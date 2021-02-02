Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S

Роботы-пылесосы перестали быть чем-то невероятным и удивительным, так как они все чаще встречаются дома и становятся обыденностью. Но выбрать подходящую модель все еще бывает проблематично, особенно если вы не разбираетесь в теме совершенно. В этом случае стоит просто положиться на нас — мы выбрали пять лучших моделей на рынке.

Okami U80 Pet

Начать хотелось бы с достаточно интересного продукта, который продается на рынке относительно недавно и за это время смог без труда завоевать аудиторию преданных поклонников. Речь о пылесосе Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S, который обладает всеми необходимыми особенностями и параметрами, которые только нужны потенциальному покупателю. Начать хотелось бы, конечно, с контейнера для пыли — при столь компактных размерах устройство обладает объёмом в 0,42 литра, чего предостаточно для уборки даже достаточно большого помещения.Также стоит отметить, что гаджет оборудован достаточно продвинутой батареей, которой хватает на 150 минут активной работы. Это тоже большой плюс, так как нужно понимать, что данная модель с легкостью убирает даже 100 квадратных метров площади. При этом у пылесоса имеется достаточно продвинутое приложение, в котором можно выделять зоны для уборки, после чего отправлять робота для уборки лишь определенной комнаты, а не всей квартиры, например, что тоже удобно в определенных ситуациях. В целом, у продукта просто нет конкурентов при таком наборе преимуществ и достаточно низкой стоимости — гаджет можно найти за 20 тысяч рублей, что вполне приемлемо для сегмента.

Weissgauff Robowash

Достаточно интересным решением также является данный пылесос, который обладает даже большим объёмом встроенного контейнера. Теоретически, это позволяет чистить его от пыли и грязи реже, но на самом деле специалисты говорят, что лучше заниматься этим систематически, так как в этом случае продукт работает лучше, не так забивается пылью и весит меньше, что положительно сказывается на длительности работы. В этом плане Okami U80 Pet действительно очень хорошо, но ждать, пока контейнер забьется до отказа не стоит. Более того, здесь тоже имеется приличная батарея с длительностью работы в 120 минут. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог получать удовольствие от работы гаджета и не думал о двойном запуске уборки.Такое бывает, например, если при покупке продукта пользователь не уделил внимание тому, сколько времени может работать пылесос и какую площадь он может убрать. И если мощности робота-пылесоса не хватает на площадь квартиры, например, то приходится запускать уборку два раза. Но с данной моделью таких проблем не возникнет, так как производитель делает достаточно качественный продукт и понимает, на какие элементы стоит делать ударение. Именно по этой причине Okami U80 Pet пользуется таким спросом, да и программа для смартфона у модели тоже удобная.

iCLEBO O5 WiFi

И если уж мы заговорили о приложениях, то стоит выделить продукт Weissgauff Robowash, который обладает просто лучшим ПО на рынке роботов-пылесосов. Или, как минимум, одним из лучших. Производитель явно приложил массу усилий для того, чтобы устройством было удобно управлять при помощи своего смартфона или пульта, который есть в комплекте. Хотя, конечно, со смартфона получается куда комфортнее и удобнее, особенно если вы примерно понимаете, какие функции есть у подобного продукта. К примеру, пользователь может выставить отложенную уборку — поставить дату и время, после чего пойти на работу, а по приходу обнаружить, что робот убрал всю квартиру и встал обратно на зарядку.Также есть возможность управлять режимами уборки или выбирать зону, которую будет убирать устройство. Допустим, вы готовили есть и на кухне много крошек упало на пол. Но вам не нужно убирать всю квартиру — достаточно в приложении выбрать комнату, которая заранее прописывается и запоминается устройством, после чего гаджет самостоятельно запустит уборку и сделает всё на кухне, после чего отправится на зарядную станцию. В этом плане робот-пылесос действительно удобен, если есть качественный софт для смартфона, и Weissgauff Robowash с этим справляется просто отменно. Да и стоимость у продукта достаточно приемлемая на самом деле.

Roborock S6/T6

Данный пылесос находится на рынке уже достаточное время, чтобы можно было сказать, что он крайне качественно справляется с уборкой и не требует от пользователя каких-либо дополнительных действий при уборке. Здесь в конструкции предусмотрена обычная электрощетка, которая счищает разный мусор с поверхности, есть боковые щетки и фильтры для тонкой очистки в комплекте. При этом имеется возможность проводить как сухую, так и влажную уборку, что достаточно полезно на самом деле, так как иногда просто пропылесосить пол недостаточно — влажная уборка важна для гигиены, а пылесос может проводить её без вашего участия. Более того, пылесос оборудован достаточно приличным контейнером для мусора — 0,6 литра.При этом батарея позволяет работать с гаджетом длительное время, так как заряда батареи хватает на два часа. Этого хватает для уборки большого помещения, а если вы заранее уберете стулья или прочие преграды, которые мешают пылесосу убирать, то он успеет выполнить задачу и за половину отведённого времени. Управление со смартфона через мобильное приложение, естественно, тоже имеется — пользователь может спокойно настраивать сценарии уборки, назначать дни и время, выбирать зоны и так далее. В этом плане ничего невероятного, просто есть всё необходимое.

С другой стороны, есть производители, которые делают упор на длительность автономной работы. Это полезно в том случае, если у вас большая квартира или дом, либо же если в помещении есть множество предметов-преград, которые затрудняют движение робота и требуют дополнительное время на их обход. Для таких ситуаций крайне рекомендуется модель Roborock S6/T6, которая обладает просто безумным по меркам рынка запасом автономной работы — 150 минут. Этого предостаточно, чтобы убрать практически любое жилое помещение, плюс даже большое количество преград не помешает качественной уборке. Более того, есть все те же преимущества, что и у других продуктов-конкурентов.Например, производитель использует достаточно качественное приложение, позволяющие со смартфона управлять всеми функциями продукта. Это на самом деле достаточно важный момент, так как иногда даже у дорогих продуктов приложение оставляет желать лучшего. также стоит отметить, что Roborock S6/T6 обладает функцией как сухой, так и влажной уборки — он отлично справляется с пылью и может проводить влажную уборку, избавляя вас от необходимости мыть полы. Правда, объём контейнера здесь всего 0,16 литра — этого хватает на несколько уборок, но чистить его придется чаще, чем модели, описанные выше.