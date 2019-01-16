Лучший геймпад для ПК. Microsoft Xbox One Wireless Controller

Microsoft Xbox One Wireless Controller

Игровые геймпады — тема очень интересная. Длительное время наши геймеры не пользовались этими устройствами ввода на ПК, так как есть же клавиатура с мышкой, зачем что-то еще покупать. Однако, нужно понимать, что большая часть крупных проектов создается в первую очередь для консолей, а потом портируется или переделывается под ПК. Это значит, что играть с геймпадом практически всегда удобнее, если исключить шутеры, конечно же. И если вы заядлый геймер, который проводит в играх по 5-10 часов в сутки, то вам без такого устройства просто нельзя жить, вам будет не так комфортно и приятно.Теперь о том, как же стоит выбирать геймпад. Во-первых, сразу решите, как вы будете играть — за столом возле ПК или с дивана. В первом случае вам подойдет обычный проводной вариант, который стоит гораздо дешевле, а во втором нужно покупать модуль для беспроводного подключения и более дорогой геймпад. Во-вторых, нужно понять для себя, чего вы именно хотите от этого устройства. Играть каждый день длительное время и получать максимум возможностей или сражаться в играх раз в неделю и потом откладывать его на полку до следующей недели. Исходя из этих параметров вы и будете выбирать устройства, а я вам в этом сегодня помогу.

SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad

Если вы хотите играть в игры на своем персональном компьютере именно на геймпаде и переживаете о том, что где-то что-то может не работать, то я настоятельно рекомендую геймпад Microsoft Xbox One Wireless Controller. Дело в том, что этот продукт создавали для консоли Xbox One и адаптировали абсолютно все функции продукта под ПК. То есть, у вас сразу без установки какого-то дополнительного ПО будет работать вибрация, подсветка, всевозможные клавиши и так далее. Это удобно, если вы хотите просто подключить геймпад к компьютеру и сразу играть, без лишней головой боли.Кроме того, я настоятельно советую приобрести сразу еще и кабель, либо вариант геймпада с кабелем в комплекте. Это позволит вам подключить геймпад к ПК и играть без покупки дополнительного модуля беспроводной связи. Конечно, если вы играете на ноутбуке, то это не обязательно, но на ПК у большинства этого модуля просто нет. Сам по себе геймпад просто шикарный — у него отлично нажимаются клавиши, отлично расположены стики, у него правильно срабатывают курки и вообще пользоваться им удобно. Для настольного компьютера это самое очевидное и самое простое устройство, которое вам точно понравится.

Logitech G Wireless Gamepad F710

Проблема предыдущего геймпада в том, что он все же довольно дорогой и далеко не каждый может решиться на его покупку. Это крутое решение для тех, кто хочет много играть на геймпаде, но что до тех, кто покупает его ради одной-двух игр и не совсем уверен, что оно ему вообще нужно? Для таких геймеров я рекомендую приобрести геймпад SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad, который стоит довольно дешево и позволяет вам полностью прочувствовать удобство от игры на геймпаде. На нем можно с комфортом поиграть год или даже два, а потом уже взять себе более дорогое устройство.Здесь корпус выполнен по всем лекалам геймпада от Xbox One — стики расположены по диагонали, что кажется более удобным для управления камерой и передвижениями. Кроме того, здесь неплохая крестовина, хорошо нажимаются клавиши и есть необходимые дополнительные кнопки по центру геймпада. И, что мне больше всего понравилось, это проводная модель, которую не нужно заряжать или менять ней батарейки. Просто включил в порт USB на компьютере и можно спокойно получать удовольствие от игрового процесса. Да, может вы не сможете играть с дивана на расстоянии трех метров, но это разве страшно?

Sony Dualshock 4 v2

Razer Wolverine Tournament

Данный геймпад стал культовым еще до того, как геймпады для ПК в целом стали пользоваться таким повышенным спросом. Раньше все покупали компьютер и играли на клавиатуре с мышкой даже не думая о том, чтобы купить геймпад и пользоваться его преимуществами. И уже тогда компания Logitech пользовалась успехом и показала очень крутой продукт, который и по сей день покупают огромным тиражом. Сам факт того, что модель не обновляют и не отправляют в архив говорит о том, что модель невероятно успешная. Почему? Все дело в качестве.Когда вы покупаете геймпад, то нет желания делать это еще раз через полгода или год. Это такая периферия, которая для ПК не является обязательной, а значит платить за нее деньги в целом не очень хочется. И если вы купите Logitech G Wireless Gamepad F710, то можно быть уверенным, что он будет работать исправно очень долго и никогда вас не подведет. Здесь вам и прочный пластик высокого качества, и хорошие кнопки, и крестовина со стиками, и классные курки с бамперами. Шикарный вариант на тот случай, если вы хотите крутое качество за адекватные деньги и любите более классический стиль геймпада.Да, я сейчас наверное кого-то сильно удивлю, но играть на геймпаде от игровой приставки PlayStation 4 на ПК вполне удобно и комфортно. Более того, это действительно крутой продукт, у которого есть целый ряд важных преимуществ. Начнем с того, что внутри геймпада находится батарея — вы можете зарядить ее и потом играть удаленно от компьютера, либо же подключить его по кабелю лине думать о заряде. Не нужно покупать батарейки и это большой плюс. Кроме того, для Windows 10 вам вообще не нужно ничего дополнительно устанавливать — подключаете устройство по кабелю или по беспроводному источнику и все, можно играть.Вы удивитесь, но 99% современны игр на компьютере, которые в целом поддерживают геймпад, работают с Sony Dualshock 4 v2 корректно. В некоторых играх работает вибрация и можно пользоваться клавишей PS для выхода в меню. Учитывая высокое качество этого продукта и то, что его можно купить в разных расцветках за совершенно вменяемые деньги, я могу его настоятельно рекомендовать. Кроме того, если у вас есть приставка PS4, то можно даже не думать о приобретении нового геймпада для ПК, ведь он у вас уже есть на руках. Да, нужно привыкнуть к расположению стиков, но это не страшно.Компанию Razer все мы давно и хорошо знаем — она выпускает действительно крутую и качественную игровую периферию для тех геймеров, которые хотят максимально высокий уровень продукта. Именно так можно охарактеризовать и Razer Wolverine Tournament — это геймпад для тех, кто хочет получить максимум возможностей и насладиться игровым процессом в той мере, в которой с другими, более простыми геймпадами, это невозможно. Здесь у нас очень классные удобные стики, расположены как на контроллере от Xbox One, прочные клавиши с плавным ходом и масса других преимуществ.Отдельно хотелось бы похвалить крестовину, которая выполнена в виде отдельных клавиш, которые удобно нажимаются и не позволяют вам делать лишних случайных нажатий. В некоторых играх, вроде файтингов, это очень удобно и позволяет с радостью играть и побеждать. Порадовала и подсветка, которая в темноте выглядит просто шикарно. Сразу понимаешь, что новинку делали не только для практической пользы, но и для эстетического удовольствия. Дополнительные бамперы на нижней части корпуса позволяют отказаться от неудобного хвата и использовать продукт на полную.