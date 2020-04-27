Лучший утюг. Hoover TIM 2500

Hoover TIM 2500

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной теме утюгов — на рынке очень много различных моделей, которые работают и неплохо гладят, но мы то с вами хотим приобрести что-то идеальное, лучшее за свои деньги. Мы специально для этого подобрали список отличных гаджетов, которые подойдут для всех типов пользователей и при этом стоят вполне адекватных денег. Все же мы понимаем, что не каждый пользователь может позволить себе дорогущий утюг, даже если он очень хорош собой. Итак, давайте смотреть, что же мы выбрали.

REDMOND RI-C264

Обязательно стоит обратить свое внимание на утюг Hoover TIM 2500, который обладает довольно приличным спектром различных преимуществ. Этот гаджет выглядит очень привлекательно, у него добротный набор режимов работы, просто шикарные материалы корпуса и подошвы, плюс стоит этот продукт адекватных денег. Лучший вариант на тот случай, если вы очень хотите получить классный гаджет и пользоваться им длительное время.

Xiaomi YD-012V

Компания Redmond делает достаточно классные продукты, которые отлично справляются с поставленными задачами и, что самое приятное, служат своему покупателю очень долго. Это достаточно важный момент, так тот же утюг вы покупаете не на один год и не на два — это техника, которая будет работать очень долго. У некоторых пользователей есть утюги от крупных брендов, которые до сих пор работают, хотя им уже лет по десять. И модель REDMOND RI-C264 тоже можно порекомендовать абсолютно всем, кто хочет раз купить устройство и пользоваться им в течение достаточно длительного времени.Надежность — основное преимущество данного утюга, на что производитель делает особое ударение. Все же при такой стоимости большинство конкурентов делают упор на различные дополнительные бонусы, которые на самом деле мало кого интересуют. Здесь же компания сделала упор исключительно на качественные материалы и те технологии, которые необходимы пользователю. В итоге мы можем с уверенностью сказать, что данный утюг идеален для приобретения, особенно если вы хотите за минимальную сумму денег приобрести достойный продукт. Найти что-то более крутое за эти деньги не выйдет, это факт.

Braun TexStyle 7 TS745A

Мы привыкли к тому, что компания Xiaomi выпускает довольно классные смартфоны и ноутбуки, но на самом деле у производителя просто громадный ассортимент техники. Среди различных пылесосов, бритв и прочих подобных устройств стоит отметить и утюг Xiaomi YD-012V, который при своей весьма низкой стоимости выглядит достаточно круто и отлично справляется с теми задачами, которые перед гаджетом поставит пользователь. Это, собственно, одно из самых доступных устройств на рынке, которые нам не стыдно порекомендовать нашим читателям, так как утюг действительно обладает всем необходимым для активного использования на повседневной основе.Подошва утюга выполнена из керамики, что довольно приятно — одежда не будет прилипать к покрытию, не будет пригорать и так далее. Кроме того, стоит понимать, что в целом керамика более долгостойкая, ее хватает на несколько лет активного использования без каких-либо проблем. Также можно отметить качественный пластик, прочное крепление кабеля и множество различных режимов. Благодаря этому пользователь может наслаждаться пятью или даже более годами работы с Xiaomi YD-012V без походов в сервисы и так далее. Для доступных утюгов, а эти две модели таковыми и являются, это самое важное преимущество на текущий момент.

Philips GC4902/20 Azur

Конечно, если речь идет про качество и долговечность, то стоит обратить свое внимание на продукцию компании Braun, которая на протяжении довольно длительного времени пользуется невероятной популярностью. Устройство может похвастаться мощностью в 2400 Вт, чего предостаточно для того, чтобы активно работать с устройством даже на самых слабых режимах и не переживать о проблемах с температурой. Это тоже довольно приятное преимущество, так как некоторые вещи нужно гладить при минимальной температуре и в этой ситуации не выйдет работать со слабым утюгом. Благо, у модели Braun TexStyle 7 TS745A таких проблем нет даже близко, так как производитель оборудовал утюг довольно мощной начинкой.В плане дизайна данный утюг, естественно, тоже не разочарует потенциального покупателя, так как гаджет выглядит очень стильно и современно. Ручка удобная, форма утюга указывает нам на то, что пользоваться им даже в самых нестандартных условиях будет комфортно. Режимов работы крайне много, их легко настраивать благодаря аппаратным компонентам и при этом пользователь может не переживать о паре — все режимы работают просто отлично. Это тот случай, когда покупая утюг за определенную сумму денег вы получите продукт на долгие годы беззаботной жизни.

Morphy Richards 305003

Если мощности предыдущего утюга вам недостаточно, то можно обратить внимание на более мощный утюг под названием Philips GC4902/20 Azur, который обладает мощностью уже в 2800 Вт. Этого с головой хватит для полноценного использования устройства в течение длительного времени, пользователь при этом может совершенно спокойно выбирать любой режим, активно его использовать с разными материалами и так далее. Большая мощность говорит нам о том, что утюг при необходимости может выдать максимальную температуру и отгладить даже самые жесткие вещи, однако в большинстве ситуаций использовать такой режим вы не будете.В плане дизайна утюг Philips GC4902/20 Azur тоже выглядит достаточно привлекательно, корпус выполнен из прочного пластика с прозрачной вставкой. На верхней части расположены аппаратные клавиши управления, там же есть «носик» для залива жидкости. Это достаточно удобно, плюс в процессе использования продукта вы сможете в любой момент использовать режим распыления влаги на одежду. Естественно, есть противокапельная система, есть режим автоматического отключения при бездействии и все в таком духе. То есть, в целом, это достаточно качественный технологичный и современный утюг, который стоит адекватных денег и предлагает приличную гарантию.

Пожалуй самым технологичным утюгом на рынке в сегменте до десяти тысяч рублей выступает модель Morphy Richards 305003, которая обладает довольно информативным дисплеем с различной полезной информацией для пользователя. Тут можно посмотреть на различные режимы, которые у вас уже используются, можно посмотреть на тот режим, который сейчас активирован, что существенно упрощает жизнь. Также рядом с информационным дисплеем расположены аппаратные клавиши, которые позволяют управлять основными функциями утюга прямо в процессе, вам не нужно останавливаться и крутить аппаратные элементы.Конечно, у данного утюга есть функция пара, которая позволяет лучше справляться со сложной материей, есть различные настройки для удобства пользователя. Покрытие у утюга довольно качественное и дорогое, оно прослужит достаточно долго и не потребует от вас различных дополнительных махинаций вроде протирания поверхности. В целом, это довольно дорогой продукт, который при этом справляется со всеми материалами, отлично гладит даже самые сложные поверхности. И, конечно, производитель за эти деньги обеспечивает просто тотальную надежность данного устройства — переживать, что гаджет сломается, банально не стоит. И это, пожалуй, решающий бонус при покупке.