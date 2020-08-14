Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5

IPEGA PG-9037

В последнее время геймеры на смартфонах стали все чаще обращать внимание на геймпады, потому что это отличная возможность поиграть в шутеры или гонки с полным комфортом. Давайте посмотрим, какие есть варианты и что из этого можно назвать лучшим решением.

Microsoft Xbox One Controller

Наиболее доступным вариантом геймпада выступает контроллер IPEGA PG-9037, который обладает всеми необходимыми функциями, но, конечно, является достаточно бюджетным продуктом. Производитель решил скопировать дизайн с геймпада от компании Microsoft для игровой приставки Xbox One — стики расположены по-диагонали, крестовина имеет целостную форму, по центру имеются клавиши для управления подключением гаджета к источнику сигнала. При этом форма корпуса достаточно удобная, чтобы пользователь наслаждался играми и не думал о том, что геймпад выпадет из рук или что-то в таком духе. Это большой плюс на самом деле, ведь играть на смартфоне хочется с комфортом.Также стоит отметить, что в центре геймпада расположена специальная подставка под устройство. Если вы играете на смартфоне и не хотите приобретать дополнительные крепления, то достаточно просто установить геймпад в это крепление, после чего спокойно играть в игры и получать удовольствие. Если же вы играете на планшете или телевизионной приставке, то стоит присмотреться к использованию устройства с закрытым креплением, так как оно будет просто мешать. В целом, это достаточно хороший гаджет, который позволит играть в любимые игры с большим комфортом, чем на сенсорном экране, а это главное преимущество геймпада в целом.

Sony DualShock 4 v2 (CUH-ZCT2E)

Да, сейчас многие пользователи удивились, что геймпад от игровой приставки Xbox One присутствует в данной статье, но на самом деле ничего страшного в этом нет. Дело в том, что с iOS 13 компания Apple добавила нативную поддержку геймпада от данной приставки, так что не нужно будет ничего делать для того, чтобы устройство работало в играх. Достаточно подключить геймпад к смартфону или планшету, после чего зайти в игру и играть с комфортом на достаточно качественном геймпаде, который пользуется спросом по всему миру. Это действительно очень качественное решение, которое позволяет с удовольствием наслаждаться геймплеем в любом жанре.Стоит отметить, что у этого геймпада лучшая реализация корпуса из всего, что есть на современном рынке. Геймер получает крайне качественные стики, что позволяет с удовольствием играть в шутеры или гонки и делать массу нажатий в секунду, плюс вы можете с комфортом нажимать на курки для стрельбы или газа. Добавляем сюда возможность играть действительно долго от одного заряда и получаем один из лучших геймпадов на рынке. Настоятельно рекомендуем попробовать именно этот геймпад, ведь его можно использовать и на компьютере или ноутбуке, и на смартфоне, и на игровой консоли. Это удобно, если у вас несколько устройств для запуска игр.

Gamesir G5

Конечно, подключить к смартфону или планшету можно не только геймпад от приставки Xbox One, но и от приставки PlayStation 4. Это действительно очень крутое решение, так как некоторым пользователям, которые предпочитают японскую приставку, намного приятнее играть именно на этом устройстве ввода. Отличия действительно есть и связаны они с расположением стиков — если у геймпада от Xbox One стики расположены по диагонали, то здесь они расположены на одном уровне. Благодаря этому игроку намного удобнее двигаться в играх и управлять камерой, хотя, конечно, играет роль еще и привычка. Но многие игроки предпочитают этот геймпад именно из-за удобства в играх от третьего лица или в шутерах.Также стоит сказать, что у геймпада DualShock 4 батарея встроенная, так что вам не нужно будет тратить слишком уж много лишних денег на подзарядку. Просто подключите геймпад к розетке, ожидаете какое-то время, после чего можете с комфортом играть и наслаждаться происходящим на экране. Это действительно очень круто и приятно, так как многие геймеры переживают из-за покупки устройства ввода на батарейках — они имеют свойство выходить из строя. В итоге, можно сказать, что это тоже достаточно приемлемое решение для игр, но нужно понимать, что все дело вкуса и удобства. Если вы не до конца понимаете какой геймпад вам больше по душе, то просто сходите в магазин и попробуйте подержать этот и предыдущий варианты в руках — тогда все станет ясно.

SteelSeries Nimbus Wireless Controller

Довольно интересным решением является геймпад Gamesir G5, который обладает весьма необычным дизайном и набором функций. Стоит сказать, что производитель решил объединить дизайн сразу двух предыдущих геймпадов, чтобы получить нечто свое, и результат оказался весьма и весьма стильным. Особенно нам понравилась реализация кнопок, которые предоставляют пользователю и аппаратные элементы управления, и сенсорные. В левой верхней части корпуса расположен аппаратный стик, который отлично подходит под палец и им удобно управлять, в правой верхней части расположена панель с клавишами и сенсорным управлением. Это очень удобно в тех случаях, когда разработчики игры задумали именно сенсорное управление.Также стоит отметить целый ряд дополнительных клавиш, которые можно настроить для выполнения определенных действий в игре. Это тоже достаточно удобно, так как в некоторых мультиплеерных играх пользователь просто обязан длительное время настраивать кнопки, так как ему просто не хватает стандартного ряда. Здесь есть два ряда дополнительных кнопок, плюс помимо стандартных курков и триггера есть два дополнительных лепестка на тыльной стороне корпуса геймпада. Они позволяют выполнять определенные действия в играх, если это необходимо пользователю. Шикарный вариант на все случаи жизни.

Данное устройство является наиболее популярным среди пользователей техники компании Apple, так как это действительно качественный геймпад, который изначально с момента старта продаж был создан для того, чтобы пользователь мог играть на планшете или смартфоне яблочной компании. Более того, именно этот геймпад был на официальном сайте компании все это время, пока другие производители лишь надеялись на поддержку iPhone и iPad. Главным преимуществом продукта является высокое качество сборки — пользователь получает действительно крутой продукт, который отлично справляется с поставленными задачами в играх. Большего требовать от устройства было бы просто странно.Конечно, производитель также позаботился о том, чтобы геймер получал не только качество, но и достаточно удобный корпус. В итоге гаджет оборудован двумя аппаратными стиками на одном уровне, как у геймпада от Sony, плюс есть крестовина для некоторых игр, в которых это действительно удобнее. Работает геймпад от аккумулятора, при этом качество продукта действительно высокое и если вы играете даже несколько часов, то ничего страшного не произойдет — устройство не лишит вас возможности играть в любимый продукт в определенный момент. Среди потенциальных конкурентов это действительно классный гаджет, который мы можем порекомендовать всем и каждому.