Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile

Razer Raiju Mobile

В наши дни достаточно с мощным и производительным смартфоном можно играть полноценные игры, которые изначально были доступны только на компьютере. Играть в эти игры используя тачскрин не совсем уж и удобно, и в этом случае на помощь геймеру приходит геймпад для смартфона. Сегодня мы рассмотрим и изучим самые дорогие и киберспортивные геймпады для смартфона.

Razer Raiju Mobile — это удобный игровой геймпад с беспроводным подключением и широким функционалом, который будет отлично работать в паре с современным смартфоном.Геймпад разработан с применением передовых технологий и способен обеспечить превосходное качество управления в любой игре на мобильном устройстве.

Контроллер Razer Raiju Mobile располагает встроенным интерфейсом Bluetooth, посредством которого производится сопряжение со смартфоном. Конструкция аксессуара включает в себя джойстики, кнопки и курки, которые обеспечивают незамедлительную реакцию в ходе игры.

Razer Raiju Mobile оснащен четырьмя многофункциональными кнопками, которые способны выполнять любые внутриигровые действия, также в устройство оборудовано дополнительными элементами управления, расположенными на его фронтальной сторон.

Razer Raiju Mobile оснащена специальным держателем, позволяющим установить смартфон в наиболее комфортном для вас положении. Аккумуляторная батарея станет гарантом обеспечения автономной работы джойстика на протяжении 23 часов. Геймпад также поддерживает функцию мгновенного переключения между проводным и беспроводным соединением, поэтому вы сможете переходить с одной платформы на другую.

SteelSeries Stratus Duo

Беспроводной геймпад STEELSERIES Stratus Duo обеспечивает комфортную игру и удобное управление. Его можно подключить к собственному мобильному устройству на Android и играть в различные игры без установки дополнительного ПО.Беспроводное устройство, которое можно легко подключить к компьютеру или мобильному гаджету с операционной системой Android - именно так можно охарактеризовать игровой геймпад Stratus Duo от компании SteelSeries. Геймпад поддерживает сразу два типа беспроводного соединения. Первое функционирует в частотном диапазоне 2,4 ГГц и позволяет легко подключить геймпад к устройствам, использующим Windows и поддерживающим гейминговую платформу Steam.

Второй вариант это Bluetooth-подключение, предназначенное для мобильных гаджетов с ОС Android, а также VR-систем Oculus Go и Samsung Gear VR. Кроме прочего, вы можете легко переключаться между двумя типами подключения.

Геймпад оснащен магнитными сенсорами Hall Effect, которые в существенной степени превосходят стандартные механизмы, распространенные в современных моделях. Это обеспечивает плавное нажатие стиков и джойстиков, минимизируя люфт и область слепых зон, что позволяет максимально точно прицелиться в виртуального соперника.

Модель Stratus Duo оборудована энергоемким литий-ионным аккумулятором, который способен непрерывно работать в течение более чем 20 часов.

SteelSeries Stratus Duo - это широкие возможности для внутриигрового управления, которые обязательно конвертируются в высокие игровые результаты.

Microsoft Xbox One Controller

Геймпад Microsoft Xbox One поможет получить максимум удовольствия от игр. Геймпад получил классический дизайн, который понравится большинства пользователям.Контроллер обладает эргономичными формами, благодаря этому отлично ложится в ладони. Элементы управления расположены максимально комфортно, обеспечивается быстрый доступ к ним.

У геймпада Microsoft Xbox One Controller есть все важные компоненты – D-Pad, триггеры и бамперы, стики. В контроллере реализовали виброотдачу, которая увеличивает погружение и позволяет получить максимум эмоций от игрового процесса.

Также есть дополнительные системные кнопки и 3,5‑миллиметровый разъём для подключения гарнитуры. В комплекте есть кабель microUSB для зарядки.

Геймпад MARVO GT-056

С таким контроллером можно вывести игровой опыт на совершенно новый уровень. За счёт встроенного Bluetooth‑модуля контроллер можно подключить к ПК, смартфону или планшету. На Windows 10 он вовсе работает без драйверов и каких‑либо настроек.

Мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный контроллер для смартфонов, планшетов и ПК - Marvo Scorpion GT-56. Данное решение позволяет упростить вашу виртуальную жизнь и наслаждаться любимыми играми.Геймпад MARVO GT-056 совместим с устройствами iOS (версии 4.3 и выше) и Android (версии 3.2 и выше), а также можно подключить к ПК.

Дизайн Marvo Scorpion GT-56 не может не порадовать пользователя. Устройство выполнено из черного пластика, качество сборки отличное, ничего не скрипит и не шатается. Внешне контроллер чем-то напоминает штурвал космического корабля. Другими словами, разработчики постарались сделать так, чтобы пользователям было комфортно и дали возможность максимально погрузиться в ту или иную игру.

Marvo Scorpion GT-56 получило привычное расположение элементов управления, которые мы можем наблюдать на геймпадах. Ход стиков достаточно мягкий и не слишком жесткий, что позволяет полностью прочувствовать все ваши действия в виртуальных играх. Такая форма корпуса, как нам показалось, весьма удачна и удобна для использования, после установки мобильного устройства нет ощущения, что оно каким-то образом выпадет, что говорит о надежном захвате удерживающего механизма.

Подключение к мобильным устройствам идет при помощи беспроводного подключения Bluetooth 3.0. Сопряжение происходит достаточно быстро и нет необходимости вводить пароль. Порадовало то, что контроллер работает и без установки каких-либо утилит, скачал игру, запустил и играй.

Qumo JOY MGame Qi

Данный геймпад позволит вывести геймеров на новый уровень и даст возможность получить существенное преимущество перед другими игроками.Форма устройства напоминает обычный геймпад. По бокам расположены две выдвижные ручки с подпружиненным продольным типом держателя для горизонтального расположения смартфона.

Геймпад поддерживает смартфоны длиной до 170 мм, а благодаря надежной конструкции крепления и мягкому основанию, ваше мобильное устройство будет надежно зафиксировано и защищено от царапин.

Из плюсов к геймпаду можно отнести это встроенный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Этого вполне будет достаточно подзарядить ваш смартфон до 2х раз, в зависимости от емкости аккумулятора.

Разработчики продумали все до мелочей. Если ваш смартфон поддерживает функцию беспроводной зарядки, то вам не придется подключать кабель для зарядки. Достаточно просто включить держатель. Ваш смартфон будет заряжаться автоматически.

Геймпад для смартфонов QUMO JOY MGame Qi отличное решение, позволяющее превратить мобильные игры в весьма увлекательное занятие. Кроме того, QUMO JOY MGame Qi служит как зарядник для аккумулятора вашего смартфона и не позволит прервать игру в самый ответственный момент. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, мощный аккумулятор, функция беспроводной зарядки, поддержка смартфонов до 170 мм и конечно же привлекательная цена.