Лучший геймпад 2019 года. Microsoft Xbox One Controller

Logitech G Gamepad F310

SPEEDLINK XEOX Pro

Данный геймпад считается нестареющей классикой, ведь его продают уже довольно давно и при этом устройство не теряет своей актуальности. Все дело в высоком качестве сборки, которое позволяет не переживать о возможности устройства выполнять свои прямые обязанности даже после завершения гарантийного срока. Это большое и очень важное преимущество, ведь геймпад мы покупаем на длительное время и хотелось бы получать от него удовольствие не год и не два, а гораздо больше. В этом плане данная модель очень круто реализована и сборка просто отличная, да и материалы тоже.Помимо отменного качества устройство позволяет наслаждаться и довольно интересным дизайном. Сам корпус выполнен в темно-сером цвете, функциональные клавиши выполнены в цветном варианте, плюс есть два стика, которые находятся на одном уровне, и крестовина, состоящая из одной цельной плоскости. Это идеально для платформеров, файтингов и прочих игр, где вам нужно много использовать крестовину. Также стоит отметить, что это проводной геймпад, так что проблем с его подключением не возникнет и дополнительных модулей для подключения устройства тоже не нужно. Шикарный вариант по весьма доступной цене.

Microsoft Xbox 360 Controller

Следующим претендентом на звание лучшего геймпада на рынке является модель SPEEDLINK XEOX Pro, которая тоже подключается по кабелю USB и является идеальным вариантом для тех, кто хочет много играть за компьютером и не думать о заряде батареи и прочих недостатках. Кроме того, стоит понимать, что подключение по USB позволяет не тратить дополнительные средства на покупку модуля беспроводной связи, если вы играете именно за ПК, а не за ноутбуком. Просто подключаете устройство в порт и играете, больше ничего не требуется и это серьезное преимущество на самом деле.В данном устройстве производитель решил сделать расположение аппаратных элементов управления по-диагонали — именно так расположены стики, которые отвечают за передвижение персонажа и смену угла обзора камеры. Крестовина находится на одном уровне с правым стиком, плюс функциональные клавиши остались на месте. Весьма интересный дизайн, который выглядит крайне привлекательно, плюс кому-то такое расположение стиков будет более удобным. И, конечно, порадовало качество материалов, ведь устройство действительно ощущается в руках отличным продуктом, хотя стоит недорого.

Xiaomi FlyDiGi X8 Pro

Даже спустя довольно длительное время после релиза консоли Microsoft Xbox 360 геймпад от данной приставки пользуется невероятной популярностью среди геймеров. Причина довольно простая — длительное время разработчики видеоигр используют раскладку именно этого геймпада для создания своих проектов. То есть, купив геймпад от Microsoft Xbox 360 вы получаете стопроцентную поддержку устройства во всех играх, включая современные. Более того, разработчики даже в настройка указывают клавиши для геймпада от Microsoft Xbox.В плане качества сборки все очень хорошо, ведь производитель всегда стремился делать качественные решения. Материалы корпуса дорогие, пластик приятный, плюс расположены элементы управления достаточно удобно, чтобы вы взяли устройство в руки и сразу начали играть. Это действительно важно, так как некоторые устройства на рынке не могут похвастаться банально комфортом, а ведь это действительно важный параметр. Добавим, что Microsoft Xbox 360 Controller подключается по проводу, так что переживать о низком заряде батареи или подключении вам не нужно. Просто подключили, зашли в игру и наслаждайтесь.

Sony DualShock 4 v2

Довольно интересное решение на рынке геймпадом показала компания Xiaomi, которая выпустила в продажу устройство под названием Xiaomi FlyDiGi X8 Pro. Стоит отметить, что данный геймпад вроде как позиционируют для смартфонов и планшетов, но подключать его к ПК тоже никто не запрещает, тем более есть прямая поддержка. Геймпад выполнен в черном цвете с синими элементами, а по центру на торце устройства расположено крепление для установки смартфона. Это удобное решение, если вы хотите много играть в игры на ходу или просто не планируете использовать отдельную подставку.Серьезным преимуществом данного геймпада является возможность подключения не только к ПК, но и к мобильным платформам Android и iOS. Если у вас есть компьютер и смартфон, а скорее всего он есть именно на одной из этих систем, то при покупке одного геймпада вы получаете возможность запускать игры на любом устройстве. Конечно, для ПК нужно будет приобрести отдельный адаптер для беспроводного подключения или хотя бы обзавестись кабелем, но это решаемая проблема. Взамен пользователь получает довольно качественное устройство, которое за свои деньги легко уделывает потенциальных конкурентов.

Microsoft Xbox One Controller

Компания Sony выпустила в продажу свою консоль PS4 с довольно качественным геймпадом, который показывал отличные результаты «живучести» и при этом предоставлял массу приятных бонусов. После этого компания выпустила PS4 Pro и улучшила геймпад, сделав его еще более привлекательным и прочным. В итоге Sony DualShock 4 v2 можно смело назвать чуть ли не лучшим игровым решением, которое работает как с игровой приставкой компании Sony, так и с компьютером. Для этого вам нужно либо купить специальный передатчик, либо подключить геймпад по кабелю.Стоит отметить, что при подключении устройства к ПК вы можете запускать Steam и тогда все игры будут поддерживать вибрацию, подсветку геймпада и даже сенсорную панель. Если же играть не через Steam, то могут не поддерживаться некоторые функции, но основной набор контроллеров работает исправно. Преимущество геймпада в батарее — вам не нужно постоянно покупать батарейки, ведь всегда можно просто поставить геймпад на зарядку или просто подключить его к компьютеру по кабелю. Минус только один — обычно в играх делают раскладку для контроллера от компании Microsoft, а не от Sony.

Заканчивать нашу подборку лучших геймпадов будем ещё одним контроллером от компании Microsoft. Дело в том, что производитель выпустил довольно неплохую консоль, которая в техническом плане победила своего главного конкурента, вот только игр интересных там нет и покупать приставку никто не горит желанием. А вот геймпад очень даже отличный и его можно спокойно посоветовать всем, кто играет на ПК в разного рода игры. Всё дело в качестве самого устройства, удобстве его использования и, что самое приятное, поддержке всеми играми, которые выходят на ПК.Очень часто случаются ситуации, когда ты подключаешь геймпад к компьютеру, а он не может работать с вибрацией, не умеет отображать какие-то комбинации и так далее. То есть, в настройках отображается одна раскладка, а на самом деле геймпад совершенно иначе выглядит. С Microsoft Xbox One Controller это работает иначе — в раскладке игры все выглядит крайне удобно и приятно. Да и качество продукта тоже решает — геймпад очень стильно выглядит, пластик качественный, кнопки и стики тоже, играть с таким устройством очень классно. Стоимость немного высокая, но с этим можно спокойно смириться.