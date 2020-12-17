Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4

Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4

Создание коммуникации в офисе, пусть даже небольшом, — очень сложная задача, требующая от пользователей широких познаний и понимания того, как работает беспроводная связь, что для этого необходимо, а что — избыточно. Мы решили упростить вам задачу, представив пять наиболее оптимальных вариантов на любой случай. Конечно, стоит уточнить, что это устройства для небольшого офиса, а не для промышленных масштабов. Итак, давайте смотреть на возможные варианты.

TP-LINK Archer A5

Вполне ожидаемо, что когда речь заходит о доступной и качественной электронике, то мы сразу делаем акцент на продукции данного китайского бренда. Производитель взял за основу весьма простую стратегию — делать массу всего, при этом не уступать конкурентам в плане надежности, а цену делать ниже. Именно этими преимуществами обладает роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4, который привлекает внимание не только своим дизайном, но и всем необходимым для работы в небольшом офисе. Начнем с того, что роутер умеет работать в стандарте Wi-Fi: 802.11 b, a, g, n, ac, так что скорость будет достаточно высокой по современным меркам.При этом производитель сделал упор на гибкость работы продукта — устройство работает в диапазоне 2.4 и 5 ГГц, так что пользователь может получить более высокую стабильность работы, к примеру. Это весомое преимущество в том случае, если вы используете роутер в среде, где пользователям действительно нужно стабильное и постоянное соединение с интернетом. Также продукт может похвастаться четырьмя антеннами, обеспечивающими надежность беспроводного соединения, и два LAN-порта для проводного подключения. Для небольшого офиса этого оборудования будет более чем предостаточно.

Tenda AC6

Конечно, компания TP-LINK находится на рынке очень много лет, у нее уже давно есть все необходимые для пользователя наработки и устройства, да и опыт позволяет делать массу крутых вещей. Например, нам в данном ключе очень понравился роутер TP-LINK, который обладает очень удобным программным обеспечением для настройки гаджета. Пользователь может работать с приватностью, настраивать различные параметры сети, без труда управлять роутером даже вдали от самого устройства. При этом в техническом плане, конечно, продукт потенциальным конкурентам не уступает совершенно, что не может не радовать. Это, естественно, большой плюс для потенциального покупателя.Данный роутер тоже поддерживает все современные стандарты Wi-Fi — 802.11 b, a, g, n, ac. Благодаря этому пользователь может с полным комфортом работать с предельно-доступной скоростью. Естественно, поддерживается оба диапазона (2.4 и 5 ГГц), имеется четыре антенны и столько же портом LAN для подключения компьютеров посредством провода. Вместе с продвинутым программным обеспечением это действительно лучшее из того, что можно найти на рынке и посоветовать к приобретению. Особенно устройство подойдет тем, кто планирует подключать несколько ПК проводом, а не только по беспроводной сети.

ASUS RT-AC57U

Довольно интересным конкурентом для доступных устройств из статьи выступает модель Tenda AC6, которая тоже стоит разумных денег и может предоставить пользователю достаточно возможностей для создания сети в небольшом офисе. Конечно, стоит понимать, что это относительно доступные решения, так что получить подключение для сотни сотрудников все же не выйдет. А вот для небольшой команды — вполне. Роутер работает по всем современным стандартам, плюс поддерживает два варианта частотного диапазона, чтобы обеспечить максимальную надежность и гибкость. Этого уже предостаточно, чтобы в офисе все могли работать с интернетом и не переживать о потере соединения.Естественно, проводное соединение тоже имеется — пользователь может использовать три порта LAN для подключения компьютеров посредством кабеля. Это даже более стабильный вариант на самом деле, но стоит учитывать, что иногда бросить кабель довольно проблематично. С другой стороны, здесь имеется сразу четыре антенны, так что сигнал беспроводной сети тоже должен быть достаточно мощным. Достойное решение за адекватные деньги, которое позволяет организовать рабочее пространство для нескольких сотрудников. И, что самое приятное, негативных отзывов о продукте практически нет, что тоже достаточно важно.

Keenetic Giga (KN-1010)

Наиболее именитым устройством на рынке выступает роутер ASUS RT-AC57U, который уже на протяжении достаточно длительного периода пользуется повышенным спросом у пользователей. Причина, конечно, довольно ясна — пользователи знают бренд, уверены в его надежности и отдают предпочтение продукту даже в том случае, если прямые конкуренты от китайских компаний стоят вдвое дешевле. С другой стороны, качество в этом плане действительно важно — если вы собираете систему для работы в офисе, то обновлять ее через год или полгода вы точно не станете. Именно по этой причине надежность играет важную роль.Конечно, в техническом плане устройство тоже достаточно качественно выполнено и с поставленной задачей справляется на пять с плюсом. Роутер поддерживает все современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi ( 802.11 b, a, g, n, ac), работает в двух диапазонах частот (2.4 / 5 ГГц), оборудован четырьмя антеннами и четырьмя портами LAN для проводного подключения компьютеров. Фактически, это идеальный набор всех основных преимуществ, которые вообще реализованы в этом сегменте цены. Другое дело, что китайские конкуренты в плане качества тоже особо не проигрывают.

Основным преимуществом модели Keenetic Giga можно назвать возможность подключения 4G-модема — пользователь получает достаточно классный универсальный гаджет для организации работы в любом офисе, даже в том случае, если стандартные коммуникации реализовать пока что не удалось. Естественно, подобного рода преимущества работают лишь в локациях, где сотовая сеть действительно хорошо работает и нет проблем с различными преградами на пути. В офисах с толстыми бетонными стенами, например, подобный бонус будет скорее запасным вариантом, чем основным. Но, к счастью, с основными преимуществами и Keenetic Giga тоже проблем нет, так как производитель знает своё дело.Работает устройство в абсолютно всех доступных на текущий момент стандартах беспроводной сети Wi-Fi, так что проблем с подключением или скоростью точно не возникнет. При этом имеется поддержка сразу двух частотных диапазонов и возможность работать в них одновременно. То есть, роутер поддерживает все те же технологии, что и остальные устройства из статьи, только у него имеется дополнительный бонус в форме 4G-роутера. Весьма приятное дополнение, особенно при наличии 4 портов для подключения кабеля, но стоимость в восемь с копейками тысяч кажется весьма весомой для данного сегмента.