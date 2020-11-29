Лучший строительный фен. Bort BHG-2000F

Строительные фены – многоцелевые инструменты, которые находят применение и в быту, и на производстве, и в сфере услуг. Сегодня производители радуют покупателей различными модификациями, функциями и регулировками, чтобы работа была комфортной и эффективной. Чтобы правильно определить, какой технический фен выбрать, наша редакция подготовила рейтинг популярных моделей, одобренных пользователями сервиса Яндекс.Маркета.

Строительный фен Bort BHG-2000F 2000 Вт

Технический фен BORT BHG-2000F используется при проведении ремонтно-строительных, отделочных, реставрационно-восстановительных работ, а также в домашних условиях для решения целого круга проблем.
Его мощность 2000 Вт позволяет отлично справляться с различными видами работ. Он эффективен при удалении старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, прочистке, пайке, соединении водопроводных труб, просушивании различных поверхностей, корректировке деформировавшихся изделий, выполненных из различных материалов.

Технический фен BORT BHG-2000F представляет собой высокопроизводительный инструмент, выполненный из прочных, не подверженных коррозии материалов. Функционирует в трех вариантах подачи воздуха и в температурных режимах при 60 градусах, ее изменении от 60 до 350 и от 60 до 600 градусов.

Удобен в использовании. Эргономичная рукоять с мягкими вставками обеспечивает длительную работу без утомляемости оператора. Если прибор включен, но долго не используется, то предусмотрено его автоматическое отключение.

Строительный фен BOSCH UniversalHeat 600 1800 Вт

Технический фен Bosch UniversalHeat 600 обладает мощностью 1800 Вт. Это оборудование генерирует воздушный поток от 200 до 600 литров в минуту. Феном поддерживаются три скорости для установки оптимальных значений. Температура подаваемого воздуха – от 50 до 600 °C.
Эта модель отличается минимальной массой – 0.53 кг. Нельзя не отметить наличие удобной рукоятки с мягкой и нескользящей накладкой. Можно выполнять продолжительные работы, не испытывая при этом дискомфорта.

Фен Bosch UniversalHeat 600 генерирует уровень шума до 70 дБ. При создании данного устройства использовались высококачественные компоненты. Фен порадует исключительной надежностью, он не выходит из строя при активной эксплуатации.

Вариантов применения данного оборудования масса. Его использование зависит от потребностей владельца устройства. Можно нагревать поверхности, удалять лакокрасочные покрытия, корректировать форму полимерных изделий, высушивать материалы и т. д.

Строительный фен DeWALT D26411 1800 Вт

Технический фен DeWalt D26411 отличается высокой универсальностью применения и позволяет осуществлять плавку ПВХ и пластика разных видов, отшелушивание краски и других покрытий, сушку строительных составов.
Используя такой инструмент с питанием от сети 220 В, вы можете выполнять нагрев металлических деталей, вызывая их тепловое расширения и облегчая монтаж на положенное место.

Фен с двумя скоростями воздушного потока имеет производительность на уровне 250-450 л/мин.

Технический фен DeWalt D26411 мощностью 1800 Вт поддерживает плавную регулировку температуры воздушного потока, обеспечивая его нагрев в диапазоне от 50°C до 600°C. Инструмент комплектуется насадкой типа "рыбий хвост" и конической насадкой. Длина его сетевого кабеля составляет 2 метра.

Строительный фен Hitachi RH600T Case 2000 Вт

Строительный фен Hitachi RH600T подойдет для бытового использования. Он прекрасно справляется с удалением старой краски, нагревом и высушиванием поверхностей, разъединением склеенных пластиковых деталей, сваркой термопластовых труб и другими бытовыми задачами.
Hitachi RH600T работает в двух режимах подачи воздуха 250 или 500 литров в минуту, а также изменения температуры 450 или 600 градусов.

Термофен имеет эргономичный корпус и закрытую рукоятку с прорезиненными частями, что не дает прибору выскользнуть во время использования. Предусмотрен петлеобразный крючок, с помощью которого можно размещать прибор в удобном положении. Небольшой вес и длинный сетевой шнур делают работу с этим термофеном комфортной и не требующей лишних усилий. Для безопасности электродвигателя предусмотрена защита от перегрева.

В комплект кроме самого строительного фена включены дополнительные насадки, документация и пластиковый кейс для хранения или перемещения.

Строительный фен PATRIOT HG 215

С помощью технического фена Patriot HG 215 можно выполнять огромное количество видов работ. Перечислим только несколько вариантов его применения: удаление старого лакокрасочного покрытия, усадка изоляции кабелей, формовка полимерных изделий, нагревание материалов и др.
С феном техническим Patriot HG 215 поставляются пять насадок. Они применяются для изменения выдаваемого потока воздуха, его концентрирования и т. д. С использованием дополнительных насадок расширяется функциональность оборудования.

Преимуществом станет высокая мощность технического фена – 2000 Вт. От этого параметра напрямую зависят остальные характеристики данного оборудования. Выдаваемый поток воздуха феном – от 300 до 500 литров в минуту. Его температура выставляется вручную в диапазоне 60-600 °C. Регулировка этого параметра плавная.

Данный фен поддерживает стационарное размещение. За счет этого можно освободить руки при работе с ним. На сетевой кабель оборудования наносится прорезиненное покрытие. Применяемый шнур выдерживает низкие температуры и многочисленные перегибы.

Комментарии и отзывы Bort BHG-2000F
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