Лучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro Expert

Бытовая техника всегда требует от пользователя особого внимания при выборе, так как вариантов масса, у каждого производителя какие-то свои особенности и тонкости, свои преимущества и недостатки. Разобраться в обилии моделей и их параметров достаточно тяжело, особенно если вы не углублялись в тему, но мы этот вопрос решили за вас. Теперь осталось просто подобрать тот вариант, который вам больше всего подходит по бюджету, и можно спокойно заказывать.

Philips FC9733 PowerPro Expert

Начать статью хотелось бы с достаточно простого и понятного всем пылесоса, который отлично справляется со своими задачами, убирает пыль и мусор со всех поверхностей и при этом стоит вполне разумных денег. Да, нужно понимать, что у этого продукта все технологии нацелены на прочность, качество уборки и прочие мелочи, которые должны улучшать ваш опыт использования. Умных функций или каких-то дисплеев с информацией здесь нет, это более классический гаджет, который создавали для качественной уборки помещения. И если перед вами стоит цель купить именно такое устройство, то стоит присмотреться к Philips FC9733 PowerPro Expert.
Данный пылесос обладает отсеком для сбора пыли в 2 литра, чего предостаточно для уборки даже большой площади. Если же квартира или дом у вас не настолько огромны, то можно спокойно убирать на одном отсеке несколько раз, после чего удобно его очистить от пыли и дальше заниматься уборкой. Это весомое преимущество, так как пылесос с подобным отсеком очень легко чистить, плюс он не забивается и не ухудшается мощность всасывания пыли. Отличный пылесос, который за эти деньги вполне можно назвать лучшим устройством на рынке. Найти что-то более привлекательное выйдет с большим трудом.

Samsung VC20M25

Прямым конкурентом предыдущему пылесосу выступает модель Samsung VC20M25, которая обладает достаточно привлекательным классическим корпусом, относительно низкой стоимостью и приличными характеристиками. Стоит отметить, что здесь очень высокая мощность всасывания в 460 Вт, имеется пылесборник в формате мешка с объёмом 2,5 литра и прочный корпус с хорошими компонентами. То есть, этот пылесос отлично справится со всеми поставленными перед ним задачами, вопрос только в том, готов ли пользователь покупать модель с мешком для пыли. Это, конечно, в какой-то степени прошлый век, так как чистить мешок от пыли довольно неприятное занятие, отнимающее уйму времени.
Например, если колбу можно очистить за тридцать секунд, то на то, чтобы выбить мешок от пыли, может уйти минут десять или даже двадцать. С другой стороны, нужно понимать, что это заявленный объём в 2,5 литра — на деле мешок куда больше и предоставляет возможность чистить его почти в два раза реже, чем колбу. В этом плане имеется небольшое преимущество, плюс нужно понимать, что у Samsung всё очень хорошо на рынке бытовой техники — компания делает надежные гаджеты, которые выполняют свою работу и при этом стоят разумных денег. Именно по этой причине Samsung VC20M25 в нашу подборку и попал.

KARCHER VC 3

Про данного производителя, скорее всего, вы не услышите ничего плохого по той причине, что компания выпускает предельно качественную продукцию. Собственно, технику производителя используют на автомойках, производственных объектах и на прочих объектах, где нужна мощность, надежность и качество. Именно по этой причине KARCHER VC 3 мы считаем отличным решением для дома — пользователь получает качественный продукт за разумные деньги, при этом он сможет пользоваться им десять лет, если не дольше, без проблем, перебоев и поломок. Это действительно важный момент, так как покупая бытовую технику вы не планируете обновлять ее через год как смартфон или планшет, например.
Важно отметить, что производитель использует в данной модели пылесборник в форме колбы — туда накапливается пыль, после чего пользователь может легко устройство почистить от мусора. Недостаток лишь в том, что в данной модели, которую мы считаем лучшей в своем сегменте, объем колбы с мусором всего 0,9 литра — это в два раза меньше, чем у первого пылесоса в статье. С другой стороны, пользователь получает надежность, высокую мощность всасывания и бренд, который давно доказал свой уровень на рынке. Отличная модель, которую не стыдно порекомендовать всем и каждому.

Home Element HE-VC1813

Среди представленных в этой статье моделей сильно выбивается Home Element HE-VC1813 — это вертикальный пылесос, который работает по проводной технологии. Благодаря этому пользователь получает ряд преимуществ, но, естественно, и ряд ограничений. Например, все вышеописанные пылесосы работают от розетки по кабелю, так что у них бесконечный срок уборки — вы можете хоть часами пылесосить квартиру или дом. У данного же пылесоса тоже подключение по кабелю, так что переживать о расходе заряда аккумулятора не придётся. С другой стороны, объём капсулы для сбора мусора здесь заметно меньше, так что помещается заметно меньше пыли. Это важный момент, если у вас большая квартира.
Если же площадь не такая уж огромная, то можно спокойно использовать устройство и не думать о том, что у вас будет ограничение по объёму хранилища. Также стоит понимать, что у Home Element HE-VC1813 меньше тяга — мощность всасывания сильно проигрывает классическим моделям. Это понятно, ведь поставить мощный мотор в данный корпус просто не выйдет, так что и тянет модель слабее. Это не значит, что вы не сможете втянуть достаточно пыли, нет, просто в некоторых ситуациях придется потратить больше времени на уборку. Зато комфорт и удобство перекрывают недостатки с головой, тем более за такие деньги.

LG VK76A02NTL

Завершать нашу подборку лучших пылесосов будет модель LG VK76A02NTL, которая обладает всеми преимущества, необходимыми для пользователей, при этом стоимость продукта достаточно низкая, чтобы вы могли позволить себе это устройство. Главный бонус, конечно, в надежности — пользователь, покупая пылесос, не планирует менять его через год или два, так как устаревания технологий в этом сегменте почти нет, так что надежность играет важнейшую роль. Более того, пользователь получает приличную мощность всасывания, большой отсек для мусора в форме колбы и качественные материалы корпуса. Уже этого достаточно, чтобы пользователь убирал квартиру или дом с комфортом.
Отдельно хотелось бы отметить, что хотя мощность всасывания у данного пылесоса ниже, чем у потенциальных конкурентов, но и потребляемая мощность тоже ниже. Пользователь может с удовольствием убирать квартиру, не получая безумные счета за электричество. Это приятный бонус, который дополняет отличный пылесос. Да и нужно понимать, что некоторые продукты компании LG до сих пор служат пользователям верой и правдой, хотя были выпущены чуть ли не двадцать лет назад. Именно по этой причине модель и попала в эту статью.
Комментарии и отзывы Philips FC9733 PowerPro Expert
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