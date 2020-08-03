Лучший роутер для дома. TP-LINK Archer AX10

TP-LINK TL-WR841N

С развитием интернета пользователи стали все чаще задаваться вопросом о выборе качественного роутера, который предоставит возможность сразу с нескольких устройств подключаться к интернету, качать фильмы или сериалы, играть в игры и смотреть контент в онлайне. При этом обилие моделей настолько громадное, что некоторые пользователи просто не понимают, как из этого всего можно что-то выбрать. Мы решили помочь в этом вопросе и подготовили подборку лучших роутеров на рынке, которые вам точно подойдут по всем параметрам. Итак, давайте смотреть и разбираться в том, почему эти модели лучше всех остальных.

Tenda AC7

Начать стоит с одного из самых доступных роутеров, который при этом пользуется невероятной популярностью на рынке. Ведь пользователи обожают качественные гаджеты при разумной цене, а у этой модели проблем с качеством точно нет. Производитель просто понимает, что не каждому пользователю необходима прямо невероятная производительность, скорости и функции, кому-то достаточно воткнуть кабель, подключить все устройства в доме или квартире, после чего наслаждаться происходящим в сети. С этими задачами роутер TP-LINK TL-WR841N справляется просто отлично, особенно если учитывать, что за эти деньги у продукта конкурентов просто нет.Естественно, стоит понимать, что производитель при создании настолько доступного продукта на определенных элементах сэкономил, что вполне нормально и вполне ожидаемо. Но не стоит думать, что данная модель чем-то уступает более дорогим конкурентам, просто здесь скорость максимальная ниже, чем у флагманских моделей. Но для большинства пользователей доступной скорости этого модема будет предостаточно, ведь в таком случае никаких проблем не возникнет. За эти деньги ничего лучше нет и мы настоятельно рекомендуем присмотреться именно к данному роутеру, ведь у него просто шикарный набор преимуществ при таком ценнике.

Huawei WIFI AX3 (Dual-core) White

На следующей позиции у нас идет роутер Tenda AC7, который тоже является достаточно доступным устройством, но уже чуть более дорогим, чем предыдущая модель. Обусловлено это большей скоростью, которая будет доступна потенциальному покупателю. Нельзя сказать, конечно, что стоит выбирать роутер исключительно по максимально доступной скорости, так как не факт, что ваш провайдер способен такую скорость предоставить, плюс не всегда пользователи платят за настолько дорогие тарифы. Так что и смысла вкладывать деньги в дорогущий роутер нет, но у этой модели, к счастью, не такая уж и высокая цена на самом деле.За эти деньги пользователь получает довольно привлекательный черный корпус роутера, несколько антенн, которые улучшат качество связи, плюс неплохую скорость приема и передачи информации. Более того, что гораздо важнее, роутер работает на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, так что качество передачи информации будет довольно высоким и это отличный бонус на самом деле. За эти деньги довольно трудно получить нечто с аналогичным набором преимуществ, так что настоятельно рекомендуем присмотреться. Все же не часто за такие деньги удается получить устройство, работающее на двух частотах. Обычно это прерогатива более дорогих моделей, что является важным плюсом.

TP-LINK Archer AX10

Конечно, когда речь идет о лучших гаджетах, то на ум сразу приходит какой-то продукт от китайской компании Xiaomi, которая на протяжении довольно длительного времени делает просто шикарные устройства. Для многих пользователей это реальная возможность наслаждаться качеством продукта при минимальных затратах, ведь вовсе не всегда есть необходимость вкладывать средства во флагманские модели от именитых компаний. В случае с Huawei WIFI AX3 именно так и получается - производитель показывает просто шикарный роутер, который обладает всем необходимым для повседневного использования за стоимость доступной модели от крупного бренда. Это и привлекло наше внимание, ведь мы обожаем доступные качественные новинки.Стоит сразу сказать, что данный роутер тоже работает на двух диапазонах частот, то есть, поддерживается и 2,4 ГГц и 5 ГГц, что предоставляет пользователю довольно широкий диапазон возможностей в использовании продукта. Для многих это будет ключевым преимуществом, так как не всегда удается за разумные деньги получить 5 ГГц. Также стоит отметить, что у роутера довольно удобное приложение для смартфона, через которое пользователь получает возможность настраивать различные параметры продукта. Это все очень удобно и вам для настройки устройства не нужно отправляться за компьютер или ноутбук.

Asus RT-AC51

Наиболее качественным решением на текущий момент выступает роутер TP-LINK Archer AX10, который мы, без всякого сомнения, можем назвать лучшим решением на текущий момент абсолютно для всех пользователей. Начнем с того, что этот роутер поддерживает все современные стандарты связи включая 802.11ac и 802.11ax, что предоставляет потенциальному покупателю просто безграничные возможности по скорости. К примеру, производитель заявляет, что роутер способен передавать информацию по Wi-Fi на скорости 1501 Мбит/с. Конечно, речь идёт про идеальные условия, но, в целом, этого предостаточно, чтобы вы даже не думали о проблемах с подключением. Да и будем честными - далеко не каждый провайдер даст даже половину от этой скорости.При этом производитель позаботился и о разных мелочах, которые тоже важны и приносят просто тонну положительных эмоций. Например, устройством очень легко управлять при помощи смартфона, пользователю не нужно садиться за компьютер и настраивать какие-то компоненты системы, это все можно делать с гаджета. Кроме того, роутер выглядит достаточно привлекательно и он очень легко впишется в любой интерьер квартиры, что тоже крайне важно, если вы не планируете прятать устройство где-то в шкаф или около того. Отличный продукт, который на текущий момент является просто лучшим на рынке.

Завершать нашу подборку лучших роутеров будет модель Asus RT-AC51, которая выглядит довольно привлекательно и сразу бросается в глаза. Конечно, стоит сказать, что выбирать роутер стоит изначально по характеристикам, а уже потом по внешнему виду, но он все же тоже играет важную роль. Да и в плане характеристик у этого роутера все отлично, так как пользователь получает возможность работать на двух частотах, а именно 2,4 ГГц и 5 ГГц, чего предостаточно в большинстве ситуаций для того, чтобы вы не думали о проблемах с подключением или каких-либо иных недоразумениях.При этом устройство тоже поддерживает современные протоколы подключения, так что проблем со скоростью не возникнет. По данным производителя, данная модель предоставляет возможность работать по Wi-Fi на скорости до 733 Мбит/с, чего хватит для моментального просмотра контента в онлайне или для загрузки чего-либо из сети. Более того, производитель довольно хорошо себя зарекомендовал на рынке, так что в плане качества тоже проблем не должно быть, это крайне известный бренд. Отличный роутер для всех и каждого, который мы можем порекомендовать смело.