Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch

Xiaomi GT-301W
Естественно, в уже традиционной для нас манере подборка начинается с продукта от китайской компании Xiaomi, которая радует нас качественными продуктами за разумные деньги. Конечно, модель Xiaomi GT-301W явно проигрывает потенциальным конкурентам в плане характеристик — здесь меньше мощности, нет тех режимов и прочих бонусов, которые есть у флагманов. С другой стороны, нужно понимать, что и стоимость у этого продукта гораздо ниже — в некоторых магазинах отпариватель стоит лишь немного дороже тысячи рублей. Для многих пользователей это отличная возможность попробовать данный вид продукта, если они еще сомневаются нужен ли им гаджет или нет. К примеру, часто пользователи смотрят в сторону отпаривателя, но не понимают, как им правильно пользоваться, на что обращать своё внимание, да и нужен ли он вообще. Вот эта модель позволит за разумные деньги определить необходимость в таком продукте. Хотя, конечно, при мощности в 1200 Вт и Xiaomi GT-301W будет предостаточно, чтобы пользователь с комфортом наслаждался качественной работой продукта, паром и очисткой одежды или текстиля от различных неприятных моментов. За свои деньги этот продукт действительно предоставляет просто море различных преимуществ и свои деньги отрабатывает на триста процентов.
Scarlett SC-GS135S10
Прямым конкурентом данному устройству выступает модель Scarlett SC-GS135S10, которая тоже отлично справляется с поставленными задачами, хотя стоит разумных денег и предоставляет всё то, что вы и хотите получить от отпаривателя. Например, здесь имеется встроенная емкость для воды, которая потом трансформируется в пар, плюс имеется мощность в 1500 Вт, чего предостаточно для продуктивной работы с гаджетом. Да, для тех, кто разбирается в основных параметрах отпаривателя, стоит еще обратить своё внимание на то, что максимальная подача пара у устройства достигает 60 грамм в минуту — это неплохой показатель для столь компактного устройства, особенно если учитывать, что мощность здесь относительно невысокая. При этом пользователь получает пусть и слегка упрощенный, но все же достаточно современный продукт в полноценном формате — вам не нужна стойка или что-то еще, чтобы с комфортом работать. Достаточно взять устройство, залить воду и начинать отпаривать вещи, мебель или просто ткань — вариантов использования продукта на самом деле очень много. Отдельно хотелось бы похвалить гаджет за удобный хват, который демонстрирует нам, что иногда производители все же думают о своих пользователях, предоставляя им возможность пользоваться бытовой техникой с удовольствием.
Kitfort KT-929
Завершать подборку доступных и компактных моделей будет отпариватель Kitfort KT-929, который обладает всеми нужными нам возможностями при вполне разумной стоимости. Собственно, многие пользователи отказываются от приобретения отпаривателя именно из-за цены, так как пользователь банально переживает нужен ли ему такой продукт, да еще и за такие деньги. Куда проще взять доступную модель, попробовать, поработать с ней год, а потом уже решать брать более дорогое устройство или нет. Именно по этой причине мы настоятельно рекомендуем Kitfort KT-929 — отличный гаджет за три тысячи рублей, который позволит очищать вашу одежду или что-либо еще, гладить и так далее. Да, мы не просто так делаем упор именно на стоимости, так как для многих потенциальных покупателей это действительно важный момент, особенно если речь заходит о длительном использовании. Все же не каждый может себе позволить дорогую флагманскую модель, которая стоит под двадцать тысяч рублей, особенно если такой продукт вы приобретаете впервые и не совсем уверены, что он вам нужен. Именно для этого и выпускаются доступные варианты, которые стоят своих денег на сто процентов. В случае с этой моделью, конечно, цена тоже вполне оправдана — возможности у продукта отличные, а небольшой резервуар позволяет проще обращаться с отпаривателем.
RUNZEL VAG-160 Plantag
Также хотелось бы порекомендовать к приобретению достаточно интересную модель отпаривателя под названием RUNZEL VAG-160 Plantag — производитель решил использовать все основные преимущества класса компактных решений, дабы предоставить пользователю максимум возможностей для работы с одеждой или мебелью. Здесь тоже реализована удобная ручка для того, чтобы пользователь мог удобно держать гаджет и наклонять его так, как ему удобно, при этом снизу расположен небольшой резервуар для того, чтобы набирать туда воду. Это классический формат устройства, который используется многими производителями и весьма успешно. Также продукт может похвастаться стильным дизайном, хотя, конечно, это последнее, на что стоит обращать внимание при выборе идеального гаджета в этом сегменте. С другой стороны, если вы платите деньги, а стоит именно данная модель чуть дороже, чем доступные бюджетные варианты, то хотелось бы сразу и классный дизайн получить. В плане мощности ничего удивительного нет, это вполне себе стандартный представитель класса с неплохими параметрами и достойным набором функций. Шикарный вариант на тот случай, если совсем доступные модели вас не интересуют, но и на флагманскую пока что денег не хватает.
Philips GC552/40 ComfortTouch
Завершать нашу подборку будет достаточно продвинутый вариант отпаривателя, который можно смело отнести к флагманскому сегменту. Конечно, стоит понимать, что этот продукт стоит заметно дороже предыдущих моделей, так что говорить о сравнении цен не стоит. Это совсем разные вещи — доступный вариант и модель флагманского уровня. Другое дело, что за эти деньги пользователь получает не только сам инструмент для отпаривания вещи, но и специальную стойку, на которой этот процесс происходит. Благодаря этому пользователь получает возможность удобно разместить свою одежду, после чего пропарить ее, тем самым избавляясь от мятых областей и прочих неприятных моментов. Да, стоит отметить, что производитель достаточно активно работает над тем, чтобы предоставлять пользователю максимальный комфорт и качество конечного продукта. Например, здесь используется более прочный и дорогой пластик, мощность продукта выше, пара получается в минуту больше. Это все положительно сказывается на том, что пользователь получает в итоге. Но, повторимся, это флагманский продукт, который стоит заметно дороже трех тысяч рублей, как некоторые предыдущие модели. Такой отпариватель стоит покупать в том случае, если вы действительно разбираетесь и понимаете, что вам это нужно.