Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931

Пароочиститель Kitfort КТ-931

Пароочиститель – это устройство, легко очищающее поверхности и ткани при помощи горячего пара. Производители предлагают широкий выбор оборудования, поэтому определиться с покупкой бывает сложно. Наш сегодняшний рейтинг поможет вам подобрать оптимальный вариант пароочистителя.

Kitfort КТ-931 заменит вам сразу несколько устройств: паровую швабру, очиститель, отпариватель и дезинфектор. С его помощью вы сможете обработать самые разные поверхности: кафель и линолеум, стекло, мягкую мебель и домашний текстиль, и всё это без использования бытовой химии.Объём резервуара для воды – 1,5 литра, в среднем этого хватает на 45 минут работы. Для заполнения ёмкости прилагаются воронка и мерный стакан.

Долго ждать не придётся, на нагрев потребуется всего около восьми минут. Процесс сопровождается световой индикацией, когда лампочка погаснет, вы сможете приступить к действию. Кнопка подачи пара расположена на рукоятке, максимальная производительность составляет 37 г/мин.

Безопасность обеспечивает надёжный предохранительный клапан, который встроен в крышку.

Если уровень давления превысит максимально допустимый, он выпустит лишний пар.

В комплекте поставляется набор аксессуаров для разных видов уборки. Вы получите круглые щётки из латуни и нейлона, предназначенные для удаления серьёзных загрязнений с поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям, резиновый скребок для очистки зеркал и другого стекла, узкое струйное сопло для труднодоступных мест. Прилагаются насадки для пола и обработки одежды и мягкой мебели.

Пароочиститель KARCHER SC 2 EasyFix Premium

Паровой очиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium White легко справится с загрязнениями на различных покрытиях, ведь в комплекте с ним поставляются щётки и насадки для полов, окон, зеркал, сантехники, варочных панелей и вытяжек.

Во время очистки с поверхностей удаляется большое количество бактерий, поэтому прибор станет незаменимым помощником для уборки детской комнаты, санузла, ванной и кухни.

Вам не нужно тратиться на моющие средства или использовать агрессивные чистящие порошки, поскольку устройство справляется даже со сложными пятнами.

Простое механическое управление делает работу с Karcher SC 2 EasyFix Premium White лёгкой и комфортной. Вы можете изменить мощность подачи пара всего одним нажатием на переключатель, который находится прямо на рукоятке.

Пароочиститель Bort BDR-2300-R

Пароочиститель Bort BDR-2300-R – поможет быстро и качественно очистить любые поверхности.Большой набор специальных насадок, входящих в комплект, сделают генеральную уборку лёгкой и приятной. Пароочиститель отлично отмоет пол, плитку, почистит ковры, придаст зеркальный блеск стекольным покрытиям, очистит ванну, раковину, газовую плиту и многое другое.

Емкости бачка – 1,5 литра – хватит на 30 минут непрерывной работы, чего вполне достаточно для наведения идеального порядка. Если же работа ещё не окончена – просто долейте воду в бак, когда прибор немного остынет.

Он обеспечивает чистоту во всём доме без использования химии, что особенно актуально, если есть дети или аллергики. Высокая температура пара, свыше 140 градусов, уничтожит болезнетворные микроорганизмы, сохранив здоровую атмосферу в каждой комнате.

С пароочистителем воздух в доме всегда сохраняет свою свежесть: обработка паром обеспечивает оптимальную влажность, а также устраняет неприятные запахи в помещении.

Пароочиститель MIE Juno

Точечное сопло обеспечивает легкую очистку углов и других труднодоступных мест.

Пароочиститель MIE Juno — создана, чтобы справляться с самыми сильными загрязнениями без применения химических моющих средств.Принцип работы пароочистителя основан на высоком давлении водяного пара. При помощи мощной паровой струи можно избавиться от самых стойких загрязнений, провести дезинфекцию квартиры, а также уничтожить грязь в самых труднодоступных местах.

Модель выполнена в классических цветах марки MIE: чёрном и оранжевом. MIE Juno компактный, и благодаря современному дизайну впишется в любой интерьер. Прибор имеет мощные характеристики, несмотря на компактные размеры.

Бойлер прибора сделан из качественного и прочного сплава металла. Объем бойлера пароочистителя — 1,1 л. Такой размер позволяет работать с паром беспрерывно в течение получаса. Длина электрического шнура — 2,8 м, а длина парового шланга — 1,5 м. Эти характеристики позволяют свободно передвигаться с прибором по квартире. Прибор имеет подставку с колёсиками, что облегчает его перемещение по квартире. Данная подставка также является местом хранения аксессуаров. Давление пара — 4 Бар, паровой удар — 5 Бар, а мощность парогенератора —1500 Вт.

Стоит отметить, что производитель учел некоторые особенности пользования прибором и продумал детали. Также пароочиститель оснащен индикаторами: вы поймете, когда пар будет готов к работе или, когда вода в бойлере закончится. Область применения пароочистителя достаточно обширна. Благодаря мощному паровому удару можно справиться со стойкими пятнами ржавчины на сантехнике, а также с легкостью очистить швы между плиткой в ванной комнате. MIE Juno справится с застывшим жиром на кухне.

Чтобы расширить функционал пароочистителя и облегчить процесс уборки еще сильнее в комплектацию MIE Juno входят специальные насадки. Самая большая насадка — это широкая швабра для пола. С ее помощью можно очистить кафельные, линолеумные, паркетные и другие напольные покрытия.

При желании в каркас швабры можно вставить 2 дополнительные щеточки с щетиной. Так швабра превратится в эффективную насадку для чистки ковров. Еще есть прямоугольная насадка для стекла. Ее применяют, когда нужно очистить стекла и зеркальные поверхности. Стоит отметить, что после использования этой щетки, на поверхностях не остается ни грязи, ни разводов.

Для особо загрязненных мест предлагается использовать насадки в виде круглых щеточек с грубой щетиной. Против такого удара не устоит даже жир, застывший несколько лет назад. Насадка-сопло создана для того, чтобы проникать в самые труднодоступные места и при помощи высокого давления уничтожать грязь, ржавчину, накипь и другие сильные загрязнения. Благодаря насадке-сопло можно очистить промежутки между плинтусом и стеной, углы, щели на окнах, пространство между потолком и карнизом.

Пароочиститель Ariete 4146

Этот пароочиститель станет незаменимым прибором в доме, где живут дети, пожилые, аллергики или просто люди, которые хотят поддерживать чистоту.

Наведите в доме чистоту при помощи пароочистителя Ariete 4146. Эта модель позволит вам не только удалить видимые загрязнения, но и продезинфицировать квартиру.Почистить полы, отмыть плитку в ванной и на кухне, заставить блестеть стёкла, освежить шторы и мягкую мебель. Для этого прибора не бывает слишком сложных задач. Благодаря его мощности 1500 Вт и давлению 5 бар, вы легко справитесь даже с застарелыми пятнами. А горячий пар убьёт болезнетворные бактерии.

В комплектацию входит девять насадок. Для напольных покрытий (гладких и ковровых), для кафеля, а также для стёкол.

Несколько насадок-щёток – для мебели. Щелевая насадка и насадка-сопло – для уборки в труднодоступных местах.

Вам не придётся постоянно доливать воду в процессе уборки: объёма резервуара 1,6 л хватит надолго.

Если вода всё же закончится, вы сможете добавить ещё, не выключая прибор. А нагреется пароочиститель всего за восемь минут.