дополнительные функции обычно никак не повышают возможности в работе, но стоимость завышают конкретно.