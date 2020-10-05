Лучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530S

Hyundai H-HV7-15-UI593

Чем ближе зима, тем больше пользователи думают об отопительной технике — она позволяет добраться до отопительного сезона и не мерзнуть в промежутке между летом и теплом в батареях, плюс не всегда отопительная система даёт необходимое пользователю тепло. Мы решили с этим помочь.

Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500

Начать статью хотелось бы с достаточно популярной модели обогревателя Hyundai H-HV7-15-UI593, которая обладает целым рядом различных преимуществ. Например, конвектор может похвастаться мощностью в 1500 Вт при возможности обогревать 18 квадратных метров помещения. Конечно, здесь стоит уточнить, что площадь обогрева лучше считать в кубических метрах, но производитель просто берёт в учёт среднюю высоту потолков в квартирах, получая в итоге более удобный для пользователя вариант измерения. Это на самом деле достаточно удобно, так как пользователь сможет посчитать квадратуру комнаты гораздо легче, чем если бы ему нужно было заниматься вычислением кубических метров.При этом у конвектора имеется два режима работы, которые позволяют настраивать устройство так, как вам необходимо — если вам нужна высокая мощность, то смело ставьте хоть на максимум, если нужно немного подогреть помещение или оставить устройство работать на ночь, то можно поставить на первый режим, чтобы не тратить много энергии. Добавляем сюда фирменное качество компании и получаем весьма продвинутое решение, которое отлично справляется с обогревом помещения за свои деньги. Да и в дизайн помещения продукт впишется весьма органично, так как черный подходит под все.

Electrolux ECH/AG2-1500 T

Следующей моделью, которая заслуживает внимания, выступает Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 — это тоже конвектор, у которого мощность достигает 1500 Вт, при этом пользователь получает 20 квадратных метров пространства, которое можно обогревать. Стоит отметить, что производитель решил использовать белый вариант корпуса, так что тоже вписать продукт в дизайн вашего помещения будет легко, ведь белый, как и черный, просто идеально подходят для того, чтобы устанавливать устройство в любом помещении при любом дизайне. Правда, стоит отметить один недостаток данного решения — модель оборудована всего одним режимом работы. То есть, у вас не будет возможности как-то переключаться между мощностью.С одной стороны, это не совсем приятно, так как на ночь ставить максимальную мощность не всегда хочется, или же когда вы уходите на работу, но хотите при этом поддерживать температуру в комнате или помещении. С другой, у пользователя нет ненужных переключателей — вы просто включаете устройство в розетку, после чего включаете его режим работы и наслаждаетесь теплом. Не идеальная модель, конечно, но она вполне достойно справляется с поставленными задачами и не требует от пользователя никаких дополнительных знаний. И, что самое приятное, в комплекте идёт специальная подставка, которая позволяет установить устройство на пол, даже на стену цеплять не нужно.

Polaris PCH 2053

Довольно интересным конкурентам для моделей, представленных выше, является конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T, который обладает той же мощностью, но при этом у него весьма привлекательный дизайн. Да, конечно, далеко не всегда пользователи обращают внимание на внешний вид таких продуктов, особенно когда речь идет про недорогие модели, ведь пользователь хочет получить максимальную производительность за свои деньги. Но если вы уж хотите еще и привлекательный внешний вид, то стоит присмотреться и к данному устройству. Дело в том, что производитель решил использовать крепление на стене, так что ставить именно данную модель на пол мы бы не рекомендовали. С другой стороны, в этом нет ничего плохого, особенно если у вас есть дети или животные.При этом мощность у Electrolux ECH/AG2-1500 T та же, что и у конкурентов — 1500 Вт. Этого предостаточно для одной комнаты, так что если есть необходимость нагревать воздух в спальне или детской, то можно брать свободно. Также хотелось бы отметить, что здесь имеется технология защиты — конвектор перестает работать, когда температура поднимается выше определенной отметки, плюс есть защита от влаги. Не сказать, что в этом есть острая необходимость, но все же дополнительная защита нам тоже не помешает. Да и за эти деньги пользователь получает просто шикарное устройство на самом деле.

REDMOND SkyHeat 4530S

Также довольно интересной моделью выступает конвектор Polaris PCH 2053, который обладает самым запоминающимся дизайном на рынке. Производитель решил сделать упор на внешность, хотя обычно о ней думают в последний момент, и это сработало — найти нечто похожее на рынке у вас просто не выйдет. Устройство выглядит очень привлекательно, необычно и современно, при этом у пользователя будет даже возможность выбрать между зеленым и красным вариантами, что тоже крайне приятно. Да и сам корпус имеет слегка нестандартную форму, что тоже играет пользователю на руку. Повторимся — ничего подобного на рынке просто нет, так что настоятельно рекомендуем присмотреться.В плане характеристик это тоже более продвинутое решение, которое создавалось специально для того, чтобы пользователь получал больше эффективности работы. Например, мощность этой модели составляет 2000 Вт, то есть больше, чем у предыдущей модели, при этом гаджет может похвастаться возможностью обогревать до 30 квадратных метров пространства. Этого с головой хватит, чтобы вы могли с удовольствием нагревать воздух в помещении. При этом стоит отметить, что устройство оборудовано термостатом, который позволяет контролировать температуру без использования термометра в помещении. Это важный момент, так как иногда это банально неудобно.

Завершать подборку будет продукция довольно популярной компании, которая выпускает просто шикарную бытовую технику на любой вкус и цвет. Стоит сказать, что это на самом деле важное преимущество, так как пользователь явно приобретает подобные устройства не на год и не на два, а на более длительный срок, так что хочется получить максимально крутое и качественное решение. Именно по этой причине мы и рекомендуем REDMOND SkyHeat 4530S к приобретению, так как в плане надежности и качества сборки у этого продукта проблем никаких нет даже близко. А это на самом деле большое преимущество для потенциального покупателя, который хочет за определённые деньги получить что-то, что будет работать долго.Важно отметить, что данная модель выдает 2000 Вт мощности, так что тепла хватит на двадцать пять квадратных метров квартиры, при этом есть два режима работы. Это позволяет при необходимости включать устройство не на полную мощность, а на половину, чтобы получать меньше по счетам за электричество. Например, на ночь можно включать первый режим, чтобы в помещении было тепло, но не слишком жарко, чтобы пользователь ощущал дискомфорт во время сна. А еще устройство поддерживает управление со смартфона.