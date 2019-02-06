Лучший фотоаппарат для путешествий. Nikon Coolpix A1000

Canon PowerShot SX740 HS

Во время путешествий нужно экономить любое пространство в рюкзаке или сумке, так как это перевес при перелетах или просто дискомфорт при длительных поездках и походах. В подобных ситуациях хочется иметь под рукой удобную камеру, чтобы в любой ситуации достать ее, снять что-то интересное на память и отправиться обратно в путешествие. Такого рода камеры обычно стоят достаточно дорого, так как за компактность и хорошее качество картинки нужно платить, но я сегодня подобрал вам несколько действительно интересных вариантов, которые многим точно подойдут как по цене, так и по качеству снимков.Стоит отметить, что все модели в данной подборке выбирались исключительно по качеству фотографий и цене. Для конечного пользователя именно эти параметры важнее всего, остальные дополнительные бонусы вроде съемки видео в высоком разрешении я рассматривал уже как дополнительную опцию. Главное, чтобы фотоаппарат снимал на достойном уровне, чтобы у него была адекватная стоимость и можно было носить его с собой или брать в путешествия по миру. Конечно, такого рода продукция большая редкость, но, благо, на рынке представлено очень много моделей и вы всегда можете выбрать что-то, что вам подходит по бюджету или вкусу.

Olympus TG‑5

Одним из самых популярных фотоаппаратов для путешествий на текущий момент является Canon PowerShot SX740 HS. Это достаточно компактное решение, которое можно легко бросить в рюкзак и не переживать о слишком большом количестве занятого пространства. Вы удивитесь, но зеркальный фотоаппарат занимает в четыре-шесть раз больше места, чем данная модель. Это значит, что не будет лишнего веса багажа, вы можете взять камеру в любое место во время путешествия, снять какие-то достопримечательности и просто повесить продукт на ремешке на руку. Это действительно легкая и компактная модель, которая снимает довольно неплохо.Конечно, не стоит ожидать от этого фотоаппарата возможностей, которые реализованы в зеркальных камерах. Нет, здесь установлена более компактная матрица, разрешение составляет 21 мегапиксель и нет некоторых особенностей. Но, данная модель отлично снимает даже при плохом освещении, у нее отличный зум, позволяющий во время экскурсии делать крутые снимки и получать от процесса массу удовольствия. Особенно круто камера проявляет себя в зоопарках, где подойти близко к животным нельзя — тут зум себя и покажет с лучшей стороны. Да и стоимость модели вполне адекватная.

Nikon Coolpix A1000

Главное преимущество Olympus TG‑5 даже не в компактности, хотя это довольно небольшая по размерам камера, а в защите от падений и влаги. Очень часто во время путешествий, если вы любите подъемы в гору или спуски экстремальные на лодках или лошадях, может упасть рюкзак или сумка и фотоаппарат внутри разобьется. Очень обидно приехать на какой-то крутой курорт или забраться в горы и обнаружить, что ваша камера разбита и съемки сегодня не получится. Думаю, защищенная камера в подобных случаях покажет себя намного лучше.Надежность камеры обеспечена специальным корпусом, который может похвастаться защитой от массы разнообразных стихий. Вы можете уронить камеру в снег или нечаянно бросить рюкзак с камерой на пол и ничего с ней не случится. Для активных путешествий это лучший выбор, плюс снимает модель вполне достойно за свои деньги. Да и особо конкурентов у нее нет, ведь если вы хотите именно защищенный вариант, то нужно смотреть примерно в эту сторону, ведь более продвинутые варианты обойдутся в три-четыре раза дороже. Olympus TG‑5 является самой доступной камерой в своем классе и снимает отлично.

Panasonic Lumix DC- FT7

Камеру Nikon Coolpix A1000 лично я считаю наиболее оптимальным вариантом для съемки во время путешествий. Это самая новая на текущий момент камера в линейке компании, которая создана специально для ценителей компактности. Она очень небольшая, легкая, у нее нет выпирающих элементов и это позволяет использовать ее в массе ситуаций. Например, во время походов по музеям или достопримечательностям — достал камеру из кармана, снял что-то интересное и положил ее обратно, чтобы не мешала. Новинка легко помещается в заднем кармане шорт или джинс, так что сами понимаете — много места вам не понадобится.Кроме того, здесь есть определенные преимущества, которые сразу привлекают к себе внимание. Например, у камеры есть поворотный сенсорный дисплей — вы можете снимать себя на фоне чего-то красивого, можете записывать видео и так далее. Работает камера на операционной системе Android, что тоже открывает вам массу дополнительных возможностей. Матрица с разрешением 16 мегапикселей отлично снимает как фото, так и видео, плюс есть зум для съемки отдаленных объектов. Шикарный вариант компактной камеры, который удовлетворит любые ваши запросы.

Fujifilm XF10

Данная камера заинтересует фанатов снимать видео в высоком разрешении. Конечно, фотографировать данная модель фотоаппарата тоже умеет и очень даже достойно, но иногда хочется не только фотографии из отпуска привезти, но и видео с какими-то очень крутыми пейзажами или событиями. Например, спуск в аквапарке или полет над каким-то озером лучше снимать именно на видео, чтобы передать динамику происходящего. И Panasonic Lumix DC- FT7 с этой задачей справляется на отменно — камера умеет снимать видео в разрешении 4К, что позволяет вам получать массу удовольствия от процесса.Дизайн продукта тоже порадовал — все выглядит достаточно привлекательно и ярко, сразу понимаешь, что камеру создавали для ценителей современных технологий. Есть мощная вспышка для съемки при плохом освещении, есть большой сенсорный дисплей и масса дополнительных бонусов вроде клавиш для управления продуктом. Отдельно стоит похвалить новинку за наличие влагозащищенного корпуса — вы можете не переживать о дожде или падении камеры в лужу, так как она переживет такие природные катаклизмы. Шикарный вариант для путешествий, если вы помимо фото хотите еще и видео снимать.

Нужно понимать, что далеко не всем пользователям нужна компактность только для фото или видео, кому-то нужен полноценный профессиональный аппарат, который будет удовлетворять все запросы в любых условиях. Именно таким продуктом является Fujifilm XF10 — это довольно крутая камера, которая тоже умещается в кармане куртки, но позволяет делать действительно крутые кадры. Не скажу, что камера снимает прямо на голову выше предыдущих экземпляров, но в целом качество картинки немного лучше. Правда, и сама камера стоит дороже предшественников, что не каждому подходит исходя из бюджета.За основу продукта взята матрица APS-C, которая применяется в зеркальных фотоаппаратах среднего класса. Так что картинка и правда получается качественная, просто в случае с этой камерой у вас нет возможности менять объективы и все в таком духе. Помимо этого, камера умеет снимать видео в разрешении 4К, что тоже не может не радовать — вы получаете универсальное компактное устройство, которое при своей стоимости может уделать массу более дорогих аппаратов на рынке. Даже сенсорный экран с высоким разрешением и модуль беспроводной связи Wi-Fi добавили, чтобы вам было максимально комфортно.