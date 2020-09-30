Лучший триммер для бороды. Philips MG7735

Лучший триммер для бороды и усов позволит мужчине всегда поддерживать в аккуратном виде растительность на лице.

Триммер -это небольшая машинка, очень напоминающий обычную машинку для стрижки. Основная разница состоит в том, что девайс предназначен именно для ухода за усами и бородой, обладает более компактными размерами и эргономичной формой.

Philips MG7735

Найти для себя лучший триммер для бороды и усов очень непросто в огромном разнообразии выбора таких приборов. Мы сэкономим ваше время, отобрав самые интересные модели триммеров для мужчин.

Триммер Philips MG7735/15 позволит вам обрабатывать любые области. Создавайте разные образы, придавая форму бороде и усам, удаляйте волоски в носу и ушах и нежелательную растительность на теле. В этом вам помогут входящие в комплект насадки: гребни для регулировки длины и бритвенная.Устройство снабжено эффективными ножами, выполненными из качественной нержавеющей стали. Они производят точный и аккуратный рез, не обрывая волоски и не вызывая неприятных ощущений. Лезвия не требуют периодической заточки, за это отвечает технология DualCut.

В процессе работы они соприкасаются друг с другом, благодаря чему всегда остаются острыми. Вам останется только поддерживать чистоту рабочей головки: её можно промывать под струёй воды и чистить входящей в комплект щёточкой.

Эта модель оснащёна литий-ионным аккумулятором. Всего час зарядки, и прибор до 120 минут будет действовать автономно. Ещё 5 минутная зарядка батареи, обеспечит один сеанс подравнивания волос.

Триммер Philips MG7735/15 компактный и весит всего 133 г, так что для него несложно найти место даже в небольшой дорожной сумке. А для удобства транспортировки устройства вы получите защитный чехол.

С триммером в комплекте поставляется 8 гребней для подравнивания волос на лице, голове и тела.

Braun BT 7240

2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 и 5 мм).

Триммер Braun BT7240 предназначен для обработки усов и ухода за бородой. Устройство оптимально для создания стрижки длиной от 0,5 до 20 мм. Включение и выбор необходимых настроек осуществляются с помощью кнопки и поворотного регулятора на фронтальной части модели.Корпус произведен из пластика высокого качества. Материал характеризуется длительным сроком эксплуатации, устойчив к износу и повреждениям.

Лезвия из нержавеющей стали продолжительное время остаются острыми и не подвержены коррозии. При необходимости ножевой блок можно очистить от загрязнений под струей проточной воды.

Триммер Braun BT7240 предназначен для стрижки сухим методом. Для комфорта пользователя в комплекте с устройством есть специальная щетка для чистки, бритвенный станок Gillette, а также две пластиковые насадки разного размера.

Литиево-ионный аккумулятор обеспечивает до 100 мин непрерывной работы. Восстановить ресурс батареи можно с помощью специального зарядного устройства.

Удобство при транспортировке триммера Braun BT7240 обеспечивает защитный чехол.

Polaris PHC 0303RB

Триммер Polaris PHC 0303RB представлен в компактном корпусе черного цвета с неоновыми вставками зеленого цвета. Модель разработана для стрижки усов и бороды, позволяя создать уникальный образ.Эргономичная ручка обладает прорезиненным покрытием, что исключает скольжение руки. Благодаря этому вы сможете получить желаемый результат, ведь все ваши движения будут выверенными и уверенными.

Лезвия прибора сделаны из нержавеющей стали и обладают качественной заточкой, что способствует более эффективному результату стрижки. Особенность лезвий в способности самостоятельно затачиваться.

Длина стрижки с машинкой Polaris PHC 0303RB достигает 5 мм: регулировка длины происходит посредством смены насадок. Триммер использует три насадки для этого, и все они включены в комплект.

Panasonic ER-GY60

Для питания модели используется аккумулятор Li-Ion, способный работать в течение 120 минут. Для зарядки батареи от порта USB потребуется 1.5 часа. В работе триммер задействует вибрационный двигатель мощностью 240 Вт.

Мультитриммер Panasonic ER-GY60 — инновационный дизайн для ухода за бородой и телом. Придавать форму бороде, а также ухаживать за волосами на теле, включая самые деликатные зоны, теперь стало намного проще благодаря мультитриммеру i-shaper Panasonic ER-GY60.Дизайн этого триммера вдохновлен опасной бритвой, которую используют профессиональные барберы, что обеспечивает сверх высокую точность и удобство бритья.

Лезвие находится на виду, что позволяет максимально точно придавать форму своей бороде. А вытянутая конструкция позволяет двигать и направлять триммер с помощью кончиков пальцев, так что можно без труда добраться до самых труднодоступных мест.

С помощью комбинированной насадки можно подстричь свою бороду под заданную длину. Длину можно настроить с помощью 20-позиционного регулятора, выбрав значение от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм.

В комплект входит насадка шириной 10 мм, с помощью которой можно довести свой стиль до совершенства. Она особенно полезна при стрижки зон, в которых легко допустить ошибку, например виски или усы.

Двигатель создает легкое давление при перемещении лезвия по коже, обеспечивая деликатное бритье. А повышенная мощность гарантирует плавность даже при работе с жестким волосом на теле. Головка имеет V-образную форму, обеспечивая чистое бритье труднодоступных зон.

С помощью комбинированной насадки вы можете подстричь волосы на теле под заданную длину. Длину можно настроить с помощью дискового регулятора с 10 настройками, выбрав значение от 3 до 12 мм с шагом 1 мм.

Лезвия в модели ER-GY60 имеют закругленные края и уменьшенные промежутки, что нивелирует вероятность пореза и повреждения кожи. Закругленная заточка обеспечивает минимальное давление на кожу, обеспечивая деликатное бритье без раздражения.

Влагозащищенная конструкция позволяет бриться в душе. Или же вы можете выбрать сухое бритье без использования пены. После использования для очистки просто промойте бреющую головку и лезвие под проточной водой.

Wahl 9888-1216

Полный цикл зарядки занимает 1 час, заряда хватает на 50 минут использования. Во время зарядки горит соответствующий индикатор.

Беспроводной аккумуляторный триммер Wahl 9888-1216 поставляется в наборе с 4 сменными головками. Универсальный набор рекомендован для ухода за растительностью на лице и теле. Триммер продается в чехле для удобного хранения и безопасной перевозки комплекта.Стандартный нож применяют для удаления лишней длины волос. Стрижку выполняют чистым ножом или в сочетании с насадками. Т-образный нож 02144-200 устанавливают для оформления контуров или окантовки бороды, усов, бакенбардов, выведения точных линии за ушами или на затылке. Двойная шейверная насадка 59303 помогает убрать щетину или короткие волоски, оставшиеся после стрижки стандартным ножом.

Для стрижки в тонких и труднодоступных местах применяют насадку-дитейлер 59301 шириной 7 мм. Другие уровни среза 1,5-10 мм и 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мм доступны при установке на ножи входящих в набор насадок.

Функция Quick Charge дает 3 минуты работы при 1 минуте зарядки. Время непрерывной работы от одной зарядки встроенного литиевого аккумулятора составляет 3 часа. Полная зарядка занимает 1 час. Светодиодный индикатор помогает контролировать процесс подзарядки.

Фактурный корпус не выскальзывает из влажных рук. Выемка под палец в передней верхней части повышает удобство работы и контроль за срезом.