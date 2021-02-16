Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 2600

Собрать игровой компьютер довольно трудно — море комплектующих, масса переменных, есть множество подводных камней и тонкостей. Мы решили вам в этом вопросе помочь, собрав отменную систему. Вам осталось из своего бюджета лишь купить накопитель на своё усмотрение.

GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G (GV-N166SOC-6GD)

Начинать сборку компьютера хотелось бы с процессора, так как это условное ядро системы, отвечающее за производительность. На текущий момент наиболее интересным процессором на рынке выступает модель AMD Ryzen 5 2600, которая стоит вполне разумных денег и обладает при этом приличной производительностью. Например, данный процессор работает на шести вычислительных ядрах, которые в режиме простоя выдают тактовую частоту 3,4 ГГц, но при повышенной нагрузке можно повысить её до 3,9 ГГц. Также процессор может похвастаться 12 потоками обработки информации, достаточно низким уровнем TDP в 65 Вт и сокетом AM4, к которому легко подобрать материнскую плату.При всех этих преимуществах подобрать систему охлаждения будет очень легко, так как мощную башню ставить совершенно не обязательно — пользователю достаточно использовать недорогой вариант, способный рассеивать около 80-100 Вт тепла. Также нужно понимать, что благодаря чипсету и второму поколению чипа, подобрать материнскую плату для данного процессора будет крайне легко. Соответственно, это идеальный вариант, способный раскрыть возможности любой видеокарты. Да и за OEM-вариант, честно говоря, просят всего 9 тысяч рублей — за эти деньги найти что-то более привлекательное будет очень тяжело.

GIGABYTE B450M S2H (rev. 1.0)

И если мы уж заговорили о видеокарте, то давайте обсудим компонент игровой системы, который геймеры считают самым важным. В нашей сборке используется видеокарта компании GIGABYTE, которая оборудована шестью гигабайтами видеопамяти и благодаря этому отлично справляется со всеми поставленными задачами. Стоит понимать, что цена при этом на данную видеокарту не такая приятная, как в сентябре, например, ведь сейчас наблюдается дикий дефицит видеокарт, а значит и стоимость выросла. Но, с другой стороны, если пользователь хочет играть и ему нужна дискретная видеокарта, то эта модель справляется лучше всего на рынке.Здесь имеется продвинутый графический процессор, который из коробки показывает 1830 МГц, при этом есть функция разгона, которая позволяет заметно повысить частоту ядра. Также имеется скоростная память с частотой 14000 МГц, уровень потребления энергии достаточно низкий, а система охлаждения порадует фанатов тихой работы. Здесь применяется алюминиевый радиатор большой площади, при этом имеется два вентилятора с фирменным строением крыльчатки. На текущий момент при огромных ценах на видеокарты нового поколения, данная модель кажется наиболее оптимальным вариантом для геймера.

HyperX Fury HX426C16FB3K2/16

Мы выбрали для сборки компьютера материнскую плату GIGABYTE B450M S2H, так как она стоит разумных денег, при этом предоставляя пользователю возможность установить ранее выбранный нами процессор. Более того, так как это более новая материнская плата с новым набором логики, в будущем, когда мощности процессора будет мало, вы сможете его легко заменить без необходимости менять материнскую плату в системе. Это хорошая возможность сэкономить немного денег, так как в будущем компьютер вы точно захотите обновить, но тогда вновь платить за материнскую плату будет не нужно. Более того, нужно отметить, что у данной платы имеется всё необходимое для сборки мощной игровой системы.Плата поддерживает современные процессоры AMD, при этом имеется два слота под планки оперативной памяти, которые мы далее заполним. Также имеется удобный BIOS, который позволяет настраивать различные компоненты системы, есть все необходимые для пользователя порты для подключения периферии и достаточно стильный дизайн самой печатной платы. Конечно, здесь нет подсветки, нет модулей для подключения по беспроводной сети, но это и не обязательно на самом деле, так как стоимость материнской платы полностью перекрывает любые недостатки данной модели.

Deepcool GAMMAXX GT

Поддерживать производительность данного игрового компьютера будет оперативная память от компании HyperX, которая обладает всем, что нам необходимо. Комплект памяти состоит из двух планок по 8 ГБ, которых хватит для запуска любых современных видеоигр, при этом частота из коробки у памяти составляет 2666 МГц. Конечно, при желании пользователь сможет разогнать оперативную память до более высоких значений, чтобы получить больше производительности в современных проектах. И, конечно, стоит похвалить производителя за то, что он использует низкопрофильные радиаторы, которые охлаждают чипы памяти при разгоне и при этом не мешают поставить адекватную систему охлаждения.

be quiet! System Power 9 500W

Учитывая, что данный процессор потребляет достаточно мало энергии, соответственно, выделяя минимальное количество тепла, можно спокойно брать доступную модель системы охлаждения. Конечно, мы не рекомендуем брать совсем уж слабые системы за пару сотен рублей, так как намного эффективнее выбрать башню среднего класса — она будет не только эффективно охлаждать процессор, но и предоставит тишину и спокойствие в процессе работы. К примеру, модель Deepcool GAMMAXX GT способна рассеивать 150 Вт тепла. Этого предостаточно, чтобы пользователь не переживал о перегреве своего процессора, при этом проблем с шумом тоже быть не должно.

Zalman N2 Black

Данный игровой компьютер потребляет достаточно мало мощности, так что покупать к нему дорогой и шумный блок питания нет никакой необходимости. На самом деле пользователь может очень легко сэкономить в этом вопросе, приобретя блок питания be quiet! System Power 9 500W. Да, у него нет красивой подсветки, нет модульной системы кабелей, нет ничего такого, что могло бы привлечь внимание покупателя. Все преимущества продукта кроются внутри блока питания — он тихий, у него эффективная система охлаждения, при этом компоненты достаточно качественные, чтобы пользователь получал лишь удовольствие во время прохождения видеоигр.

Завершает список необходимых для системы компонентов — корпус. Нужно понимать, что все элементы, которые пользователь покупате, нужно собирать в одной системе и без качественного корпуса это просто не выйдет. В данной ситуации идеальным решением выступит модель Zalman N2 Black, которая стоит адекватных денег, при этом обладает достаточным пространством для размещения видеокарты и башенного кулера, плюс есть место для укладки кабелей. Естественно, выбирался корпус еще и по возможности организовать эффективное охлаждение — здесь отлично проходит воздух через лицевую панель, так что проблем быть не должно.