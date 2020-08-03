Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10

С развитием интернета пользователи стали все чаще задаваться вопросом о выборе качественного роутера, который предоставит возможность сразу с нескольких устройств подключаться к интернету, качать фильмы или сериалы, играть в игры и смотреть контент в онлайне. При этом обилие моделей настолько громадное, что некоторые пользователи просто не понимают, как из этого всего можно что-то выбрать. Мы решили помочь в этом вопросе и подготовили подборку лучших роутеров на рынке, которые вам точно подойдут по всем параметрам. Итак, давайте смотреть и разбираться в том, почему эти модели лучше всех остальных.

TP-LINK TL-WR841N

Начать стоит с одного из самых доступных роутеров, который при этом пользуется невероятной популярностью на рынке. Ведь пользователи обожают качественные гаджеты при разумной цене, а у этой модели проблем с качеством точно нет. Производитель просто понимает, что не каждому пользователю необходима прямо невероятная производительность, скорости и функции, кому-то достаточно воткнуть кабель, подключить все устройства в доме или квартире, после чего наслаждаться происходящим в сети. С этими задачами роутер TP-LINK TL-WR841N справляется просто отлично, особенно если учитывать, что за эти деньги у продукта конкурентов просто нет.
Естественно, стоит понимать, что производитель при создании настолько доступного продукта на определенных элементах сэкономил, что вполне нормально и вполне ожидаемо. Но не стоит думать, что данная модель чем-то уступает более дорогим конкурентам, просто здесь скорость максимальная ниже, чем у флагманских моделей. Но для большинства пользователей доступной скорости этого модема будет предостаточно, ведь в таком случае никаких проблем не возникнет. За эти деньги ничего лучше нет и мы настоятельно рекомендуем присмотреться именно к данному роутеру, ведь у него просто шикарный набор преимуществ при таком ценнике.

Tenda AC7

На следующей позиции у нас идет роутер Tenda AC7, который тоже является достаточно доступным устройством, но уже чуть более дорогим, чем предыдущая модель. Обусловлено это большей скоростью, которая будет доступна потенциальному покупателю. Нельзя сказать, конечно, что стоит выбирать роутер исключительно по максимально доступной скорости, так как не факт, что ваш провайдер способен такую скорость предоставить, плюс не всегда пользователи платят за настолько дорогие тарифы. Так что и смысла вкладывать деньги в дорогущий роутер нет, но у этой модели, к счастью, не такая уж и высокая цена на самом деле.
За эти деньги пользователь получает довольно привлекательный черный корпус роутера, несколько антенн, которые улучшат качество связи, плюс неплохую скорость приема и передачи информации. Более того, что гораздо важнее, роутер работает на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, так что качество передачи информации будет довольно высоким и это отличный бонус на самом деле. За эти деньги довольно трудно получить нечто с аналогичным набором преимуществ, так что настоятельно рекомендуем присмотреться. Все же не часто за такие деньги удается получить устройство, работающее на двух частотах. Обычно это прерогатива более дорогих моделей, что является важным плюсом.

Huawei WIFI AX3 (Dual-core) White

Конечно, когда речь идет о лучших гаджетах, то на ум сразу приходит какой-то продукт от китайской компании Xiaomi, которая на протяжении довольно длительного времени делает просто шикарные устройства. Для многих пользователей это реальная возможность наслаждаться качеством продукта при минимальных затратах, ведь вовсе не всегда есть необходимость вкладывать средства во флагманские модели от именитых компаний. В случае с Huawei WIFI AX3 именно так и получается - производитель показывает просто шикарный роутер, который обладает всем необходимым для повседневного использования за стоимость доступной модели от крупного бренда. Это и привлекло наше внимание, ведь мы обожаем доступные качественные новинки.
Стоит сразу сказать, что данный роутер тоже работает на двух диапазонах частот, то есть, поддерживается и 2,4 ГГц и 5 ГГц, что предоставляет пользователю довольно широкий диапазон возможностей в использовании продукта. Для многих это будет ключевым преимуществом, так как не всегда удается за разумные деньги получить 5 ГГц. Также стоит отметить, что у роутера довольно удобное приложение для смартфона, через которое пользователь получает возможность настраивать различные параметры продукта. Это все очень удобно и вам для настройки устройства не нужно отправляться за компьютер или ноутбук.

