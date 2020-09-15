Лучший руль для игр. Logitech G G29 Driving Force

Defender Forsage Drift GT

Довольно часто игроки, которые любят гоночные симуляторы, хотят приобрести себе руль, дабы ездить с полным погружением и наслаждением. Мы решили разобраться в этой теме, чтобы рассказать вам о пяти лучших решениях за свои деньги. Они позволят гонять в виртуальном мире и ощущать себя настоящим гонщиком.

HORI Racing Wheel Apex

Наиболее доступным устройством в нашей статье будет руль Defender Forsage Drift GT, который выглядит достаточно привлекательно и стильно, но, конечно, обладает не таким широким спектром возможностей, как более дорогие модели. Главное преимущество данного продукта в том, что пользователь получает достаточно качественное и удобное для гоночных симуляторов решение, позволяющие с комфортом ездить и получать море положительных эмоций. Конечно, если пользователь большой фанат гонок и он хочет впервые попробовать ездить не на клавиатуре или геймпаде, то это — идеальная возможность за минимальную сумму денег. Брать более доступные варианты мы бы не советовали, так как они менее надежные.Работает данное устройство как с PlayStation 2 и 3, так и с ПК. Да, поиграть на текущем поколении японской консоли не выйдет, но если вы хотите приобрести гаджет исключительно для компьютера, то самое время присмотреться к этой модели. Отдельно стоит сказать, что устройство оборудовано не только рулем, но и коробкой передач, а также педалями газа и тормоза. Правда, такое решение исключает возможность пользоваться полноценной механической коробкой передач, но это не такая уж проблема на самом деле, так как не все здесь хардкорные геймеры, умеющие это делать на большой скорости в играх. Для новичков и этого будет достаточно.

Trust GXT 288 Racing Wheel

Компания HORI довольно известна на рынке компьютерной периферии — она выпускает геймерские геймпады, рули и прочие компоненты для заядлых фанатов симуляторов. И среди всех этих устройств стоит выделить руль HORI Racing Wheel Apex, который выглядит очень привлекательно, при этом отлично справляется с управлением в гонках и обладает не только контроллером для управления автомобилем, но и дополнительными аппаратными компонентами для того, чтобы вы могли управлять игрой в меню без помощи мышки, например. Это весьма важный момент, так как есть на рынке рули, которые выполнены без каких-либо кнопок, что существенно усложняет процесс управления компьютером.Также стоит отметить, что хотя на корпусе HORI Racing Wheel Apex расположены кнопки с обозначением контроллеров от игровой приставки PlayStation, на самом деле устройство работает ещё и на ПК. То есть, если вы хотите поиграть с комфортом в разные игры, а у вас и приставка, и компьютер, то стоит обязательно присмотреться к этому продукту. За вполне разумные по меркам этого сегмента деньги пользователь получает качественный руль и может с полным комфортом постигать новое для себя управление в видеоиграх. Для фанатов гоночных симуляторов это просто идеальное приобретение, особенно для владельцев сразу двух платформ.

Logitech G G29 Driving Force

Конечно, когда речь идет о доступной периферии для игр, то обязательно стоит упомянуть продукт компании Trust, ведь именно этот производитель на протяжении весьма длительного времени радует пользователей достаточно качественными решениями за цену, которая в разы ниже потенциальных конкурентов. И для многих пользователей это действительно преимущество, так как не каждый может позволить себе флагманское устройство, которое при этом стоит как половина игрового компьютера. В случае с Trust GXT 288 Racing Wheel все гораздо доступнее, хотя у этого руля есть всё, о чем только можно мечтать. Производитель сделал ставку на качество и на аутентичность — размеры руля примерно соизмеримы с размерами руля от обычного автомобиля.Кроме того, что немаловажно, производитель отказался от стандартных клавиш газа на руле — вместо этого у пользователя есть достаточно продвинутые педали, отвечающие за газ и тормоз. Даже имеется рычаг для смены передачи, но вот педали сцепления здесь нет, так что пользователь сможет пользоваться только автоматической коробкой передач. Это весьма разумное решение для той аудитории, которая только начинает пользоваться таким устройством или просто не привыкло к механической коробке. За свои деньги это идеальный инструмент для того, чтобы ездить и наслаждаться процессом.

Thrustmaster T300 RS GT Edition

Если же пользователь уже понимает, что такое руль для компьютера, и хочет получить самое продвинутое на рынке устройство для того, чтобы ездить и погружаться в виртуальный мир на сто процентов, то обязательно присмотритесь к модели Logitech G G29 Driving Force. Это настоящая мечта геймера — пользователь получает руль, который от реального гоночного отличается лишь дополнительными кнопками и различными особенностями, плюс в комплекте идёт отдельный модуль с педалями — их там три. Есть педаль газа, тормоза и сцепления, так что переключать скорости будет куда приятнее. Именно на таких рулях соревнуются киберспортсмены, так как устройство предоставляет все необходимые возможности и уровень погружения.Важнейшую роль в этом плане играет качество сборки — пользователь получает возможность наслаждаться поездками на протяжении длительного времени, при этом у него не возникнет неприятных ощущений из-за низкого качества сборки или дешевых материалов. Нет, это именно премиальное решение, которое создавалась для гурманов, ценящих поездки на большой скорости или просто предельную степень реализма. Все же не каждый покупает руль с педалями для того, чтобы ездить в гонках, кто-то на компьютере учится водить на автомобиле, парковаться и так далее.

Да, стоит сказать, что на рынке есть и более дорогие варианты устройств, которые обладают тем же качеством и возможностями. Дело в том, что некоторые производители выпускают действительно классную периферию именно для симуляторов, они делают это на протяжении долгих лет и уже набрались опыта, чтобы предоставлять максимальную степень комфорта. Например, модель Thrustmaster T300 RS GT Edition пользуется высокой популярностью у геймеров и киберспортсменов, так как это предельно качественный продукт, который даёт возможность попробовать себя настоящим гонщиком. Уже этого достаточно, чтобы оправдать высокую стоимость продукта.Мы понимаем, что такое устройство не будет покупать пользователь, который только вот заинтересовался темой рулей и выбирает себе первое устройство. В таких ситуациях обычно берут что-то более доступное, чтобы попробовать и решить, а нужно ли оно вообще. Однако если вы хотите с первого раза получить высочайшее качество или вы уже ездили на таком руле, а теперь хотите получить себе максимально крутой гаджет, то стоит смотреть именно в сторону Thrustmaster T300 RS GT Edition. Это лучшее из того, что есть на рынке на текущий момент.