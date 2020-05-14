Лучший геймпад для ПК. Valve Steam Controller

Выбрать геймпад задача не из легких — некоторые производители делают качественные, но слишком дорогие продукты, а некоторые делают упор на программное обеспечение, которое мало кому нужно на самом деле. Мы же решили отобрать из списка классных устройств пять самых лучших геймпадов, которые будут отлично работать на компьютере и обеспечивать пользователя комфортом. Вариантов достаточно много, стоит лишь разобраться в том, что вам нужно в той или иной ситуации, после чего оценить доступный бюджет и отправиться заказывать гаджет. Мы вам в этом обязательно поможем, чтобы покупка радовала долго и стабильно.

Microsoft Xbox One Controller + USB кабель для ПК

Конечно, если речь идет о выборе геймпада для геймера, который собирается сражаться в виртуальных мирах за ПК, то обязательно стоит обратить свое внимание на модель Microsoft Xbox One Controller. Производитель всегда делал достаточно достойные решения, которые обладают качественной сборкой, достаточно дорогими материалами корпуса и прочими мелкими бонусами, которые так нравятся пользователям. К примеру, начать стоит с того, что данный геймпад точно работает со всеми играми, которые выходят на персональном компьютере, так как производитель специально для этого геймпад и оптимизировал.
Кроме того, стоит отметить, что во всех играх раскладка клавиш геймпада сделана именно под эту модель — расположение и названия клавиш будут в настройках отображаться для контроллера Microsoft Xbox One Controller. Конечно, вы можете приловчиться и использовать любую другую модель, но именно контроллер от Microsoft является наиболее оптимальным вариантом. Да и нужно понимать, что за эти деньги получить что-то более привлекательное у вас просто не выйдет, так как большинство потенциальных конкурентов стоят либо дороже, либо столько же.

Sony DualShock 4 v2 (CUH-ZCT2E)

Конечно, у геймпада от компании Sony тоже достаточно высокое качество исполнения, так как производитель делает громадный упор на качество сборки. Фактически, это один из наиболее продвинутых вариантов геймпада на рынке именно в плане прочности — все детали подогнаны идеально, ничего не хрустит, не прогибается и так далее. Вы можете быть уверены в том, что данный продукт проживет у вас достаточно приличное количество времени, даже если вы будете использовать его очень активно. Кроме того, нужно отметить, что внутри геймпада установлена батарея, которая позволяет не переживать о батарейках, которые нужно бежать покупать в магазин.
Кроме того, стоит указать важнейшую деталь — геймпад отлично работает как с консолью от японской компании, так и с компьютером. В этом нет никаких проблем, ведь се контроллеры и кнопки здесь имеются. Да, в некоторых играх у вас могут возникнуть небольшие проблемы с раскладкой в настройках, так как ее рисуют не под данную модель геймпада, но в целом это не проблема, так как все основные клавиши расположены на тех же местах, где и ранее. Обязательно рекомендуем присмотреться к данной модели, она вам понравится без всякого сомнения.

Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Конечно, у компании Microsoft есть еще один довольно интересный геймпад, который отлично справляется с поставленными задачами. Это геймпад Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2, который является настоящим произведением инженерной мысли. Пользователь может легко настроить себе контроллер под любые необходимые ему задачи, получить просто море удовольствия от стиков и курков. Производитель используют самые дорогие материалы, чтобы конечный результат действительно ощущался премиальным. Хотя, конечно, за эту премиальность нужно платить — геймпад стоит заметно дороже своих основных конкурентов.
Начнем с того, что в комплекте с геймпадом идет сменная крестовина, которая позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для той или иной игры. Также пользователь через компьютер может настроить все необходимые ему параметры самостоятельно, дабы чувствительность курков или стиков была максимально подходящей. Корпус при этом выполнен из самых дорогих материалов и обеспечивает пользователя достойным хватом и долгожительностью. В этом плане устройство свои деньги отбивает на триста процентов, вопрос только в том, нужны ли вам все эти преимущества.

Valve Steam Controller

В своё время компания Valve решила тоже заняться производством геймпадов, сделав упор на свой уникальный стиль и дизайн. Оказалось, что устройство действительно очень удобное, хотя нужно отметить, что пользователю нужно будет привыкнуть к тому, как управляется персонаж в игре. Здесь нужно использовать сенсорное управление, а не физические стики, так что некоторое время будет достаточно неудобно. С другой стороны, когда привыкаешь к данному способу управления, то играть становится очень и очень удобно, особенно если вы играете в аркады, гонки или даже шутеры. Достаточно час поиграть, чтобы привыкнуть к управлению.
Преимущество Valve Steam Controller в том, что разработчик адаптировал гаджет под все современные игры, так что пользователь может с полным комфортом играть в то, что ему нравится больше всего. Кроме того, вы можете гибко настраивать параметры чувствительности и так далее, дабы наслаждаться удобством стрельбы или прыжков в тех или иных играх. Да и будем честными — это просто уникальный гаджет, который можно смело посоветовать любому геймеры, ведь таких ощущений от видеоигр вы не получите больше ни в одном проекте, это факт. Осталось только найти геймпад в продаже.

Microsoft Xbox 360 Controller

Достаточно популярным геймпадом является модель Microsoft Xbox 360 Controller, которая отлично продается даже после того, как в продажу вышла более современная версия геймпада от того же производителя. Все дело в том, что для большинства геймпадов на рынке нужно покупать специальный передатчик, дабы гаджет работал с компьютером по беспроводной сети, а здесь вы можете купить проводной вариант и наслаждаться игрой в любимые проекты. Самое приятное здесь то, что геймпад стоит очень дешево и его может себе позволить абсолютно каждый. Собственно, это основное преимущество, которое действительно решает при выборе устройства.
В плане контроллеров, качества корпуса и прочих компонентов здесь нет ничего удивительного, но производитель сделал все достаточно круто, так что проблем с дискомфортом у вас не будет. Стики расположены по диагонали, они довольно приятно ложатся под пальцы и управлять ими максимально комфортно. Также есть клавиши, курки из прочного пластика и триггеры, все это выполнено из качественного пластика. Можно с уверенностью сказать, что такой геймпад проработает достаточно длительное время даже в том случае, если вы будете играть очень активно и постоянно соревноваться до поздней ночи.
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