TP-LINK Archer AX10

Наиболее качественным решением на текущий момент выступает роутер TP-LINK Archer AX10, который мы, без всякого сомнения, можем назвать лучшим решением на текущий момент абсолютно для всех пользователей. Начнем с того, что этот роутер поддерживает все современные стандарты связи включая 802.11ac и 802.11ax, что предоставляет потенциальному покупателю просто безграничные возможности по скорости. К примеру, производитель заявляет, что роутер способен передавать информацию по Wi-Fi на скорости 1501 Мбит/с. Конечно, речь идёт про идеальные условия, но, в целом, этого предостаточно, чтобы вы даже не думали о проблемах с подключением. Да и будем честными - далеко не каждый провайдер даст даже половину от этой скорости.
При этом производитель позаботился и о разных мелочах, которые тоже важны и приносят просто тонну положительных эмоций. Например, устройством очень легко управлять при помощи смартфона, пользователю не нужно садиться за компьютер и настраивать какие-то компоненты системы, это все можно делать с гаджета. Кроме того, роутер выглядит достаточно привлекательно и он очень легко впишется в любой интерьер квартиры, что тоже крайне важно, если вы не планируете прятать устройство где-то в шкаф или около того. Отличный продукт, который на текущий момент является просто лучшим на рынке.

Asus RT-AC51

Завершать нашу подборку лучших роутеров будет модель Asus RT-AC51, которая выглядит довольно привлекательно и сразу бросается в глаза. Конечно, стоит сказать, что выбирать роутер стоит изначально по характеристикам, а уже потом по внешнему виду, но он все же тоже играет важную роль. Да и в плане характеристик у этого роутера все отлично, так как пользователь получает возможность работать на двух частотах, а именно 2,4 ГГц и 5 ГГц, чего предостаточно в большинстве ситуаций для того, чтобы вы не думали о проблемах с подключением или каких-либо иных недоразумениях.
При этом устройство тоже поддерживает современные протоколы подключения, так что проблем со скоростью не возникнет. По данным производителя, данная модель предоставляет возможность работать по Wi-Fi на скорости до 733 Мбит/с, чего хватит для моментального просмотра контента в онлайне или для загрузки чего-либо из сети. Более того, производитель довольно хорошо себя зарекомендовал на рынке, так что в плане качества тоже проблем не должно быть, это крайне известный бренд. Отличный роутер для всех и каждого, который мы можем порекомендовать смело.
Комментарии и отзывы TP-LINK Archer AX10
Обзоры:
Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсоромОбзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором
Лучший геймпад для ПК. Valve Steam ControllerЛучший геймпад для ПК. Valve Steam Controller
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Новости:
Mindshunter представила игровую мышь Zephyr со встроенным охлаждающим вентилятором

Компания Mindshunter представила игровую мышь Zephyr. Игровая мышь оснащается охлаждающим вентилятором, к...
Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine готовится к релизу

Буквально недавно мы говорили о том, что компания Xiaomi выпускает свою технику буквально во всех направл...
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 стали дешевле

В последнее время многие пользователи стали активно покупать беспроводные наушники, которые, к сожалению,...
Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10
Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизаторОбзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор
Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Робот пылесос ECOVACS Deebot OZMO T8 AIV...
Робот пылесос ECOVACS Deebot OZMO T8 AIVКомпания Ecovacs представила робот-пылесос Deebot T8 AIVI, который пылесосит и моет одновременно.Он имеет...
Gigabyte анонсировала системы HPC с начи...
Gigabyte анонсировала системы HPC с начиGigabyte анонсировала четыре линейки графических серверов, это G492-ZD0, G492-ID0, G262-ZR0 и G262-IR0. Н...
Подбираем чехол для Redmi K20 Pro...
Подбираем чехол для Redmi K20 ProДовольно часто производители смартфонов проводят эксперименты над тыльной панелью своих новинок, так как ...
Zadak выпустила водянку Spark AIO 240...
Zadak выпустила водянку Spark AIO 240Zadak выпустила новое водяное охлаждение для процессора. Водяное охлаждение Spark AIO 240 оснащено двумя ...
Смартфон Samsung Galaxy S20 получил важн...
Смартфон Samsung Galaxy S20 получил важнКомпания Samsung выпустила обновление для топовых смартфонов Galaxy S20, которое, помимо различных нововв...
Riot Games пожертвуют миллионы на поддер...
Riot Games пожертвуют миллионы на поддерКомпания Riot Games, основатели игры League of Legends, решили поддержать афроамериканское сообщество и б...
Нужен ли чехол для Samsung Galaxy S20...
Нужен ли чехол для Samsung Galaxy S20Далеко не всегда пользователи, приобретающие флагманский смартфон, берут к нему еще и чехол, ссылаясь на ...
Объектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS...
Объектив Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OSКомпания Sigma пополнила ассортимент телеобъективов моделью 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary, котор...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получ...
Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получКомпании Eve пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Spectrum QHD 240Hz и Spectrum 4K 144Hz, кот...
MSI выпустила корпус для рабочих станций...
MSI выпустила корпус для рабочих станцийКорпус MSI Creator 400M спроектирован с учетом требований рабочих станций и является первым решением в от...
Новый смартфон Honor получит 8 ГБ ОЗУ...
Новый смартфон Honor получит 8 ГБ ОЗУВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о двух еще не представленных смартфонах H...
Компания Intel выпустила новый процессор...
Компания Intel выпустила новый процессорКомпания синих (Intel) выпустила новый 10 ядерный процессор Core i9-10850K поддерживаемый сокет LGA 1200,...
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor