Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"

В последнее время многие пользователи активно обращают внимание на то, что телевизоры стали дороже, но при этом далеко не всегда характеристики у этих телевизоров стали лучше. Особенно это касается ситуаций, когда речь идет о достаточно классных и дорогих моделях для игровых задач. В этих ситуациях пользователь обычно хочет получить заметный прирост характеристик, но на деле стоит смотреть на качество изображения. Чтобы вас не пугать, мы выбрали лучшие решения на рынке сами.

Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)

Начать свою статью хотелось бы с продукта компании Xiaomi, которая в последнее время достаточно активно выпускает телевизоры всех форматов и размеров. Стоит сказать, что производитель стал активнее использовать качественные матрицы, так что продукция не вызывает нареканий и лишь немного уступает потенциальным конкурентам в плане качества изображения. Именно по этой причине мы выбрали этот телевизор в качестве идеального базового варианта — модель стоит адекватных денег, при этом дает возможность получить качественное изображение и все те функции, которые так нужны пользователю во время игры на приставки. Ничего более требовать от устройства не стоит.
Диагональ дисплея телевизора, несмотря на название, составляет 42,5 дюйма. При этом разрежение достигает 3840 на 2160 точек, так что 4К в полноценном формате пользователю обеспечено. Картинка достаточно плотная, четкая, яркая, углы обзора хорошие и играть в игры вы точно будете с полным комфортом. Также стоит сказать, что это достаточно доступная модель, которая дает возможность за разумные деньги купить телевизор специально для консоли, даже если фильмы или сериалы вы смотреть не планируете. Это большой плюс, ведь иногда пользователям хочется купить устройство именно для игр, да еще и за небольшие деньги.

LG 43UK6200 43" (2018)

Следом за этой моделью идет не менее привлекательный телевизор LG 43UK6200, который тоже обладает довольно приличным набором преимуществ и особенностей. Например, стоит отметить, что диагональ здесь все же составляет 43 дюйма, при этом разрешение тоже четное 4К — 3840 на 2160 точек. Благодаря этому картинка получается достаточно четкая и насыщенная, играть в современные игры, которые поддерживают такое высокое разрешение, будет одно удовольствие. Собственно, именно ради этого пользователи и покупают себе игровые консоли, а телевизор это лишь способ демонстрировать красивую картинку. И эта модель вполне способна справиться с поставленной задачей за разумные деньги.
Отдельно стоит похвалить телевизор за то, что он оборудован двумя динамиками по 10 Вт, которые позволяют довольно удобно работать с устройством. Например, если у вас нет наушников, чтобы играть в игры, вы вполне можете просто запустить звук на динамиках телевизора — их мощности предостаточно, чтобы вы могли в небольшой комнате слушать звуки из игры даже на половине мощности динамиков. Более того, стоит сказать, что телевизор оборудован умной операционной системой, которая позволяет наслаждаться различными настройками изображения — есть даже отдельный режим для игр. Всё это делает решение действительно достойным.

Samsung UE43TU8000U 43" (2020)

Следующим устройством выступает модель телевизора Samsung UE43TU8000U, которая обладает достаточно привлекательным дизайном. Конечно, обращать внимание на внешние параметры стоит в последнюю очередь, ведь нам нужно сначала получить качественную картинку за разумные деньги, но все же когда покупаешь телевизор, то хочется и внешность привлекательную. В этом плане производитель порадовал потенциальную аудиторию достаточно стильным решением, которое отлично встанет в гостиной и будет украшать помещение. В комплекте идет подставка, но, конечно, никто не мешает вам подцепить телевизор на стену. Да и в плане параметров здесь тоже нет никаких проблем, так как производитель уже давно на рынке.
Конечно, в плане характеристик данный телевизор слабо отличается от того, что представлено выше, просто компания использует чуть более привлекательную и современную матрицу, плюс оборудовала свой телевизор более привлекательной операционной системой. Конечно, если вы покупаете телевизор исключительно для того, чтобы играть, то никаких проблем — вам любая модель из этого списка подойдет. А вот если вы хотите получить крутой продукт для игр и для фильмов, то тогда стоит присмотреться к этому варианту. Телевизор дает массу возможностей за вполне адекватные для такой диагонали деньги.

Philips 50PUS8505 50" (2020)

Данный телевизор обладает уже чуть более высокой диагональю — 50 дюймов. Благодаря этому можно будет играть с комфортом в различные игровые проекты, с комфортом читать текст или просто воевать с противниками. Большая диагональ действительно приносит просто тонну удовольствия, особенно если учитывать, что большинство геймеров предпочитают играть с большого расстояния сидя на диване, например. В этом случае пользователь получает довольно привлекательное решение, которое обладает всеми преимуществами. Разрешение, естественно, достигает 3840 на 2160 точек — картинка шикарная, яркая и сочная, плотность пикселей тоже приличная, с этим проблем быть не должно точно.
Отдельно хотелось бы отметить яркую подсветку позади телевизора — там производитель разместил светодиоды, которые позволяют подсвечивать стену позади устройства. Конечно, это исключительно декоративное решение и на самом деле пользователи не обязаны за то платить, но выглядит подсветка очень круто. Также телевизор оборудовали двумя динамиками по 10 Вт, что позволяет играть с комфортом в большой комнате и не думать даже о покупке наушников. Правда, стоит отметить, что это новейшая модель компании, так что здесь используются самые передовые технологии, и стоимость у телевизора почти в два раза выше, чем у двух предыдущих вариантов. Это стоит учитывать при выборе подходящего варианта.

Sony KD-55XH9505 54.6" (2020)

Завершать нашу статью будет телевизор Sony KD-55XH9505, который является флагманской моделью компании и по этой причине стоит достаточно приличных денег. Это обусловлено тем, что диагональ у телевизора составляет почти 55 дюймов, так что это весьма большое по размерам устройство, на котором комфортно не только фильмы смотреть, но и заниматься какими-то другими делами. В игры играть, конечно, тоже приятно, ведь производитель делает упор на достаточно высокое качество изображения, а это главное, ради чего телевизоры и стоит покупать.
Естественно, у этой модели тоже высокое разрешение картинки (нативное 4К), имеется встроенный динамик (точнее, их сразу четыре), при этом также есть подсветка тыльной стороны телевизора, масса разъёмов и так далее. Это полноценная флагманская модель, которая обладает целым рядом преимуществ, которых нет у потенциальных конкурентов. Правда, стоит понимать, что такое вот решение обойдется пользователю в стоимость более 100 тысяч рублей. Если у вас такие деньги имеются, то пользователь точно будет доволен, ведь качество продукции в этом случае правда крайне высокое. Настоятельно рекомендуем присмотреться.
Комментарии и отзывы Philips 50PUS8505 50"
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